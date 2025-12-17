Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn là điểm khởi đầu cho một hành động nhân văn lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng. Trong khoảnh khắc âm nhạc kết nối trái tim, Eras Land đã biến những cảm xúc thành hành động cụ thể, chung tay hướng về miền Trung – nơi còn nhiều gia đình đang đối mặt với khó khăn sau thiên tai.

Âm nhạc – ngôn ngữ của yêu thương và sẻ chia

Trong bối cảnh sân khấu âm nhạc hiện đại thường chạy theo sự hoành tráng của các đại nhạc hội, đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" lại chọn con đường ngược lại: tinh giản, ấm cúng và đậm chất thơ. Đó là không gian nơi người ta không đến để ồn ào, mà đến để lắng nghe; không phải để chiêm ngưỡng kỹ xảo, mà để cảm nhận bằng trái tim.

Các nghệ sĩ có mặt trong chương trình đã đưa khán giả bước vào thế giới giàu suy tưởng của Trịnh Công Sơn. Mỗi bài hát, dù quen thuộc, vẫn vang lên mới mẻ nhờ sự chân thành và chiều sâu cảm xúc: Hạ trắng, Vết lăn trầm đến Một cõi đi về, Ru đời đi nhé. Không gian nghệ thuật này trở thành cầu nối để con người tìm thấy sự đồng điệu, sự bình an – thứ mà ai cũng cần giữa cuộc sống nhiều biến động.

Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long tiếp nối cảm xúc ấy, tái hiện những khoảnh khắc gần gũi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để khán giả như được gặp lại ông – người nghệ sĩ luôn đặt trái tim con người vào trung tâm sáng tác.

Eras Land – Khi trái tim lên tiếng bằng hành động

Điểm nhấn quan trọng của đêm nhạc chính là lời cam kết sẻ chia từ Eras Land. Đại diện doanh nghiệp, Bà Nguyễn Hương – Tổng Giám đốc Eras Land, đã có bài phát biểu xúc động:

"Âm nhạc kết nối chúng ta bằng cảm xúc, nhưng chính hành động mới mang lại sự ấm áp lâu dài. "Hãy Yêu Nhau Đi" không chỉ là một đêm nhạc, mà là lời mời gọi chúng ta sống nhân ái hơn mỗi ngày".

Với tinh thần ấy, Eras Land đã đóng góp 500 triệu đồng vào Quỹ Văn học Nghệ thuật Trịnh Công Sơn, cùng với 100 triệu đồng từ công ty Decofi, gửi đến các gia đình miền Trung đang gặp khó khăn.

Khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để trao quà Tết, hỗ trợ sinh hoạt và đồng hành cùng những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời nhắn gửi yêu thương, tiếp thêm hy vọng cho một mùa xuân ấm áp.

Lan tỏa giá trị nhân văn – Dấu ấn Eras Land trong hành trình vì cộng đồng

Với Eras Land, phát triển không chỉ nằm ở những dự án hay công trình, mà còn ở cách doanh nghiệp đối thoại với cộng đồng. Đêm nhạc là một minh chứng rõ nét cho triết lý mà Eras Land theo đuổi:

– Gieo mầm nhân ái

– Xây dựng chuẩn sống nhân văn trong kỷ nguyên mới

– Lan tỏa giá trị văn hóa Việt thông qua nghệ thuật

Sự đồng hành với Gia đình Trịnh Công Sơn lần này không phải là hoạt động đơn lẻ, mà là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển bền vững mà Eras Land theo đuổi: dùng văn hóa để chạm tới trái tim, và dùng hành động để chạm tới cuộc sống.

Đêm nhạc khép lại – Sự tử tế được mở ra

Khi giai điệu Nối vòng tay lớn vang lên ở cuối chương trình, sân khấu như trở thành một vòng tay rộng lớn của hàng trăm con người. Khoảnh khắc ấy khép lại đêm nhạc nhưng mở ra một thông điệp:

Rằng yêu thương luôn bắt đầu từ những điều giản dị.

Rằng sự sẻ chia tuy nhỏ nhưng có thể thắp sáng hy vọng.

Rằng âm nhạc có thể kết nối trái tim, nhưng hành động mới có thể lan tỏa yêu thương.

Eras Land, bằng cam kết 500 triệu đồng và sự hiện diện chân thành trong đêm nhạc, đã cho thấy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: làm điều tử tế cho cộng đồng, bằng cả trái tim và trách nhiệm xã hội. Hành trình lan tỏa yêu thương tới miền Trung chỉ mới bắt đầu – và Eras Land khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành vì một Việt Nam nhân ái, vững bền và giàu bản sắc.