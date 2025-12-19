Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Visa (NYSE: V), công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Đây là đại nhạc hội kéo dài 10 tiếng, quy tụ 50 nghệ sĩ hàng đầu từ những chương trình truyền hình thực tế đình đám của YeaH1, diễn ra vào ngày 20/12/2025 tại Hưng Yên, Hà Nội.

Với vai trò đối tác thanh toán chiến lược, Visa và Techcombank mang đến cho chủ thẻ trải nghiệm thanh toán không tiền mặt an toàn, thuận tiện và liền mạch – từ mua vé đến chi tiêu tại sự kiện – đồng thời, khách hàng có cơ hội sở hữu vé miễn phí cùng nhiều đặc quyền hấp dẫn.

Cụ thể, với tinh thần "Giá trị song hành, trải nghiệm thăng hoa", Visa và Techcombank mang đến cho chủ thẻ ưu đãi giảm 20% khi mua vé early-bird và 10% trong giai đoạn mở bán chính thức trên Ticketbox…

Tại sự kiện, chủ thẻ Techcombank Visa được ưu tiên làn check-in riêng, nhận quà tặng merchandise độc quyền khi tham gia các hoạt động tương tác thú vị tại gian hàng Visa – Techcombank. Khán giả còn có cơ hội giao lưu cùng các nghệ sĩ show truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" – chương trình tìm kiếm, đào tạo và ra mắt một nhóm nhạc nam thần tượng thế hệ mới mang đẳng cấp quốc tế.

"Chúng tôi rất vinh dự hợp tác cùng Techcombank để mang đến những đặc quyền độc quyền cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025. Sự hợp tác này giúp người hâm mộ không chỉ tận hưởng âm nhạc mà còn trải nghiệm thanh toán liền mạch, ưu đãi độc đáo và những khoảnh khắc khó quên, biến Y-CONCERT 2025 thành một sự kiện thật sự đặc biệt" - bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, Techcombank, cho biết: "Ngoài những ưu đãi đặc quyền, Techcombank hợp tác cùng Visa để triển khai chương trình đặc quyền tại Y-CONCERT tiếp tục thực hiện cam kết mang đến những trải nghiệm vượt trội và "mỗi ngày thêm giá trị" cho khách hàng. Sự kết hợp giữa giải pháp thanh toán liền mạch và trải nghiệm giải trí trẻ trung thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang lại những lợi ích tài chính cho mọi chi tiêu của khách hàng và góp phần kiến tạo những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ tại những sự kiện văn hóa – giải trí hàng đầu, những đặc quyền chỉ dành riêng cho Khách hàng Techcombank".

Các giải pháp thanh toán số an toàn và liền mạch xuyên suốt mọi điểm chạm của sự kiện sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm cho khán giả, tăng sức nóng cho Y-CONCERT 2025, góp phần củng cố mối gắn kết giữa khán giả, Visa và Techcombank.