Lê Thị Đào đạt giải khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Vân Khải Minh: “Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc”

Bản lĩnh sống 11:33

Vân Khải Minh, Chàng MC – hướng dẫn viên du lịch quê Vĩnh Long xúc động khi được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Giải thưởng Ca sĩ Triển vọng là bước đệm đưa Hoàng Nhựt đến ca hát chuyên nghiệp

Chuyện của Sao 18:05

Giọng ca nội lực, sở hữu ngoại hình đẹp, Hoàng Nhựt xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Bản lĩnh sống 09:55

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Tiêu dùng thông minh 09:40

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Khoẻ - Đẹp 11:16

AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, giữ vị trí top 4 toàn ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe.

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Tiêu dùng thông minh 11:10

Từ Nhật Bản đến Thái Lan rồi sang New Zealand, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Nhất Hương Group đang được rất nhiều người Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Khoẻ - Đẹp 09:51

Sự kiện quy tụ hơn 150 chuyên gia và nhà đầu tư nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho ngành y tế Việt Nam.

Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã

Tiêu dùng thông minh 09:49

Vietnam Airlines vừa chính thức hoàn thiện và giới thiệu hệ sinh thái mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent).

Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd’Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Khoẻ - Đẹp 09:48

Priméd’Or khai trương showroom tại Hà Nội, giới thiệu sản phẩm “Đẹp và Thơm” làm từ thành phần thiên nhiên, hướng tới trở thành thương hiệu quà tặng tinh túy.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 16:46

Đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được Truyền hình trực tiếp trên HTV đã khép lại với nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 12:08

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 12:07

DADA Wine chọn cho mình hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 13:08

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh, khép lại hành trình tìm kiếm những giọng ca mới đầy ấn tượng.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

Điểm đến 08:44

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Tiêu dùng thông minh 21:56

Nestlé Việt Nam khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tang cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026.

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

Tiêu dùng thông minh 20:40

DSLR Đà Nẵng tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Canon Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm máy ảnh, ống kính và phụ kiện Canon chính hãng 100%.

Lê Thị Đào đạt giải khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

24 tháng 11, 2025 | 11:34

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Khi lựa chọn dòng nhạc Bolero để tranh tài, kết thúc mùa giải, cô hạnh phúc đón nhận giải Khuyến khích, đồng thời xem đây là bước khởi đầu ý nghĩa trên con đường nghệ thuật mà mình ấp ủ từ lâu.

Lê Thị Đào đạt giải Khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 - Ảnh 1.

Niềm yêu thích Bolero từ thuở bé

Chia sẻ về sở trường âm nhạc, Lê Thị Đào cho biết cô có thế mạnh ở dòng nhạc xưa và Bolero – những giai điệu đã thấm vào tâm hồn từ khi còn nhỏ.

"Từ bé tôi thường nghe má hát những bài như Tàu đêm năm cũ, Chuyện chúng mình do ca sĩ Hoàng Oanh, Hương Lan trình bày. Những lời ca mộc mạc ấy theo tôi đến tận bây giờ," cô tâm sự. Dù có niềm đam mê sâu sắc, nhưng do công việc của một nhân viên y tế tại bệnh viện nhi, Đào không có điều kiện tham gia ca hát chuyên nghiệp. "Giấc mơ ca hát của tôi từng phải gác lại nhiều năm" - cô xúc động nói.

Lê Thị Đào đạt giải Khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 - Ảnh 2.

Hành trình đến với Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Khi biết chương trình Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 tổ chức tuyển sinh, Lê Thị Đào đã chủ động sắp xếp công việc, theo học luyện thanh cùng thầy Thái Hoàng để có sự chuẩn bị tốt nhất. Nỗ lực của cô được đền đáp bằng thành tích đáng tự hào:

"Đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của tôi. Tôi thật sự trân quý kết quả này".

Lê Thị Đào đạt giải Khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 - Ảnh 3.

Tiếp tục rèn luyện và sẵn sàng cống hiến

Sau cuộc thi, Lê Thị Đào cho biết cô vẫn duy trì việc luyện tập bài bản nhằm nâng cao kỹ thuật thanh nhạc. Bên cạnh đó, cô sẵn sàng mang tiếng hát của mình phục vụ cộng đồng và tham gia các hoạt động âm nhạc phù hợp.

Lê Thị Đào đạt giải Khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 - Ảnh 4.

Thần tượng âm nhạc – từ Hoàng Oanh, Hương Lan đến Mỹ Tâm. Nhắc đến những giọng ca có ảnh hưởng lớn đến mình, Lê Thị Đào chia sẻ: "Tôi rất yêu thích ca sĩ Hoàng Oanh và Hương Lan vì cách hát nhẹ nhàng, truyền cảm. Còn với ca sĩ trẻ hiện nay, tôi ngưỡng mộ Mỹ Tâm bởi trình độ ca hát và cách sống đẹp của cô ấy".

Việt Quang.

