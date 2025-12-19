PhenikaaMec phẫu thuật thành công u nang buồng trứng 15 cm

Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đã thực hiện bóc tách thành công khối u nang buồng trứng "khổng lồ" đường kính hơn 15 cm. Đáng chú ý, ca mổ không chỉ loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn bảo tồn buồng trứng, giúp người bệnh giữ trọn khả năng sinh sản – yếu tố được xem là "giá trị vàng" trong xử trí các tổn thương phần phụ ở phụ nữ trong độ tuổi sinh nở.

Bóc tách thành công khối u nang buồng trứng đường kính hơn 15 cm

PhenikaaMec tiếp nhận trường hợp người bệnh H.T.H (36 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng đau bụng kéo dài. Kết quả chụp cộng hưởng từ vùng chậu cho thấy một khối u nang buồng trứng trái kích thước 15,2 x 8,2 cm, chiếm gần trọn thể tích buồng trứng và hình thành trên nền sẹo mổ cũ hai lần trước đó. Đây là yếu tố khiến quá trình bóc tách khối u tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ chảy máu, tổn thương phần phụ cho đến nguy cơ phải cắt bỏ buồng trứng nếu không được xử trí đúng kỹ thuật.

Hình ảnh cộng hưởng từ cho thấy khối u buồng trứng có kích thước lớn

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, ThS-BS Phùng Quang Thủy – Phó Khoa Phụ, đã lập tức chỉ định thực hiện xét nghiệm marker ung thư buồng trứng bao gồm HE4, CA-125, AFP. Kết quả xét nghiệm được hội chẩn bởi chuyên gia Ung bướu và Ngoại tiêu hóa để loại trừ nguy cơ ác tính, đồng thời giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp phẫu thuật, tối ưu hóa khả năng bảo tồn buồng trứng nguyên vẹn.

Đánh giá về ca bệnh, ThS-BS Phùng Quang Thủy cho biết: "Người bệnh có khối u nang kích thước hơn 15cm phát triển trên nền vết mổ cũ nhiều lần khiến nguy cơ dính, tổn thương mô là rất lớn. Chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng từng thao tác, vừa đảm bảo bóc tách triệt để tổn thương, vừa bảo tồn tối đa nhu mô buồng trứng còn lại".

Sau khi cân nhắc, bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi bóc tách khối u, kết hợp sinh thiết lạnh ngay trên bàn mổ nhằm xác định bản chất tổn thương theo thời gian thực. Khối u đường kính lớn được loại bỏ hoàn toàn, cấu trúc buồng trứng được bảo tồn tối đa. Sau can thiệp, người bệnh cảm thấy ít đau, vết mổ nhỏ và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

U nang buồng trứng là tình trạng xuất hiện khối dạng nang nằm trong hoặc trên bề mặt buồng trứng. Khối này được bao bởi một lớp màng và bên trong chứa dịch lỏng

