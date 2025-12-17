Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 19:08

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 19:06

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Chuyện của Sao 21:20

Tân Nguyễn, Á quân 1 cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt tổ chức tiệc kỷ niệm một năm sau ngày đăng quang và ra mắt loạt album và MV do anh thực hiện.

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 18:58

PepsiCo và nông dân tham gia chuỗi giá trị khoai tây bền vững PepsiCo Việt Nam chia sẻ về Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 (Global Farmers Awards).

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Chuyện của Sao 18:56

Đêm chung kết Tình Bolero 2025 khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc của Hiền Trang, giọng ca đến từ Bến Tre từng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn.

AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

Tiêu dùng thông minh 17:24

AstraZeneca Việt Nam nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) vì những đóng góp nổi bật cho phát triển bền vững giai đoạn 2020–2025.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Khoẻ - Đẹp 07:29

Chuỗi nhà thuốc Tây Tường Vy Đam Rông (Lâm Đồng) không chỉ là nơi cung cấp dược phẩm, còn là "điểm tựa" sức khỏe tin cậy cho hàng ngàn bà con dân tộc thiểu số.

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

17 tháng 12, 2025 | 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn là điểm khởi đầu cho một hành động nhân văn lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng. Trong khoảnh khắc âm nhạc kết nối trái tim, Eras Land đã biến những cảm xúc thành hành động cụ thể, chung tay hướng về miền Trung – nơi còn nhiều gia đình đang đối mặt với khó khăn sau thiên tai.

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung - Ảnh 1.

Âm nhạc – ngôn ngữ của yêu thương và sẻ chia

Trong bối cảnh sân khấu âm nhạc hiện đại thường chạy theo sự hoành tráng của các đại nhạc hội, đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" lại chọn con đường ngược lại: tinh giản, ấm cúng và đậm chất thơ. Đó là không gian nơi người ta không đến để ồn ào, mà đến để lắng nghe; không phải để chiêm ngưỡng kỹ xảo, mà để cảm nhận bằng trái tim.

Các nghệ sĩ có mặt trong chương trình đã đưa khán giả bước vào thế giới giàu suy tưởng của Trịnh Công Sơn. Mỗi bài hát, dù quen thuộc, vẫn vang lên mới mẻ nhờ sự chân thành và chiều sâu cảm xúc: Hạ trắng, Vết lăn trầm đến Một cõi đi về, Ru đời đi nhé. Không gian nghệ thuật này trở thành cầu nối để con người tìm thấy sự đồng điệu, sự bình an – thứ mà ai cũng cần giữa cuộc sống nhiều biến động.

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung - Ảnh 2.

Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long tiếp nối cảm xúc ấy, tái hiện những khoảnh khắc gần gũi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để khán giả như được gặp lại ông – người nghệ sĩ luôn đặt trái tim con người vào trung tâm sáng tác.

Eras Land – Khi trái tim lên tiếng bằng hành động

Điểm nhấn quan trọng của đêm nhạc chính là lời cam kết sẻ chia từ Eras Land. Đại diện doanh nghiệp, Bà Nguyễn Hương – Tổng Giám đốc Eras Land, đã có bài phát biểu xúc động:

"Âm nhạc kết nối chúng ta bằng cảm xúc, nhưng chính hành động mới mang lại sự ấm áp lâu dài. "Hãy Yêu Nhau Đi" không chỉ là một đêm nhạc, mà là lời mời gọi chúng ta sống nhân ái hơn mỗi ngày".

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung - Ảnh 3.

Với tinh thần ấy, Eras Land đã đóng góp 500 triệu đồng vào Quỹ Văn học Nghệ thuật Trịnh Công Sơn, cùng với 100 triệu đồng từ công ty Decofi, gửi đến các gia đình miền Trung đang gặp khó khăn.

Khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để trao quà Tết, hỗ trợ sinh hoạt và đồng hành cùng những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời nhắn gửi yêu thương, tiếp thêm hy vọng cho một mùa xuân ấm áp.

Lan tỏa giá trị nhân văn – Dấu ấn Eras Land trong hành trình vì cộng đồng

Với Eras Land, phát triển không chỉ nằm ở những dự án hay công trình, mà còn ở cách doanh nghiệp đối thoại với cộng đồng. Đêm nhạc là một minh chứng rõ nét cho triết lý mà Eras Land theo đuổi:

– Gieo mầm nhân ái

– Xây dựng chuẩn sống nhân văn trong kỷ nguyên mới

– Lan tỏa giá trị văn hóa Việt thông qua nghệ thuật

Sự đồng hành với Gia đình Trịnh Công Sơn lần này không phải là hoạt động đơn lẻ, mà là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển bền vững mà Eras Land theo đuổi: dùng văn hóa để chạm tới trái tim, và dùng hành động để chạm tới cuộc sống.

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung - Ảnh 4.

Đêm nhạc khép lại – Sự tử tế được mở ra

Khi giai điệu Nối vòng tay lớn vang lên ở cuối chương trình, sân khấu như trở thành một vòng tay rộng lớn của hàng trăm con người. Khoảnh khắc ấy khép lại đêm nhạc nhưng mở ra một thông điệp:

Rằng yêu thương luôn bắt đầu từ những điều giản dị.

Rằng sự sẻ chia tuy nhỏ nhưng có thể thắp sáng hy vọng.

Rằng âm nhạc có thể kết nối trái tim, nhưng hành động mới có thể lan tỏa yêu thương.

Eras Land, bằng cam kết 500 triệu đồng và sự hiện diện chân thành trong đêm nhạc, đã cho thấy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: làm điều tử tế cho cộng đồng, bằng cả trái tim và trách nhiệm xã hội. Hành trình lan tỏa yêu thương tới miền Trung chỉ mới bắt đầu – và Eras Land khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành vì một Việt Nam nhân ái, vững bền và giàu bản sắc.

Ngọc Toại

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Bản lĩnh sống 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Bản lĩnh sống 21:04

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Phụ nữ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 19:08

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

TÁM

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 19:08

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 19:06

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.