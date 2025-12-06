Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025





Tiết mục biểu diễn khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025 Lễ hội Trà quốc tế 2025 xác đinh nhiều kỷ lục Màn đồng diễn pha trà của 1.111 trà nương

Tham dự có đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, 40 đại sứ của các quốc gia, đại diện Tổ chức UNESCO, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia, 80 thí sinh Miss Cosmo Quốc tế 2025 cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hiện nay, trà là một trong những sản phẩm chủ lực của quốc gia. Ngành trà Việt Nam có vị thế vững chắc trên thế giới, với diện tích đứng thứ 5 và sản lượng đứng thứ 7 toàn cầu, sản phẩm được xuất khẩu ra 70 nước trên thế giới. Trong đó, Lâm Đồng là một trong những địa phương tiềm năng hàng đầu cả nước, có nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong phát triển chuỗi giá trị ngành chè…

Với chủ đề "Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại", Lễ hội Trà quốc tế 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 5 đến 7-12 tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc và một số vùng trồng chè tiêu biểu của tỉnh. Trong suốt những ngày lễ hội, người dân, du khách cùng trải nghiệm chuỗi hoạt động phong phú: Hội chợ Triển lãm trà quốc tế, Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững ngành trà, Đại nhạc hội trà, Chương trình trà ngoại giao, Lễ hội đường phố và không gian văn hóa trà rực rỡ sắc màu.

Đặc biệt, người dân và du khách cùng chứng kiến những kỷ lục ấn tượng: Màn đồng diễn pha trà của 1.111 trà nương, trưng bày 1.000 cây trà cổ thụ trên 100 năm tuổi từ nhiều quốc gia cùng sự góp mặt của 80 người đẹp Miss Cosmo đến từ các nước nổi tiếng về trà.

Chương trình nghệ thuật công phu, ấn tượng trong Lễ khai mạc khiến khán giả mãn nhãn với 3 chương hoành tráng. Trong đó, chương 1 có nội dung: Khởi nguyên trà Việt - Dòng chảy linh khí - Cội nguồn của trà với tiết mục múa hoạt cảnh "Cảm tạ trời đất", hoạt cảnh "Lang Liêu dâng bánh cho vua cha".

Chương 2 có nội dung: Dòng chảy di sản các vùng trà nổi tiếng của Việt Nam thể hiện hình ảnh, các ca khúc về vùng chè Tây - Đông Bắc, vùng chè Thái Nguyên, hoạt cảnh hái chè ở vùng cao, B’lao - hơi thở cao nguyên - thiên đường thổ nhưỡng nồng nàn cao nguyên.

Ấn tượng nhất là chương 3 nội dung "Dòng chảy kết nối" với hoạt cảnh Giao thương của các thí sinh đến từ Haiti, Ecuador, Ấn Độ, Myanmar, Sierra Leone, Tây Ban Nha, Bahamas...