Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Chuyện của Sao 21:20

Tân Nguyễn, Á quân 1 cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt tổ chức tiệc kỷ niệm một năm sau ngày đăng quang và ra mắt loạt album và MV do anh thực hiện.

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 18:58

PepsiCo và nông dân tham gia chuỗi giá trị khoai tây bền vững PepsiCo Việt Nam chia sẻ về Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 (Global Farmers Awards).

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Chuyện của Sao 18:56

Đêm chung kết Tình Bolero 2025 khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc của Hiền Trang, giọng ca đến từ Bến Tre từng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn.

AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

Tiêu dùng thông minh 17:24

AstraZeneca Việt Nam nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) vì những đóng góp nổi bật cho phát triển bền vững giai đoạn 2020–2025.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Khoẻ - Đẹp 07:29

Chuỗi nhà thuốc Tây Tường Vy Đam Rông (Lâm Đồng) không chỉ là nơi cung cấp dược phẩm, còn là "điểm tựa" sức khỏe tin cậy cho hàng ngàn bà con dân tộc thiểu số.

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Tiêu dùng thông minh 07:27

Lazada định vị LazMall là hệ sinh thái hàng chính hãng dẫn đầu trong thương mại điện tử chất lượng cao.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Chuyện của Sao 07:30

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Khoẻ - Đẹp 15:16

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

Tiêu dùng thông minh 10:01

KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Tiêu dùng thông minh 18:26

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

15 tháng 12, 2025 | 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa được Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025. Sự ghi nhận này phản ánh những nỗ lực bền bỉ và tác động xã hội sâu rộng mà Chubb Life Việt Nam đã tạo dựng trong suốt hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham - Ảnh 1.

Chubb Life Việt Nam được AmCham trao tặng Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025, ghi nhận cam kết minh bạch, quản trị tốt và phát triển bền vững trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Chubb Life Việt Nam được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận trách nhiệm xã hội như một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển. Mỗi sáng kiến cộng đồng đều được xây dựng bài bản, giám sát chặt chẽ và triển khai nhất quán, với sự chung tay của các đối tác, nhân viên và đội ngũ kinh doanh trên toàn quốc.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á & New Zealand, chia sẻ: "Trong suốt 20 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, chúng tôi không ngừng đầu tư cho con người, thông qua các dự án cộng đồng để giúp thế hệ trẻ có cơ hội học tập, phát triển và đóng góp trở lại cho xã hội. Sự ghi nhận từ AmCham là minh chứng cho cam kết lâu dài của Chubb Life trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững, góp phần nuôi dưỡng tương lai".

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham - Ảnh 2.

Chubb Life Việt Nam trao tận tay những phần quà học tập đến các em học sinh, tiếp thêm động lực giúp các em vững bước đến trường

Trong 20 năm qua, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 57.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó xây dựng và cải tạo 10 ngôi trường, trao tặng hơn 40.000 suất học bổng và quà khuyến học trên cả nước.

Riêng trong năm 2025, thông qua chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em", gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 phần quà đã được trao tới các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm những vùng vừa chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham - Ảnh 3.

Đằng sau mỗi phần quà là mong muốn giúp các em nhỏ có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng ước mơ. Chubb Life Việt Nam tin rằng sự chuẩn bị đúng đắn hôm nay sẽ mở ra những cánh cửa tốt đẹp cho ngày mai.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, Chubb Life Việt Nam còn phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các đối tác địa phương để bảo đảm việc triển khai các dự án giáo dục được tiếp nối bền vững, duy trì dài lâu và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

P.Nguyễn

