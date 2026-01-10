“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Khoẻ - Đẹp 10:54

Danh Hiển Jewelers vừa được vinh danh với giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year tại LUXUO ASIA AWARDS 2025.

Tiêu dùng thông minh 10:12

Vài năm trở lại đây, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc smartphone cao cấp nhờ chiến lược phát triển nhất quán cùng định hướng công nghệ rõ ràng.

Khoẻ - Đẹp 10:10

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Tiêu dùng thông minh 16:14

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Khoẻ - Đẹp 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

Điểm đến 09:45

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

Khoẻ - Đẹp 17:38

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Điểm đến 13:20

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Bản lĩnh sống 10:36

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

Điểm đến 10:34

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

Bản lĩnh sống 14:25

Nguyễn Văn Bình, chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng bằng một chữ rất đời: Biết dừng.

Khoẻ - Đẹp 08:29

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

Chuyện của Sao 16:01

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

Điểm đến 13:42

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

10 tháng 1, 2026 | 10:53

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).


“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” - Ảnh 1.

Sự kiện Gala trao giải quy tụ nhiều nghệ sĩ và doanh nhân có đóng góp cho công tác cộng đồng, từ thiện năm 2025

Chương trình "Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025" có sự tham gia biểu diễn và nhận giải của nghệ sĩ và doanh nhân như: NSND: Trịnh Kim Chi- Diễn viên Đoàn Minh Tài- Hoa hậu Phan Thị Mơ- MC Thi Thảo- MC Minh Hưng- Ca sĩ Bằng Cường- Ca sĩ Thùy Anh- Nhóm nhạc Gemeni- Ca sĩ Huỳnh Thật- Ca sĩ Hiền Trang- Ca sĩ Lê Tùng Anh- Ca sĩ Vang Quốc Hải- Diễn viên Hiếu Nguyễn- ca sĩ: Lâm Trí Tú- NTK: Lê Minh Phú- Đạo diễn: Nguyễn Anh Tuấn- Hoa hậu: Dạ Minh Châu- NTK Hientie Nguyễn (Nguyễn Thị Thu Hiền)- Hoa hậu nhân ái: Đậu Hằng Nga- Ca sĩ Kavie Trần- Nghệ sĩ- Ca sĩ Đức Xuân- Á hoàng: Đặng Ánh Tuyết- Hoa hậu: Hoàng Thanh Loan. Đạo diễn chương trình: Nguyễn Lê Thanh Hải. Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy- Phạm Quốc Hùng (NTM tóc Hùng Đông Tinh)- (KOL) Nguyễn Thị Y Bình- Ngô Thị Kim Chi- Nguyễn Thị Lan- Nguyễn Thị Sang- Đỗ Thành Việt- Trần Văn Tú- Đỗ Thị Tường Vy- Nhà giáo, Tiến sĩ: Nguyễn Thành Thịnh- Lê Nguyên Tùng- Mai Thương- Nguyễn Thị Kim Phụng- Trịnh Thị Minh Lý cùng đông đảo nghệ sĩ đang được yêu thích ở TP.HCM, cả nước nói chung.

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” - Ảnh 2.

Được biết, năm nay chương trình "Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025" mở rộng đối tượng vinh danh theo hướng đa dạng hơn, đồng thời nhấn mạnh yếu tố tác động xã hội bền vững, lâu dài thay vì những đóng góp mang tính thời điểm. Các cá nhân được xét chọn vinh danh phải đáp ứng những tiêu chí cốt lõi, trong đó nổi bật là đóng góp thực chất cho cộng đồng, có sức lan tỏa tích cực và thể hiện rõ tinh thần nhân ái trong hành động.

Trước đó, đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới cùng nhiều đơn vị, cá nhân,… đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện đến Đắk Lắk, với tổng giá trị quà tặng gần 300 triệu đồng, gồm 69 xe đạp và chi phí hỗ trợ cho các em học sinh ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk,… là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nền bởi cơn lũ lịch sử tháng 11/2025.

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” - Ảnh 3.

Tạp chí Phụ nữ Mới cùng nhiều đơn vị, doanh nhân, mạnh thường quân… tổ chức chuyến đi thiện nguyện đến Đắk Lắk.

Anh Phạm Ngọc Toại, đại diện Tạp chí Phụ nữ Mới - đơn vị tổ chức chương trình "Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025", cho biết: "Đoàn thiện nguyện của chúng tôi đã trở về với bà con vùng lũ, mang theo sự sẻ chia và nguồn động lực tiếp sức cho cộng đồng. Với sự hỗ trợ tận tình từ UBND xã Hòa Xuân cho chuyến thiện nguyện đã diễn ra thuận lợi, ấm áp và đầy ý nghĩa…".

P.Nguyễn

