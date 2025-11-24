Lê Thị Đào đạt giải khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Khi lựa chọn dòng nhạc Bolero để tranh tài, kết thúc mùa giải, cô hạnh phúc đón nhận giải Khuyến khích, đồng thời xem đây là bước khởi đầu ý nghĩa trên con đường nghệ thuật mà mình ấp ủ từ lâu.

Niềm yêu thích Bolero từ thuở bé

Chia sẻ về sở trường âm nhạc, Lê Thị Đào cho biết cô có thế mạnh ở dòng nhạc xưa và Bolero – những giai điệu đã thấm vào tâm hồn từ khi còn nhỏ.

"Từ bé tôi thường nghe má hát những bài như Tàu đêm năm cũ, Chuyện chúng mình do ca sĩ Hoàng Oanh, Hương Lan trình bày. Những lời ca mộc mạc ấy theo tôi đến tận bây giờ," cô tâm sự. Dù có niềm đam mê sâu sắc, nhưng do công việc của một nhân viên y tế tại bệnh viện nhi, Đào không có điều kiện tham gia ca hát chuyên nghiệp. "Giấc mơ ca hát của tôi từng phải gác lại nhiều năm" - cô xúc động nói.

Hành trình đến với Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Khi biết chương trình Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 tổ chức tuyển sinh, Lê Thị Đào đã chủ động sắp xếp công việc, theo học luyện thanh cùng thầy Thái Hoàng để có sự chuẩn bị tốt nhất. Nỗ lực của cô được đền đáp bằng thành tích đáng tự hào:

"Đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của tôi. Tôi thật sự trân quý kết quả này".

Tiếp tục rèn luyện và sẵn sàng cống hiến

Sau cuộc thi, Lê Thị Đào cho biết cô vẫn duy trì việc luyện tập bài bản nhằm nâng cao kỹ thuật thanh nhạc. Bên cạnh đó, cô sẵn sàng mang tiếng hát của mình phục vụ cộng đồng và tham gia các hoạt động âm nhạc phù hợp.