Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Vừa chính thức ký biên bản thoả thuận hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Đại diện Grab Việt Nam và EBOOST kí thoả thuận hợp tác

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ tích cực phối hợp triển khai các dự án để đối tác tài xế của Grab dễ dàng tiếp cận và sử dụng mạng lưới trạm sạc xe điện của EBOOST, đồng thời đẩy mạnh và mở rộng hệ thống trạm sạc, nâng cao trải nghiệm cho người dùng cuối.

Thỏa thuận hợp tác này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Grab Việt Nam và EBOOST trong việc đóng góp tích cực vào quá trình phát triển giao thông xanh, đẩy nhanh chuyển đổi xanh và xây dựng một hệ thống giao thông bền vững.

Đối với Grab Việt Nam, thỏa thuận hợp tác này là bước đi quan trọng tiếp theo nhằm xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ việc chuyển đổi xe điện toàn diện cho đối tác tài xế Grab. Thông qua đẩy mạnh hợp tác với các nhà sản xuất xe điện, tổ chức tài chính, nhà cung cấp giải pháp sạc, ngày càng nhiều đối tác tài xế Grab tự tin và sẵn sàng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với EBOOST, một doanh nghiệp nội địa với hệ thống trạm sạc đang được mở rộng mạnh mẽ và giải pháp sạc linh hoạt dành cho cả xe máy điện và xe ô tô điện. Hợp tác quan trọng này sẽ mở ra cơ hội để hai bên có thể triển khai các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho đối tác tài xế Grab, giúp họ tiết kiệm chi phí và an tâm trong quá trình vận hành xe điện để cải thiện thu nhập".

Về phía EBOOST, doanh nghiệp đặt mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh thông qua việc phát triển hạ tầng sạc thông minh, an toàn và dễ tiếp cận cho mọi người dùng xe điện. Tính đến tháng 11/2025, EBOOST đã vận hành hơn 300 trạm sạc và phục vụ hơn 10.000 người dùng xe điện trên toàn quốc. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, chủ đầu tư bất động sản và nhà sản xuất xe, EBOOST đang từng bước hình thành hệ sinh thái sạc liền mạch cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Grab Việt Nam và EBOOST sẽ phối hợp thúc đẩy quảng bá hệ thống trạm sạc EBOOST và các chính sách ưu đãi dành riêng cho đối tác tài xế Grab vận hành xe điện.

Grab sẽ tạo điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật và tích hợp API để kết nối và hiển thị thông tin mạng lưới trạm sạc, trạm đổi pin của EBOOST trên nền tảng của Grab, giúp tăng cường khả năng xử lý giao dịch và cung cấp dữ liệu tức thời để hỗ trợ đối tác tài xế Grab trong quá trình sử dụng xe điện.