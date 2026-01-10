5 lý do khiến Samsung Galaxy S26 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết

Galaxy S26 đang thu hút sự quan tâm lớn khi nhiều thông tin rò rỉ cho thấy đây có thể là một trong những thế hệ Galaxy S có bước chuyển mình đáng kể. Dưới đây là 5 lý do khiến Samsung S26 trở thành mẫu flagship rất đáng để chờ đợi.





Hệ thống camera được tinh chỉnh

Theo dự đoán, camera chính của Samsung S26 có thể được trang bị khẩu độ lớn hơn, giúp tăng lượng ánh sáng thu vào cảm biến. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời cải thiện độ chi tiết và màu sắc tổng thể.

Đáng chú ý, Samsung Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ sử dụng cảm biến camera chính kích thước 1 inch, kết hợp cùng ống kính tele tiềm vọng độ phân giải 200MP. Đây là cấu hình cho thấy tham vọng nâng cao khả năng zoom xa nhưng vẫn giữ được độ sắc nét, hạn chế hiện tượng mất chi tiết thường gặp ở các mức phóng đại lớn.



Bên cạnh phần cứng, thiết kế cụm camera cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp với các cảm biến mới. Camera selfie được kỳ vọng có góc chụp rộng hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu gọi video, học tập và làm việc từ xa.

Hiệu năng mạnh mẽ hơn, tập trung vào AI

Về hiệu năng, Samsung Galaxy S26 nhiều khả năng sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 - con chip cao cấp thế hệ mới, tập trung cải thiện cả sức mạnh xử lý lẫn hiệu quả năng lượng. So với thế hệ trước, chip mới được kỳ vọng mang lại trải nghiệm mượt mà hơn khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa ảnh, quay video độ phân giải cao.

Ngoài ra, Samsung tiếp tục mở rộng vai trò của trí tuệ nhân tạo. Samsung S26 được cho là sẽ có dung lượng RAM lớn hơn nhằm phục vụ các tính năng Galaxy AI thế hệ mới, từ chỉnh sửa ảnh thông minh cho đến các công cụ hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng mạnh và AI cho thấy Samsung đang hướng đến việc biến smartphone thành thiết bị hỗ trợ công việc và sinh hoạt hiệu quả hơn.

Pin và sạc tiếp tục được cải thiện

Trên dòng Galaxy S26, Samsung đã tối ưu hóa mật độ năng lượng thông qua cấu trúc pin mới, giúp tăng dung lượng thực tế mà vẫn duy trì được thiết kế mỏng nhẹ, sang trọng. Cùng với việc tích hợp các chipset tiến trình mới nhất, thiết bị cho phép kéo dài thời gian sử dụng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, Samsung cũng chính thức phổ cập chuẩn sạc không dây từ tính Qi2. Cải tiến này không chỉ giúp việc căn chỉnh vị trí sạc trở nên chính xác, giảm thất thoát nhiệt mà còn mở ra khả năng tương thích linh hoạt với hệ sinh thái phụ kiện nam châm đa dạng, mang lại sự tiện lợi vượt trội trong quá trình sử dụng hàng ngày.



Màn hình sáng hơn, chú trọng yếu tố riêng tư

Dòng Galaxy S26 được kỳ vọng sẽ duy trì hoặc nâng cấp độ sáng tối đa, với khả năng đạt mốc trên 3.000 nits (hoặc duy trì 2.600 nits) trên phiên bản Ultra. Mức sáng này giúp cải thiện rõ rệt khả năng hiển thị ngoài trời, đặc biệt trong điều kiện ánh nắng mạnh.

Bên cạnh chất lượng hiển thị đỉnh cao, Samsung được cho là sẽ bổ sung tính năng bảo mật màn hình mang tên "Flex Magic Pixel" (Privacy Display). Công nghệ này sử dụng AI để chủ động hạn chế góc nhìn từ 2 bên, giảm nguy cơ lộ thông tin khi người dùng sử dụng điện thoại ở nơi công cộng. Điều này cho thấy Samsung ngày càng quan tâm hơn đến yếu tố riêng tư và bảo mật trong trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Thiết kế tinh tế hơn, chú trọng tản nhiệt

Về ngoại hình, Samsung S26 được kỳ vọng sẽ mỏng hơn, với độ dày khoảng 6.9mm. Thiết kế bo cong giúp cải thiện cảm giác cầm nắm, đồng thời mang lại diện mạo hiện đại và cao cấp hơn so với thế hệ trước.

Một điểm nâng cấp quan trọng khác nằm ở hệ thống tản nhiệt. Samsung được cho là sẽ mở rộng buồng hơi bên trong, giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với phiên bản Ultra, vốn được định vị dành cho nhóm người dùng có nhu cầu sử dụng cường độ cao.



Với những nâng cấp được hé lộ, Samsung Galaxy S26 đang cho thấy tiềm năng trở thành một trong những smartphone Android đáng chú ý trong thời gian tới. Đối với người dùng đang quan tâm đến việc mua hoặc đặt trước Samsung S26, XTmobile là một trong những hệ thống bán lẻ được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ nguồn hàng rõ ràng, chính sách giá hợp lý cùng các ưu đãi đi kèm khi sản phẩm chính thức mở bán.