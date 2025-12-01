Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Ly hôn có phải là thất bại?

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến vững chắc trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng" đã chính thức khai mạc tại TP HCM.

BIDV MetLife đẩy mạnh chuỗi hoạt động vì cộng đồng năm 2025

BIDV MetLife triển khai nhiều hoạt động xã hội trong năm 2025, hướng đến trẻ em và cộng đồng với các sáng kiến về giáo dục, năng lượng và phát triển bền vững.

Lê Thị Đào đạt giải khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Vân Khải Minh: “Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc”

Vân Khải Minh, Chàng MC – hướng dẫn viên du lịch quê Vĩnh Long xúc động khi được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Giải thưởng Ca sĩ Triển vọng là bước đệm đưa Hoàng Nhựt đến ca hát chuyên nghiệp

Giọng ca nội lực, sở hữu ngoại hình đẹp, Hoàng Nhựt xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

1 tháng 12, 2025

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp sạc thông minh dành cho xe điện

Vừa chính thức ký biên bản thoả thuận hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện - Ảnh 1.

Đại diện Grab Việt Nam và EBOOST kí thoả thuận hợp tác

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ tích cực phối hợp triển khai các dự án để đối tác tài xế của Grab dễ dàng tiếp cận và sử dụng mạng lưới trạm sạc xe điện của EBOOST, đồng thời đẩy mạnh và mở rộng hệ thống trạm sạc, nâng cao trải nghiệm cho người dùng cuối.

Thỏa thuận hợp tác này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Grab Việt Nam và EBOOST trong việc đóng góp tích cực vào quá trình phát triển giao thông xanh, đẩy nhanh chuyển đổi xanh và xây dựng một hệ thống giao thông bền vững.

Đối với Grab Việt Nam, thỏa thuận hợp tác này là bước đi quan trọng tiếp theo nhằm xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ việc chuyển đổi xe điện toàn diện cho đối tác tài xế Grab. Thông qua đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất xe điện, tổ chức tài chính, nhà cung cấp giải pháp sạc, ngày càng nhiều đối tác tài xế Grab tự tin và sẵn sàng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với EBOOST, một doanh nghiệp nội địa với hệ thống trạm sạc đang được mở rộng mạnh mẽ và giải pháp sạc linh hoạt dành cho cả xe máy điện và xe ô tô điện. Hợp tác quan trọng này sẽ mở ra cơ hội để hai bên có thể triển khai các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho đối tác tài xế Grab, giúp họ tiết kiệm chi phí và an tâm trong quá trình vận hành xe điện để cải thiện thu nhập".

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện - Ảnh 2.

Về phía EBOOST, doanh nghiệp đặt mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh thông qua việc phát triển hạ tầng sạc thông minh, an toàn và dễ tiếp cận cho mọi người dùng xe điện. Tính đến tháng 11/2025, EBOOST đã vận hành hơn 300 trạm sạc và phục vụ hơn 10.000 người dùng xe điện trên toàn quốc. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, chủ đầu tư bất động sản và nhà sản xuất xe, EBOOST đang từng bước hình thành hệ sinh thái sạc liền mạch cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Grab Việt Nam và EBOOST sẽ phối hợp thúc đẩy quảng bá hệ thống trạm sạc EBOOST và các chính sách ưu đãi dành riêng cho đối tác tài xế Grab vận hành xe điện.

Grab sẽ tạo điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật và tích hợp API để kết nối và hiển thị thông tin mạng lưới trạm sạc, trạm đổi pin của EBOOST trên nền tảng của Grab, giúp tăng cường khả năng xử lý giao dịch và cung cấp dữ liệu tức thời để hỗ trợ đối tác tài xế Grab trong quá trình sử dụng xe điện.

