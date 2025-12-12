AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

Ghi nhận này phản ánh cam kết dài hạn của công ty trong việc đầu tư vào các sáng kiến y tế cộng đồng và môi trường, trong đó Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên (YHP) là ví dụ điển hình về nỗ lực cải thiện sức khỏe thế hệ tương lai, góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho Việt Nam.

Đại diện AstraZeneca Việt Nam, các đối tác và học sinh cùng cắt băng khánh thành sân chơi thể thao trong khuôn khổ Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên (YHP)

Tại Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, AstraZeneca Việt Nam là 1 trong 4 doanh nghiệp nước ngoài được vinh danh nhờ các sáng kiến có tác động thực chất đến sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Thành quả này khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong hệ sinh thái y tế, đồng thời thể hiện phương châm đặt khoa học và con người làm trọng tâm, tích hợp mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược dài hạn.

AstraZeneca Việt Nam cũng tài trợ nhiều dự án dài hạn nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng. Các sáng kiến nổi bật bao gồm "Vì lá phổi khỏe" hỗ trợ quản lý bệnh hen và COPD, "CaReMe – Yêu Lấy Mình" ứng dụng chuyển đổi số để phát hiện sớm các bệnh tim mạch, đái tháo đường và bệnh thận mạn tính…

Ngoài lĩnh vực y tế, AstraZeneca Việt Nam còn khẳng định cam kết phát triển bền vững qua khoản đầu tư 50 triệu USD vào chương trình AZ Forest, góp phần phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cùng văn phòng mới tại Hà Nội đạt chứng nhận LEED Gold của USGBC (Hội đồng Công trình xanh Mỹ).

Ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: "Bằng khen từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là sự ghi nhận quý giá cho nỗ lực bền bỉ của AstraZeneca trong thúc đẩy sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Trong đó, chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên - một sáng kiến trọng tâm giúp phòng ngừa sớm bệnh không lây nhiễm, đầu tư vào thế hệ tương lai và tạo nền tảng cho một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển bền vững".