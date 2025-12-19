Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Khoẻ - Đẹp 10:13

Quỹ Coca-Cola vừa tiếp tục đồng hành cùng Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối trong 2 ngày.

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 19:08

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 19:06

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Chuyện của Sao 21:20

Tân Nguyễn, Á quân 1 cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt tổ chức tiệc kỷ niệm một năm sau ngày đăng quang và ra mắt loạt album và MV do anh thực hiện.

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 18:58

PepsiCo và nông dân tham gia chuỗi giá trị khoai tây bền vững PepsiCo Việt Nam chia sẻ về Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 (Global Farmers Awards).

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Chuyện của Sao 18:56

Đêm chung kết Tình Bolero 2025 khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc của Hiền Trang, giọng ca đến từ Bến Tre từng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng

19 tháng 12, 2025 | 10:37

Cái tên Nguyễn Thị Y Bình đang dần tạo được dấu ấn riêng khi trở thành một TikToker nổi bật với hơn 100.000 người theo dõi.

Đồng thời, Nguyễn Thị Y Bình còn là một doanh nhân trẻ năng động, luôn hướng hoạt động kinh doanh song hành cùng trách nhiệm xã hội.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng - Ảnh 1.

Trên nền tảng TikTok, Y Bình được khán giả biết đến qua những video review ẩm thực chân thực, sáng tạo và hài hước. Không chỉ đơn thuần giới thiệu món ăn, mỗi video của cô còn là một câu chuyện trọn vẹn, từ hành trình tìm đến quán, quá trình trải nghiệm thực tế cho đến những cảm nhận cá nhân rất đời, rất thật. Chính cách kể chuyện gần gũi, không phô trương đã giúp Y Bình tạo được sự tin tưởng và đồng cảm từ người xem.

Bên cạnh nội dung ẩm thực, Y Bình còn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, hành trình theo đuổi đam mê và những khó khăn đã trải qua. Sự chân thành trong từng lời nói, từng thước phim khiến nhiều khán giả không chỉ theo dõi vì yêu thích nội dung, mà còn tìm thấy ở đó nguồn động lực tích cực từ hình ảnh một người phụ nữ trẻ đầy nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng - Ảnh 2.

Không dừng lại ở vai trò nhà sáng tạo nội dung, Nguyễn Thị Y Bình hiện còn là chủ cửa hàng điện thoại Bông Store, một mô hình kinh doanh được cô đầu tư bài bản, lấy uy tín và chất lượng làm nền tảng. Với Y Bình, kinh doanh không chỉ để tạo giá trị kinh tế mà còn là cách để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Điểm nổi bật trong hành trình của nữ doanh nhân trẻ chính là tinh thần trách nhiệm xã hội bền bỉ. Cùng ông xã Trần Thịnh, Y Bình thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, trao quà cho bà con nghèo ở nhiều địa phương. Đặc biệt, trong các dịp Tết Trung thu, Tết cổ truyền, thông qua sự kết nối của chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện, cô luôn là một trong những mạnh thường quân tích cực đóng góp, sẻ chia nhiều nhất cho các hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng - Ảnh 3.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại miền Trung, doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình cũng có những đóng góp thiết thực, giúp bà con phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn. Đáng chú ý, cô đã đóng góp kinh phí mua xe đạp cho người dân vùng lũ xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Nghĩa cử này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho người dân nơi đây. Tấm lòng vì cộng đồng của Y Bình đã được chính quyền xã Hòa Xuân ghi nhận và gửi thư tri ân.

Với sự năng động trong kinh doanh, bền bỉ trong hoạt động thiện nguyện và trái tim luôn hướng đến những điều thiện lành, thời gian tới, doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình sẽ tham gia đề cử giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025. Giải thưởng do Tạp chí Phụ Nữ Mới tổ chức, cơ quan ngôn luận của Hội Nữ Trí thức Việt Nam.

Hành trình của Nguyễn Thị Y Bình là minh chứng rõ nét cho hình ảnh doanh nhân thời đại mới: biết tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để lan tỏa giá trị tích cực, đồng thời không quên trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng. Một con đường được xây dựng bằng sự chân thành, nỗ lực và lòng nhân ái những điều đang giúp Y Bình ghi dấu ấn đẹp trong lòng công chúng.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Bản lĩnh sống 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Bản lĩnh sống 21:04

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Phụ nữ

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Khoẻ - Đẹp 10:13

Quỹ Coca-Cola vừa tiếp tục đồng hành cùng Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối trong 2 ngày.

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

TÁM

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Khoẻ - Đẹp 10:13

Quỹ Coca-Cola vừa tiếp tục đồng hành cùng Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối trong 2 ngày.

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 19:08

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 19:06

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.