Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Chuyện của Sao 21:20

Tân Nguyễn, Á quân 1 cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt tổ chức tiệc kỷ niệm một năm sau ngày đăng quang và ra mắt loạt album và MV do anh thực hiện.

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 18:58

PepsiCo và nông dân tham gia chuỗi giá trị khoai tây bền vững PepsiCo Việt Nam chia sẻ về Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 (Global Farmers Awards).

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Chuyện của Sao 18:56

Đêm chung kết Tình Bolero 2025 khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc của Hiền Trang, giọng ca đến từ Bến Tre từng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn.

AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

Tiêu dùng thông minh 17:24

AstraZeneca Việt Nam nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) vì những đóng góp nổi bật cho phát triển bền vững giai đoạn 2020–2025.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Khoẻ - Đẹp 07:29

Chuỗi nhà thuốc Tây Tường Vy Đam Rông (Lâm Đồng) không chỉ là nơi cung cấp dược phẩm, còn là "điểm tựa" sức khỏe tin cậy cho hàng ngàn bà con dân tộc thiểu số.

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Tiêu dùng thông minh 07:27

Lazada định vị LazMall là hệ sinh thái hàng chính hãng dẫn đầu trong thương mại điện tử chất lượng cao.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Chuyện của Sao 07:30

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Khoẻ - Đẹp 15:16

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

Tiêu dùng thông minh 10:01

KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Tiêu dùng thông minh 18:26

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

15 tháng 12, 2025 | 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.


Chữ "Nghệ" trong bán hàng - Ảnh 1.

Thu Minh Lâm – tác giả cuốn sách Nghệ thuật bán hàng (NXB Dân trí, 2025).

Những xúc cảm của nghề bán hàng

Trong lời nói đầu tựa sách, tác giả bày tỏ: "Thế giới sẽ đẹp hơn nếu ta yêu quý tri thức. Nghề bán hàng muôn màu sẽ trao ta những trái ngọt nếu ta dành đủ sự chú tâm mỗi khi cất lên tiếng nói khi giao tiếp với khách hàng".

Có thể nói đầy thẳng thắn rằng: bán hàng là một nghề đẹp, nhiều màu sắc nhưng không ít thử thách. Bàn về điều này, cuốn sách nhấn mạnh, người mới bước vào nghề thường vấp phải "lớp sương mù của tư duy, tri thức và xúc cảm". Chính lớp sương ấy ngăn họ nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của sự nghiệp mình đang theo đuổi.

Trong lời giới thiệu gửi độc giả, ông Nguyễn Hoàng Phương, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, đưa ra lời bình: "Người đọc dễ dàng nhận ra tác giả đã đem vào cuốn sách này không chỉ là kiến thức, mà còn là cả trái tim, cảm xúc, sự tinh tế của một người đã, đang và sẽ tiếp tục dành đam mê cả đời thấm nhuần vào sự nghiệp bán hàng...".

Chữ "Nghệ" trong bán hàng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàng Phương tặng hoa chúc mừng tác giả

Cuốn sách được viết ra với mong muốn giúp ích phần nào cho những người trẻ, những người đang loay hoay đổi nghề, những người muốn bước đi xa hơn trong bán hàng "phá được lớp sương mù".

Không giáo điều, không hàn lâm, tác giả chọn cách chia nhỏ kiến thức thành những mảnh ghép, trình bày ngắn gọn, logic và gần gũi để độc giả không bị "ngợp" mà vẫn tiếp nhận được tinh hoa của nghề.

Một cuốn sách của nghề, cho nghề

Với hơn 300 trang nội dung cùng 5 chương lớn, cuốn sách mở ra hành trình từ nền tảng tư duy đến kỹ năng, từ chiến lược giao tiếp đến năng lực lãnh đạo bán hàng, từ thương hiệu cá nhân đến vẻ đẹp tri thức của người làm kinh doanh.

Một vài điểm nổi bật:

Chương 1 – Tư duy đúng về công việc bán hàng

Giải quyết nỗi sợ, xây nền tảng thái độ, thấu hiểu giá trị của trung thực, tiếp cận bán hàng trong thời đại 5.0 với công nghệ, dữ liệu và giao tiếp đa nền tảng.

Chương 2 – Tôi luyện bán hàng thành nghệ thuật

Bán hàng như một cuộc hôn nhân dài hơi; 6 nguyên tố của bán hàng; phân loại khách hàng; chiến lược xây dựng quan hệ với stakeholder; giữ chân khách hàng bằng chân thành; nghệ thuật ngôn từ tạo "điểm chạm cảm xúc".

Chương 3 – Làm chủ mạng lưới cộng đồng

Xây dựng hệ thống phân phối, huấn luyện đội ngũ, tạo văn hóa bán hàng S.O.U.P.P, thiết lập mục tiêu – phần thưởng, phát triển cộng đồng khách hàng tương tác.

Chương 4 – Thương hiệu cá nhân của người bán hàng

Cách trở thành phiên bản chuyên nghiệp của chính mình, đo lường giá trị thương hiệu cá nhân và nghệ thuật hiện diện trong mắt khách hàng.

Chương 5 – Vẻ đẹp tri thức của người bán hàng

Sứ mệnh học tập trọn đời, khí chất nghề, khát vọng, điểm chạm văn hóa, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần – tất cả cấu thành "năng lực nghề" bền vững.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng - Ảnh 3.

Thấu hiểu bản thân để phục vụ khách hàng bằng sự chân thật

Trong "Nghệ thuật bán hàng", tác giả lựa chọn cách nói chuyện trực diện, đưa độc giả vào hành trình nhìn lại chính mình qua lăng kính của những người đã từng sống nhiều năm với câu chuyện của khách hàng, của doanh nghiệp.

Độc giả sẽ thấy trong đó sự động viên, nhưng cũng có những lát cắt thực tế; có cảm hứng, nhưng không thiếu những nhắc nhở sắc bén về kỷ luật, thời gian, kỹ năng và sự tự trui rèn.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng - Ảnh 4.

Với những ai đang tìm kiếm một la bàn nghề nghiệp, một cách hiểu mới về công việc bán hàng hoặc một nguồn động lực để bước tiếp, cuốn sách này sẽ trở thành một người đồng hành đáng tin cậy.

Sự ra đời của cuốn sách đánh dấu một bước tiến mới của tác giả Thu Minh Lâm trong hành trình nghiên cứu và chia sẻ tri thức kinh doanh. Giữa thời đại mà khách hàng thay đổi mỗi giờ, công nghệ thay đổi mỗi ngày, cuốn sách này nhắc ta rằng điều cốt lõi vẫn xoay quanh những giá trị chân thật nhất của con người.

Nghệ thuật bán hàng, trước hết và sau cùng, chính là nghệ thuật thấu hiểu bản thân để phục vụ người khác bằng những điều tốt đẹp nhất của mình.

Ngọc Toại

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Bản lĩnh sống 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Bản lĩnh sống 21:04

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Phụ nữ

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

TÁM

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Chuyện của Sao 21:20

Tân Nguyễn, Á quân 1 cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt tổ chức tiệc kỷ niệm một năm sau ngày đăng quang và ra mắt loạt album và MV do anh thực hiện.

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 18:58

PepsiCo và nông dân tham gia chuỗi giá trị khoai tây bền vững PepsiCo Việt Nam chia sẻ về Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 (Global Farmers Awards).

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Chuyện của Sao 18:56

Đêm chung kết Tình Bolero 2025 khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc của Hiền Trang, giọng ca đến từ Bến Tre từng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn.

AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

Tiêu dùng thông minh 17:24

AstraZeneca Việt Nam nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) vì những đóng góp nổi bật cho phát triển bền vững giai đoạn 2020–2025.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Khoẻ - Đẹp 07:29

Chuỗi nhà thuốc Tây Tường Vy Đam Rông (Lâm Đồng) không chỉ là nơi cung cấp dược phẩm, còn là "điểm tựa" sức khỏe tin cậy cho hàng ngàn bà con dân tộc thiểu số.

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Tiêu dùng thông minh 07:27

Lazada định vị LazMall là hệ sinh thái hàng chính hãng dẫn đầu trong thương mại điện tử chất lượng cao.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Chuyện của Sao 07:30

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.