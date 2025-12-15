Chữ "Nghệ" trong bán hàng





Thu Minh Lâm – tác giả cuốn sách Nghệ thuật bán hàng (NXB Dân trí, 2025).

Những xúc cảm của nghề bán hàng

Trong lời nói đầu tựa sách, tác giả bày tỏ: "Thế giới sẽ đẹp hơn nếu ta yêu quý tri thức. Nghề bán hàng muôn màu sẽ trao ta những trái ngọt nếu ta dành đủ sự chú tâm mỗi khi cất lên tiếng nói khi giao tiếp với khách hàng".

Có thể nói đầy thẳng thắn rằng: bán hàng là một nghề đẹp, nhiều màu sắc nhưng không ít thử thách. Bàn về điều này, cuốn sách nhấn mạnh, người mới bước vào nghề thường vấp phải "lớp sương mù của tư duy, tri thức và xúc cảm". Chính lớp sương ấy ngăn họ nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của sự nghiệp mình đang theo đuổi.

Trong lời giới thiệu gửi độc giả, ông Nguyễn Hoàng Phương, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, đưa ra lời bình: "Người đọc dễ dàng nhận ra tác giả đã đem vào cuốn sách này không chỉ là kiến thức, mà còn là cả trái tim, cảm xúc, sự tinh tế của một người đã, đang và sẽ tiếp tục dành đam mê cả đời thấm nhuần vào sự nghiệp bán hàng...".

Ông Nguyễn Hoàng Phương tặng hoa chúc mừng tác giả

Cuốn sách được viết ra với mong muốn giúp ích phần nào cho những người trẻ, những người đang loay hoay đổi nghề, những người muốn bước đi xa hơn trong bán hàng "phá được lớp sương mù".

Không giáo điều, không hàn lâm, tác giả chọn cách chia nhỏ kiến thức thành những mảnh ghép, trình bày ngắn gọn, logic và gần gũi để độc giả không bị "ngợp" mà vẫn tiếp nhận được tinh hoa của nghề.

Một cuốn sách của nghề, cho nghề

Với hơn 300 trang nội dung cùng 5 chương lớn, cuốn sách mở ra hành trình từ nền tảng tư duy đến kỹ năng, từ chiến lược giao tiếp đến năng lực lãnh đạo bán hàng, từ thương hiệu cá nhân đến vẻ đẹp tri thức của người làm kinh doanh.

Một vài điểm nổi bật:

Chương 1 – Tư duy đúng về công việc bán hàng

Giải quyết nỗi sợ, xây nền tảng thái độ, thấu hiểu giá trị của trung thực, tiếp cận bán hàng trong thời đại 5.0 với công nghệ, dữ liệu và giao tiếp đa nền tảng.

Chương 2 – Tôi luyện bán hàng thành nghệ thuật

Bán hàng như một cuộc hôn nhân dài hơi; 6 nguyên tố của bán hàng; phân loại khách hàng; chiến lược xây dựng quan hệ với stakeholder; giữ chân khách hàng bằng chân thành; nghệ thuật ngôn từ tạo "điểm chạm cảm xúc".

Chương 3 – Làm chủ mạng lưới cộng đồng

Xây dựng hệ thống phân phối, huấn luyện đội ngũ, tạo văn hóa bán hàng S.O.U.P.P, thiết lập mục tiêu – phần thưởng, phát triển cộng đồng khách hàng tương tác.

Chương 4 – Thương hiệu cá nhân của người bán hàng

Cách trở thành phiên bản chuyên nghiệp của chính mình, đo lường giá trị thương hiệu cá nhân và nghệ thuật hiện diện trong mắt khách hàng.

Chương 5 – Vẻ đẹp tri thức của người bán hàng

Sứ mệnh học tập trọn đời, khí chất nghề, khát vọng, điểm chạm văn hóa, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần – tất cả cấu thành "năng lực nghề" bền vững.

Thấu hiểu bản thân để phục vụ khách hàng bằng sự chân thật

Trong "Nghệ thuật bán hàng", tác giả lựa chọn cách nói chuyện trực diện, đưa độc giả vào hành trình nhìn lại chính mình qua lăng kính của những người đã từng sống nhiều năm với câu chuyện của khách hàng, của doanh nghiệp.

Độc giả sẽ thấy trong đó sự động viên, nhưng cũng có những lát cắt thực tế; có cảm hứng, nhưng không thiếu những nhắc nhở sắc bén về kỷ luật, thời gian, kỹ năng và sự tự trui rèn.

Với những ai đang tìm kiếm một la bàn nghề nghiệp, một cách hiểu mới về công việc bán hàng hoặc một nguồn động lực để bước tiếp, cuốn sách này sẽ trở thành một người đồng hành đáng tin cậy.

Sự ra đời của cuốn sách đánh dấu một bước tiến mới của tác giả Thu Minh Lâm trong hành trình nghiên cứu và chia sẻ tri thức kinh doanh. Giữa thời đại mà khách hàng thay đổi mỗi giờ, công nghệ thay đổi mỗi ngày, cuốn sách này nhắc ta rằng điều cốt lõi vẫn xoay quanh những giá trị chân thật nhất của con người.

Nghệ thuật bán hàng, trước hết và sau cùng, chính là nghệ thuật thấu hiểu bản thân để phục vụ người khác bằng những điều tốt đẹp nhất của mình.