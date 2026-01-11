LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

MV đánh dấu năm thứ ba liên tiếp LG đồng hành cùng nhạc sĩ Bùi Công Nam trong việc kể câu chuyện Tết Việt bằng những lát cắt gần gũi của đời sống gia đình.

Sau ba năm triển khai, "Tết Nhà Là Tết Nhất" không còn là một thông điệp mang tính thời điểm, mà trở thành một mạch kể xuyên suốt của LG về giá trị của việc trở về. MV "Tết Nhất có AI" mở ra bằng một câu hỏi nhỏ gợi nhắc về điều mà nhiều người nhận ra sau một năm dài: Tết không cần quá đủ đầy, chỉ cần có người để cùng sẻ chia.

"AI" trong câu chuyện Tết mà LG kể có thể là gia đình, bạn bè – những người luôn ở bên ta trong những khoảnh khắc quan trọng. Nhưng "AI" cũng có thể là chính mình, khi mỗi người cho phép bản thân nghỉ ngơi, lắng nghe và chăm sóc cảm xúc sau một năm tất bật. Tết vì thế không chỉ là dịp sum họp, mà còn là khoảng thời gian để mỗi người tìm lại sự cân bằng quen thuộc. Gắn liền với mạch cảm xúc đó, MV "Tết Nhất có AI" tiếp tục có sự đồng hành của nhạc sĩ Bùi Công Nam trong năm thứ ba liên tiếp. Với phong cách âm nhạc mộc mạc, gần gũi, phần âm nhạc của chiến dịch góp phần dẫn dắt cảm xúc một cách tự nhiên, như một lời thủ thỉ quen thuộc mỗi mùa Tết.

Với mùa 3, từ câu hỏi "Tết nhất có AI?", LG mở rộng ý niệm "AI" như một lớp nghĩa tiếp theo. AI trong chiến dịch còn là trí tuệ nhân tạo thấu cảm từ LG – nền tảng công nghệ khác biệt lấy trải nghiệm con người làm trung tâm.

Nhờ công nghệ hiển thị tiên phong định hình chuẩn mực trải nghiệm nghe nhìn cho người dùng, LG tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu TV hàng đầu tại thị Việt Nam, đồng thời dẫn đầu tuyệt đối ở phân khúc TV OLED tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Riêng trong năm 2025, LG ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 20% về cả sản lượng lẫn giá trị TV OLED tại Việt Nam.

Chia sẻ về chiến dịch "Tết nhà là Tết Nhất" mùa 3, ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam - cho biết: "Với LG, 'Tết Nhà Là Tết Nhất' là hành trình đồng hành lâu dài cùng người Việt trong những khoảnh khắc sum họp ý nghĩa nhất trong năm. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi mang lại một cuộc sống tiện nghi và giúp mọi người tận hưởng trọn vẹn thời gian bên nhau. Đó cũng chính là tôn chỉ Life's Good mà LG luôn theo đuổi".

Song song với việc ra mắt MV, LG mang đến không gian trải nghiệm công nghệ kết hợp sân chơi sáng tạo dành cho giới trẻ trong khuôn khổ sự kiện LG x CREATIVEFEST 2026, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11-1-2026 tại Nhà triển lãm và trưng bày nghệ thuật, 61 Tràng Tiền, Hà Nội.

Đây sẽ là nơi giới thiệu những giải pháp giải trí dẫn đầu của LG từ TV OLED evo với công nghệ không dây đích thực, TV QNED evo kích thước lớn, màn hình gaming UltraGear tốc độ quét cao, màn hình UltraFine 6K đến các sản phẩm loa thanh, loa di động xboom…