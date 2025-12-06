Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh cho xe điện vừa ký biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

6 tháng 12, 2025 | 21:01

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.


Tham dự có đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, 40 đại sứ của các quốc gia, đại diện Tổ chức UNESCO, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia, 80 thí sinh Miss Cosmo Quốc tế 2025 cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hiện nay, trà là một trong những sản phẩm chủ lực của quốc gia. Ngành trà Việt Nam có vị thế vững chắc trên thế giới, với diện tích đứng thứ 5 và sản lượng đứng thứ 7 toàn cầu, sản phẩm được xuất khẩu ra 70 nước trên thế giới. Trong đó, Lâm Đồng là một trong những địa phương tiềm năng hàng đầu cả nước, có nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển chuỗi giá trị ngành chè…

Với chủ đề "Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại", Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 5 đến 7-12 tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc và một số vùng trồng chè tiêu biểu của tỉnh. Trong suốt những ngày lễ hội, người dân, du khách cùng trải nghiệm chuỗi hoạt động phong phú: Hội chợ Triển lãm trà quốc tế, Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững ngành trà, Đại nhạc hội trà, Chương trình trà ngoại giao, Lễ hội đường phố và không gian văn hóa trà rực rỡ sắc màu.

Đặc biệt, người dân và du khách cùng chứng kiến những kỷ lục ấn tượng: Màn đồng diễn pha trà của 1.111 trà nương, trưng bày 1.000 cây trà cổ thụ trên 100 năm tuổi từ nhiều quốc gia cùng sự góp mặt của 80 người đẹp Miss Cosmo đến từ các nước nổi tiếng về trà.

Chương trình nghệ thuật công phu, ấn tượng trong Lễ khai mạc khiến khán giả mãn nhãn với 3 chương hoành tráng. Trong đó, chương 1 có nội dung: Khởi nguyên trà Việt - Dòng chảy linh khí - Cội nguồn của trà với tiết mục múa hoạt cảnh "Cảm tạ trời đất", hoạt cảnh "Lang Liêu dâng bánh cho vua cha". 

Chương 2 có nội dung: Dòng chảy di sản các vùng trà nổi tiếng của Việt Nam thể hiện hình ảnh, các ca khúc về vùng chè Tây - Đông Bắc, vùng chè Thái Nguyên, hoạt cảnh hái chè ở vùng cao, B’lao - hơi thở cao nguyên - thiên đường thổ nhưỡng nồng nàn cao nguyên. 

Ấn tượng nhất là chương 3 nội dung "Dòng chảy kết nối" với hoạt cảnh Giao thương của các thí sinh đến từ Haiti, Ecuador, Ấn Độ, Myanmar, Sierra Leone, Tây Ban Nha, Bahamas...

P.Thanh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.