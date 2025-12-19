Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Dầu ăn là thành phần không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhà hàng và bếp ăn tập thể, góp phần tạo nên hương vị hấp dẫn cho các món chiên rán. Tuy nhiên, việc sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần lại tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, thậm chí có thể trở thành tác nhân gây ung thư nếu không được kiểm soát đúng cách.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, khi dầu ăn được đun nóng ở nhiệt độ trên 180°C, cấu trúc hóa học của dầu bắt đầu bị biến đổi và sinh ra nhiều chất độc hại. Ở nhiệt độ cao, các axit béo trong dầu thực vật bị oxy hóa, rối loạn cấu trúc tế bào, làm tăng nguy cơ đột biến gen và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Đặc biệt, mỗi lần dầu ăn được tái sử dụng để chiên, xào, hàm lượng chất béo chuyển hóa có thể tăng lên từ 2–6 lần, trong khi chất béo trung tính loại chất béo có lợi lại bị phân hủy.

Quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao còn giải phóng ra Acrylamide, một hợp chất đã được cảnh báo là chất gây ung thư. Không chỉ vậy, dầu chiên đi chiên lại nhiều lần cũng mất hoàn toàn giá trị dinh dưỡng ban đầu, đồng thời tạo mùi khét, làm giảm chất lượng và hương vị món ăn. Các khuyến nghị về dinh dưỡng đều nhấn mạnh rằng việc sử dụng dầu ăn nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ làm gia tăng các chất gây hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng.

Ông Vĩnh Lê, Chủ tịch Beyond Oil Việt Nam, cho biết với mục tiêu cải thiện chất lượng dầu chiên và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Beyond Oil mang đến giải pháp toàn diện giúp lọc bỏ các hợp chất độc hại sinh ra trong quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao, từ đó kéo dài tuổi thọ của dầu và đảm bảo chất lượng món ăn.

Sản phẩm bột lọc dầu Beyond Oil đã được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín quốc tế, trong đó có FDA (Hoa Kỳ), ISO 9001: 2015, FSSC 22000 và HACCP. Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng bột lọc dầu có thể giảm tới 90% tác hại của dầu chiên, đồng thời giúp nhà hàng tiết kiệm chi phí dầu ăn, kiểm soát chất lượng đồng nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, Beyond Oil còn giúp giảm lượng dầu thải ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sống. Hiện nay, nhiều nhà hàng hàng đầu thế giới đã ứng dụng này để tiết kiệm dầu, cải thiện chất lượng món ăn và giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp cho nhân viên bếp và của khách hàng.

Việc duy trì chất lượng dầu ổn định giúp món ăn giữ được hương vị thơm ngon, giảm phàn nàn của khách hàng về đồ chiên rán. Theo đánh giá, Beyond Oil giúp giảm tới 72% phản hồi tiêu cực, tăng mức độ hài lòng của khách hàng và tối ưu chi phí vận hành cho nhà hàng.

Ông Nguyễn Cao Cường – Giám đốc Điều hành Beyond Oil Việt Nam, cho biết xuất phát từ thói quen sử dụng dầu chiên đi chiên lại phổ biến của người Việt, Beyond Oil đã đưa ra sản phẩm bột lọc dầu có khả năng hút và loại bỏ các chất độc hại sinh ra do nhiệt độ cao. Sản phẩm bột lọc dầu Beyond Oil được kỳ vọng có thể sử dụng linh hoạt cho nhà hàng, trường học và các bếp ăn tập thể, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới một tương lai chiên rán sạch - sống xanh.