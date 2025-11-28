Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Tiêu dùng thông minh 10:07

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Chuyện của Sao 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Khoẻ - Đẹp 18:16

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

Khoẻ - Đẹp 11:18

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng" đã chính thức khai mạc tại TP HCM.

Khoẻ - Đẹp 11:16

BIDV MetLife triển khai nhiều hoạt động xã hội trong năm 2025, hướng đến trẻ em và cộng đồng với các sáng kiến về giáo dục, năng lượng và phát triển bền vững.

Bản lĩnh sống 11:34

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Bản lĩnh sống 11:33

Vân Khải Minh, Chàng MC – hướng dẫn viên du lịch quê Vĩnh Long xúc động khi được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Chuyện của Sao 18:05

Giọng ca nội lực, sở hữu ngoại hình đẹp, Hoàng Nhựt xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

28 tháng 11, 2025 | 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Trở thành gương mặt nổi bật nhất trong hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc năm nay. Với chất giọng trữ tình ngọt ngào, cảm xúc và cách xử lý bài hát giàu kỹ thuật, Đức Tài chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả bằng sự mộc mạc, chân thành và nỗ lực không ngừng.

Chân dung Tân Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2025- Đức Tài - Ảnh 1.

Cột mốc đặc biệt mở ra hành trình nghệ thuật mới

Chia sẻ sau đêm đăng quang, Đức Tài xúc động cho biết: "Năm 2025, em may mắn và vô cùng vinh dự khi đạt danh hiệu Quán quân cuộc thi Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt. Đây là cột mốc đặc biệt, giúp em tự tin hơn trên con đường ca hát".

Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận tài năng mà còn là bước đệm quan trọng giúp Đức Tài mạnh dạn bước sâu hơn vào lĩnh vực nghệ thuật – nơi mà em đã ấp ủ đam mê từ lâu.

Chân dung Tân Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2025- Đức Tài - Ảnh 2.

Thầy giáo – Hiệu trưởng với trái tim yêu nhạc

Ít ai biết, ngoài vai trò ca sĩ trẻ đầy triển vọng, Đức Tài còn là một nhà giáo tận tâm. Xuất thân là giáo viên tiểu học, hiện anh đang giữ vị trí Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Danh, xã Đông Thạnh, TP HCM. Sự dung hòa giữa sự nghiêm túc của nghề giáo và cảm xúc trong âm nhạc tạo nên một Đức Tài rất riêng – vừa bản lĩnh, chững chạc lại vẫn giàu cảm hứng nghệ thuật.

Chân dung Tân Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2025- Đức Tài - Ảnh 3.

Hướng đến con đường ca hát chuyên nghiệp

Không xem chiến thắng là điểm dừng, tân Quán quân cho biết mục tiêu trong thời gian tới là theo đuổi âm nhạc một cách bài bản và lâu dài. Đức Tài dự định trau dồi chuyên môn thanh nhạc để nâng cao kỹ thuật và cảm xúc biểu diễn.

Chân dung Tân Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2025- Đức Tài - Ảnh 4.

Đức Tài xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu, giao lưu cùng khán giả. Anh thực hiện các sản phẩm âm nhạc cá nhân, đăng tải trên kênh Âm Nhạc Tình Quê Channel – kênh chính thức của mình. Kênh này sẽ là nơi Đức Tài gửi gắm những bản thu, sản phẩm MV mang màu sắc mộc mạc, gần gũi – đúng tinh thần dòng nhạc trữ tình quê hương mà anh theo đuổi.

Việt Quang

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Bản lĩnh sống 11:34

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Bản lĩnh sống 11:33

Vân Khải Minh, Chàng MC – hướng dẫn viên du lịch quê Vĩnh Long xúc động khi được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Bản lĩnh sống 09:55

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Bản lĩnh sống 12:38

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Tổng Giám đốc ESUHAI Group - ông Lê Long Sơn - ra mắt MV “Ơn thầy”, ca khúc nổi bật trong album đầu tay "Trường đời".

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Tiêu dùng thông minh 10:07

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Chuyện của Sao 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.