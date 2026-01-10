5 lý do khiến Samsung Galaxy S26 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Khoẻ - Đẹp 10:10

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Tiêu dùng thông minh 16:14

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Khoẻ - Đẹp 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Điểm đến 09:45

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

Khoẻ - Đẹp 17:38

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Điểm đến 13:20

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Bản lĩnh sống 10:36

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Điểm đến 10:34

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

"Biết dừng" trên mạng: Khi văn hóa số bắt đầu từ một cú nhấp chuột

"Biết dừng" trên mạng: Khi văn hóa số bắt đầu từ một cú nhấp chuột

Bản lĩnh sống 14:25

Nguyễn Văn Bình, chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng bằng một chữ rất đời: Biết dừng.

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khoẻ - Đẹp 08:29

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 16:01

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

Điểm đến 13:42

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

5 lý do khiến Samsung Galaxy S26 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết

10 tháng 1, 2026 | 10:12

Vài năm trở lại đây, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc smartphone cao cấp nhờ chiến lược phát triển nhất quán cùng định hướng công nghệ rõ ràng.

Galaxy S26 đang thu hút sự quan tâm lớn khi nhiều thông tin rò rỉ cho thấy đây có thể là một trong những thế hệ Galaxy S có bước chuyển mình đáng kể. Dưới đây là 5 lý do khiến Samsung S26 trở thành mẫu flagship rất đáng để chờ đợi.


Hệ thống camera được tinh chỉnh

Theo dự đoán, camera chính của Samsung S26 có thể được trang bị khẩu độ lớn hơn, giúp tăng lượng ánh sáng thu vào cảm biến. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời cải thiện độ chi tiết và màu sắc tổng thể.

Đáng chú ý, Samsung Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ sử dụng cảm biến camera chính kích thước 1 inch, kết hợp cùng ống kính tele tiềm vọng độ phân giải 200MP. Đây là cấu hình cho thấy tham vọng nâng cao khả năng zoom xa nhưng vẫn giữ được độ sắc nét, hạn chế hiện tượng mất chi tiết thường gặp ở các mức phóng đại lớn.

Bên cạnh phần cứng, thiết kế cụm camera cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp với các cảm biến mới. Camera selfie được kỳ vọng có góc chụp rộng hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu gọi video, học tập và làm việc từ xa.

Hiệu năng mạnh mẽ hơn, tập trung vào AI

Về hiệu năng, Samsung Galaxy S26 nhiều khả năng sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 - con chip cao cấp thế hệ mới, tập trung cải thiện cả sức mạnh xử lý lẫn hiệu quả năng lượng. So với thế hệ trước, chip mới được kỳ vọng mang lại trải nghiệm mượt mà hơn khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa ảnh, quay video độ phân giải cao.

Ngoài ra, Samsung tiếp tục mở rộng vai trò của trí tuệ nhân tạo. Samsung S26 được cho là sẽ có dung lượng RAM lớn hơn nhằm phục vụ các tính năng Galaxy AI thế hệ mới, từ chỉnh sửa ảnh thông minh cho đến các công cụ hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng mạnh và AI cho thấy Samsung đang hướng đến việc biến smartphone thành thiết bị hỗ trợ công việc và sinh hoạt hiệu quả hơn.

Pin và sạc tiếp tục được cải thiện

Trên dòng Galaxy S26, Samsung đã tối ưu hóa mật độ năng lượng thông qua cấu trúc pin mới, giúp tăng dung lượng thực tế mà vẫn duy trì được thiết kế mỏng nhẹ, sang trọng. Cùng với việc tích hợp các chipset tiến trình mới nhất, thiết bị cho phép kéo dài thời gian sử dụng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, Samsung cũng chính thức phổ cập chuẩn sạc không dây từ tính Qi2. Cải tiến này không chỉ giúp việc căn chỉnh vị trí sạc trở nên chính xác, giảm thất thoát nhiệt mà còn mở ra khả năng tương thích linh hoạt với hệ sinh thái phụ kiện nam châm đa dạng, mang lại sự tiện lợi vượt trội trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Màn hình sáng hơn, chú trọng yếu tố riêng tư

Dòng Galaxy S26 được kỳ vọng sẽ duy trì hoặc nâng cấp độ sáng tối đa, với khả năng đạt mốc trên 3.000 nits (hoặc duy trì 2.600 nits) trên phiên bản Ultra. Mức sáng này giúp cải thiện rõ rệt khả năng hiển thị ngoài trời, đặc biệt trong điều kiện ánh nắng mạnh.

Bên cạnh chất lượng hiển thị đỉnh cao, Samsung được cho là sẽ bổ sung tính năng bảo mật màn hình mang tên "Flex Magic Pixel" (Privacy Display). Công nghệ này sử dụng AI để chủ động hạn chế góc nhìn từ 2 bên, giảm nguy cơ lộ thông tin khi người dùng sử dụng điện thoại ở nơi công cộng. Điều này cho thấy Samsung ngày càng quan tâm hơn đến yếu tố riêng tư và bảo mật trong trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Thiết kế tinh tế hơn, chú trọng tản nhiệt

Về ngoại hình, Samsung S26 được kỳ vọng sẽ mỏng hơn, với độ dày khoảng 6.9mm. Thiết kế bo cong giúp cải thiện cảm giác cầm nắm, đồng thời mang lại diện mạo hiện đại và cao cấp hơn so với thế hệ trước.

Một điểm nâng cấp quan trọng khác nằm ở hệ thống tản nhiệt. Samsung được cho là sẽ mở rộng buồng hơi bên trong, giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với phiên bản Ultra, vốn được định vị dành cho nhóm người dùng có nhu cầu sử dụng cường độ cao.

Với những nâng cấp được hé lộ, Samsung Galaxy S26 đang cho thấy tiềm năng trở thành một trong những smartphone Android đáng chú ý trong thời gian tới. Đối với người dùng đang quan tâm đến việc mua hoặc đặt trước Samsung S26, XTmobile là một trong những hệ thống bán lẻ được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ nguồn hàng rõ ràng, chính sách giá hợp lý cùng các ưu đãi đi kèm khi sản phẩm chính thức mở bán.

Đan Sao

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Tiêu dùng thông minh 16:14

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Tiêu dùng thông minh 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Tiêu dùng thông minh 22:19

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Tiêu dùng thông minh 22:17

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone triển khai chương trình HiPlay dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

Món ngon

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.