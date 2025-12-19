Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng

Đồng thời, Nguyễn Thị Y Bình còn là một doanh nhân trẻ năng động, luôn hướng hoạt động kinh doanh song hành cùng trách nhiệm xã hội.

Trên nền tảng TikTok, Y Bình được khán giả biết đến qua những video review ẩm thực chân thực, sáng tạo và hài hước. Không chỉ đơn thuần giới thiệu món ăn, mỗi video của cô còn là một câu chuyện trọn vẹn, từ hành trình tìm đến quán, quá trình trải nghiệm thực tế cho đến những cảm nhận cá nhân rất đời, rất thật. Chính cách kể chuyện gần gũi, không phô trương đã giúp Y Bình tạo được sự tin tưởng và đồng cảm từ người xem.

Bên cạnh nội dung ẩm thực, Y Bình còn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, hành trình theo đuổi đam mê và những khó khăn đã trải qua. Sự chân thành trong từng lời nói, từng thước phim khiến nhiều khán giả không chỉ theo dõi vì yêu thích nội dung, mà còn tìm thấy ở đó nguồn động lực tích cực từ hình ảnh một người phụ nữ trẻ đầy nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm.

Không dừng lại ở vai trò nhà sáng tạo nội dung, Nguyễn Thị Y Bình hiện còn là chủ cửa hàng điện thoại Bông Store, một mô hình kinh doanh được cô đầu tư bài bản, lấy uy tín và chất lượng làm nền tảng. Với Y Bình, kinh doanh không chỉ để tạo giá trị kinh tế mà còn là cách để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Điểm nổi bật trong hành trình của nữ doanh nhân trẻ chính là tinh thần trách nhiệm xã hội bền bỉ. Cùng ông xã Trần Thịnh, Y Bình thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, trao quà cho bà con nghèo ở nhiều địa phương. Đặc biệt, trong các dịp Tết Trung thu, Tết cổ truyền, thông qua sự kết nối của chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện, cô luôn là một trong những mạnh thường quân tích cực đóng góp, sẻ chia nhiều nhất cho các hoàn cảnh khó khăn.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại miền Trung, doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình cũng có những đóng góp thiết thực, giúp bà con phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn. Đáng chú ý, cô đã đóng góp kinh phí mua xe đạp cho người dân vùng lũ xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Nghĩa cử này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho người dân nơi đây. Tấm lòng vì cộng đồng của Y Bình đã được chính quyền xã Hòa Xuân ghi nhận và gửi thư tri ân.

Với sự năng động trong kinh doanh, bền bỉ trong hoạt động thiện nguyện và trái tim luôn hướng đến những điều thiện lành, thời gian tới, doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình sẽ tham gia đề cử giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025. Giải thưởng do Tạp chí Phụ Nữ Mới tổ chức, cơ quan ngôn luận của Hội Nữ Trí thức Việt Nam.

Hành trình của Nguyễn Thị Y Bình là minh chứng rõ nét cho hình ảnh doanh nhân thời đại mới: biết tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để lan tỏa giá trị tích cực, đồng thời không quên trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng. Một con đường được xây dựng bằng sự chân thành, nỗ lực và lòng nhân ái những điều đang giúp Y Bình ghi dấu ấn đẹp trong lòng công chúng.