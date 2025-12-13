INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Hội thi thu hút gần 1.000 lượt thí sinh trong ba lĩnh vực Nail – Nối Mi – Phun Xăm, cùng hàng trăm chuyên gia, giảng viên và nghệ nhân đến từ 9 quốc gia. Được tổ chức bởi Trường Kelly Pang Nail – đơn vị đào tạo nghề làm đẹp hàng đầu Việt Nam, INCA Vietnam là giải đấu quốc tế do Hiệp hội INCA Quốc tế bảo trợ, được tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm tôn vinh kỹ năng nghề nghiệp và khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng ngành làm đẹp Việt Nam.

Các thí sinh tham gia Cuộc thi INCA Vietnam 2025

Phát biểu tại lễ khai mạc, CEO Pang Mỹ Nguyên, Trưởng ban tổ chức, chia sẻ: "INCA Vietnam là sân chơi uy tín, công tâm và chuyên nghiệp dành cho những người làm nghề chân chính. Đây là nơi mỗi thí sinh được công nhận bằng chính nỗ lực và kỹ thuật của mình, nơi giá trị nghề nghiệp được tôn vinh bằng sự minh bạch và niềm tự hào".

Các phần thi diễn ra sôi nổi ở ba cấp độ Bán chuyên – Chuyên nghiệp – Giải mở rộng, với chủ đề "The Infinity Passion of Art – Chinh phục nghệ thuật vô tận", khuyến khích thí sinh thể hiện tính sáng tạo, gu thẩm mỹ và tầm nhìn nghề nghiệp hiện đại. Cuộc thi được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, khi hơn 200 giám khảo Việt Nam và quốc tế làm việc nghiêm túc, chấm điểm minh bạch và công bằng.

Song song với các phần thi, ngày hội INCA Vietnam 2025 mang đến chuỗi hoạt động phong phú: Đảo chuyên gia biểu diễn kỹ thuật, triển lãm tác phẩm nail nghệ thuật, khu vực trải nghiệm sản phẩm, cùng hội thảo cập nhật xu hướng nghề làm đẹp toàn cầu. Sự kiện còn thu hút hàng ngàn khách tham quan đến giao lưu, học hỏi và đăng ký khóa học với nhiều ưu đãi.

Gala Trao Giải INCA Vietnam 2025 diễn ra hoành tráng với sự góp mặt của MC Nguyên Khang, ca sĩ Thanh Ngọc, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng dàn người mẫu hàng đầu. Điểm nhấn là màn trình diễn nghệ thuật Nail – Thời trang "Orient Floral – Sắc Hoa Phương Đông" do Kelly Pang Nail kết hợp NTK Ngô Mạnh Đông Đông, mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn và cảm xúc.

Khép lại mùa giải, INCA Vietnam 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi đẳng cấp quốc tế, kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị nghề nghiệp. "INCA Vietnam không chỉ là một cuộc thi, mà là sứ mệnh tôn vinh bàn tay tài hoa, khơi dậy đam mê và đưa nghề làm đẹp Việt Nam vươn tầm thế giới" – CEO Pang Mỹ Nguyên nhấn mạnh. Với hơn 22 năm phát triển, Kelly Pang Nail đã trở thành biểu tượng của sự chuyên nghiệp và sáng tạo trong đào tạo nail, giúp hàng trăm nghìn học viên tốt nghiệp, tự tin khởi nghiệp và mang nghề Việt vươn xa.