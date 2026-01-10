



Sự kiện Gala trao giải quy tụ nhiều nghệ sĩ và doanh nhân có đóng góp cho công tác cộng đồng, từ thiện năm 2025

Chương trình "Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025" có sự tham gia biểu diễn và nhận giải của nghệ sĩ và doanh nhân như: NSND: Trịnh Kim Chi- Diễn viên Đoàn Minh Tài- Hoa hậu Phan Thị Mơ- MC Thi Thảo- MC Minh Hưng- Ca sĩ Bằng Cường- Ca sĩ Thùy Anh- Nhóm nhạc Gemeni- Ca sĩ Huỳnh Thật- Ca sĩ Hiền Trang- Ca sĩ Lê Tùng Anh- Ca sĩ Vang Quốc Hải- Diễn viên Hiếu Nguyễn- ca sĩ: Lâm Trí Tú- NTK: Lê Minh Phú- Đạo diễn: Nguyễn Anh Tuấn- Hoa hậu: Dạ Minh Châu- NTK Hientie Nguyễn (Nguyễn Thị Thu Hiền)- Hoa hậu nhân ái: Đậu Hằng Nga- Ca sĩ Kavie Trần- Nghệ sĩ- Ca sĩ Đức Xuân- Á hoàng: Đặng Ánh Tuyết- Hoa hậu: Hoàng Thanh Loan. Đạo diễn chương trình: Nguyễn Lê Thanh Hải. Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy- Phạm Quốc Hùng (NTM tóc Hùng Đông Tinh)- (KOL) Nguyễn Thị Y Bình- Ngô Thị Kim Chi- Nguyễn Thị Lan- Nguyễn Thị Sang- Đỗ Thành Việt- Trần Văn Tú- Đỗ Thị Tường Vy- Nhà giáo, Tiến sĩ: Nguyễn Thành Thịnh- Lê Nguyên Tùng- Mai Thương- Nguyễn Thị Kim Phụng- Trịnh Thị Minh Lý cùng đông đảo nghệ sĩ đang được yêu thích ở TP.HCM, cả nước nói chung.

Được biết, năm nay chương trình "Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025" mở rộng đối tượng vinh danh theo hướng đa dạng hơn, đồng thời nhấn mạnh yếu tố tác động xã hội bền vững, lâu dài thay vì những đóng góp mang tính thời điểm. Các cá nhân được xét chọn vinh danh phải đáp ứng những tiêu chí cốt lõi, trong đó nổi bật là đóng góp thực chất cho cộng đồng, có sức lan tỏa tích cực và thể hiện rõ tinh thần nhân ái trong hành động.

Trước đó, đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới cùng nhiều đơn vị, cá nhân,… đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện đến Đắk Lắk, với tổng giá trị quà tặng gần 300 triệu đồng, gồm 69 xe đạp và chi phí hỗ trợ cho các em học sinh ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk,… là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nền bởi cơn lũ lịch sử tháng 11/2025.

Tạp chí Phụ nữ Mới cùng nhiều đơn vị, doanh nhân, mạnh thường quân… tổ chức chuyến đi thiện nguyện đến Đắk Lắk.

Anh Phạm Ngọc Toại, đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới - đơn vị tổ chức chương trình "Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025", cho biết: "Đoàn thiện nguyện của chúng tôi đã trở về với bà con vùng lũ, mang theo sự sẻ chia và nguồn động lực tiếp sức cho cộng đồng. Với sự hỗ trợ tận tình từ UBND xã Hòa Xuân cho chuyến thiện nguyện đã diễn ra thuận lợi, ấm áp và đầy ý nghĩa…".