Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Trở thành gương mặt nổi bật nhất trong hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc năm nay. Với chất giọng trữ tình ngọt ngào, cảm xúc và cách xử lý bài hát giàu kỹ thuật, Đức Tài chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả bằng sự mộc mạc, chân thành và nỗ lực không ngừng.

Cột mốc đặc biệt mở ra hành trình nghệ thuật mới

Chia sẻ sau đêm đăng quang, Đức Tài xúc động cho biết: "Năm 2025, em may mắn và vô cùng vinh dự khi đạt danh hiệu Quán quân cuộc thi Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt. Đây là cột mốc đặc biệt, giúp em tự tin hơn trên con đường ca hát".

Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận tài năng mà còn là bước đệm quan trọng giúp Đức Tài mạnh dạn bước sâu hơn vào lĩnh vực nghệ thuật – nơi mà em đã ấp ủ đam mê từ lâu.

Thầy giáo – Hiệu trưởng với trái tim yêu nhạc

Ít ai biết, ngoài vai trò ca sĩ trẻ đầy triển vọng, Đức Tài còn là một nhà giáo tận tâm. Xuất thân là giáo viên tiểu học, hiện anh đang giữ vị trí Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Danh, xã Đông Thạnh, TP HCM. Sự dung hòa giữa sự nghiêm túc của nghề giáo và cảm xúc trong âm nhạc tạo nên một Đức Tài rất riêng – vừa bản lĩnh, chững chạc lại vẫn giàu cảm hứng nghệ thuật.

Hướng đến con đường ca hát chuyên nghiệp

Không xem chiến thắng là điểm dừng, tân Quán quân cho biết mục tiêu trong thời gian tới là theo đuổi âm nhạc một cách bài bản và lâu dài. Đức Tài dự định trau dồi chuyên môn thanh nhạc để nâng cao kỹ thuật và cảm xúc biểu diễn.

Đức Tài xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu, giao lưu cùng khán giả. Anh thực hiện các sản phẩm âm nhạc cá nhân, đăng tải trên kênh Âm Nhạc Tình Quê Channel – kênh chính thức của mình. Kênh này sẽ là nơi Đức Tài gửi gắm những bản thu, sản phẩm MV mang màu sắc mộc mạc, gần gũi – đúng tinh thần dòng nhạc trữ tình quê hương mà anh theo đuổi.