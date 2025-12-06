Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Điểm đến 21:01

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Khoẻ - Đẹp 16:39

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Tiêu dùng thông minh 16:38

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Khoẻ - Đẹp 16:37

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

Điểm đến 11:02

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Tiêu dùng thông minh 09:16

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

Điểm đến 12:47

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Điểm đến 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh cho xe điện vừa ký biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

6 tháng 12, 2025 | 21:04

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Bước sang giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của xã hội hiện đại, những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ mà còn được khơi dậy, lan tỏa bằng tinh thần đoàn kết, phát triển và hội nhập.

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa - Ảnh 1.

Ngày 6-12, tại TPHCM đã diễn ra Đại hội Đại biểu Dòng họ Hoàng – Huỳnh TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là một đại hội mang tầm vóc, định hình chiến lược kết nối cộng đồng trong thập niên mới. Không chỉ là dịp tổng kết chặng đường 5 năm, Đại hội năm nay thể hiện tinh thần "Kết tự – Hun đúc nghĩa tình – Tộc họ vạn đại vinh" – thông điệp riêng có của dòng tộc Hoàng – Huỳnh.

Đây là lần hiếm hoi các thế hệ từ cao niên, trí thức, doanh nhân đến lớp trẻ hội tụ đầy đủ, tạo nên một bức tranh đa sắc nhưng thống nhất về nguồn cội. Đại hội hướng đến ba trọng tâm lớn: tái định hình mô hình kết nối dòng tộc trong thời đại số, mở rộng các hoạt động tri ân – giáo dục truyền thống – hỗ trợ thế hệ trẻ, Xây dựng một cộng đồng Hoàng – Huỳnh đoàn kết, văn minh, phát triển bền vững tại TPHCM.

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa - Ảnh 2.

Đại hội đã công bố định hướng "Hoàng – Huỳnh 2030": chiến lược phát triển dài hạn lần đầu được chuẩn hóa, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, nhân sự trẻ – trí thức – đại diện đa ngành nghề, vinh danh các cá nhân & gia đình đóng góp tích cực, lan tỏa tinh thần "hiếu nghĩa vun bồi – vững lòng son sắt".

Không gian Đại hội mang bản sắc riêng, kết hợp họa tiết trống đồng – biểu tượng TPHCM – sắc màu Hoàng – Huỳnh đặc trưng (tông vàng kim – đỏ truyền thống), tăng cường gắn kết liên thế hệ thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ hành trình lập nghiệp và cống hiến.

Trong bối cảnh xã hội đổi thay nhanh chóng, sức mạnh của một cộng đồng không chỉ đến từ quy mô, mà đến từ sự liên kết và ý thức cùng nhau xây dựng tương lai. Đại hội lần này tạo nên điểm nhấn quan trọng với thông điệp: "Mỗi cá nhân Hoàng – Huỳnh đều là một mắt xích của truyền thống – là đại sứ của dòng tộc".

L.Phạm

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Lê Thị Đào đạt giải khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Lê Thị Đào đạt giải khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Bản lĩnh sống 11:34

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Vân Khải Minh: “Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc”

Vân Khải Minh: “Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc”

Bản lĩnh sống 11:33

Vân Khải Minh, Chàng MC – hướng dẫn viên du lịch quê Vĩnh Long xúc động khi được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.