Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Khoẻ - Đẹp 19:21

Ca mổ của bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) không chỉ loại bỏ khối u mà còn bảo tồn buồng trứng, giữ trọn khả năng sinh sản cho người bệnh 36 tuổi.

Bản lĩnh sống 10:37

Cái tên Nguyễn Thị Y Bình đang dần tạo được dấu ấn riêng khi trở thành một TikToker nổi bật với hơn 100.000 người theo dõi.

Khoẻ - Đẹp 10:13

Quỹ Coca-Cola vừa tiếp tục đồng hành cùng Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối trong 2 ngày.

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Tiêu dùng thông minh 19:08

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Tiêu dùng thông minh 19:06

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Chuyện của Sao 21:20

Tân Nguyễn, Á quân 1 cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt tổ chức tiệc kỷ niệm một năm sau ngày đăng quang và ra mắt loạt album và MV do anh thực hiện.

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

19 tháng 12, 2025 | 19:18

Beyond Oil Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội, giới thiệu giải pháp bột lọc dầu Beyond Oil, một bước tiến mới hướng tới chiên rán sạch hơn, an toàn hơn.

Dầu ăn là thành phần không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhà hàng và bếp ăn tập thể, góp phần tạo nên hương vị hấp dẫn cho các món chiên rán. Tuy nhiên, việc sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần lại tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, thậm chí có thể trở thành tác nhân gây ung thư nếu không được kiểm soát đúng cách.

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường - Ảnh 1.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, khi dầu ăn được đun nóng ở nhiệt độ trên 180°C, cấu trúc hóa học của dầu bắt đầu bị biến đổi và sinh ra nhiều chất độc hại. Ở nhiệt độ cao, các axit béo trong dầu thực vật bị oxy hóa, rối loạn cấu trúc tế bào, làm tăng nguy cơ đột biến gen và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Đặc biệt, mỗi lần dầu ăn được tái sử dụng để chiên, xào, hàm lượng chất béo chuyển hóa có thể tăng lên từ 2–6 lần, trong khi chất béo trung tính loại chất béo có lợi lại bị phân hủy.

Quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao còn giải phóng ra Acrylamide, một hợp chất đã được cảnh báo là chất gây ung thư. Không chỉ vậy, dầu chiên đi chiên lại nhiều lần cũng mất hoàn toàn giá trị dinh dưỡng ban đầu, đồng thời tạo mùi khét, làm giảm chất lượng và hương vị món ăn. Các khuyến nghị về dinh dưỡng đều nhấn mạnh rằng việc sử dụng dầu ăn nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng các chất gây hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng.

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường - Ảnh 2.

Ông Vĩnh Lê, Chủ tịch Beyond Oil Việt Nam, cho biết với mục tiêu cải thiện chất lượng dầu chiên và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Beyond Oil mang đến giải pháp toàn diện giúp lọc bỏ các hợp chất độc hại sinh ra trong quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao, từ đó kéo dài tuổi thọ của dầu và đảm bảo chất lượng món ăn.

Sản phẩm bột lọc dầu Beyond Oil đã được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín quốc tế, trong đó có FDA (Hoa Kỳ), ISO 9001: 2015, FSSC 22000 và HACCP. Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng bột lọc dầu có thể giảm tới 90% tác hại của dầu chiên, đồng thời giúp nhà hàng tiết kiệm chi phí dầu ăn, kiểm soát chất lượng đồng nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, Beyond Oil còn giúp giảm lượng dầu thải ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sống. Hiện nay, nhiều nhà hàng hàng đầu thế giới đã ứng dụng này để tiết kiệm dầu, cải thiện chất lượng món ăn và giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp cho nhân viên bếp và của khách hàng.

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường - Ảnh 3.

Việc duy trì chất lượng dầu ổn định giúp món ăn giữ được hương vị thơm ngon, giảm phàn nàn của khách hàng về đồ chiên rán. Theo đánh giá, Beyond Oil giúp giảm tới 72% phản hồi tiêu cực, tăng mức độ hài lòng của khách hàng và tối ưu chi phí vận hành cho nhà hàng.

Ông Nguyễn Cao Cường – Giám đốc Điều hành Beyond Oil Việt Nam, cho biết xuất phát từ thói quen sử dụng dầu chiên đi chiên lại phổ biến của người Việt, Beyond Oil đã đưa ra sản phẩm bột lọc dầu có khả năng hút và loại bỏ các chất độc hại sinh ra do nhiệt độ cao. Sản phẩm bột lọc dầu Beyond Oil được kỳ vọng có thể sử dụng linh hoạt cho nhà hàng, trường học và các bếp ăn tập thể, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới một tương lai chiên rán sạch - sống xanh.

D.Nhi

