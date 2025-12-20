Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Sự hợp tác này chính thức giới thiệu HOZO CITY TẾT FEST – trải nghiệm Âm nhạc, Văn hóa, Sáng tạo và Cộng đồng, với chủ đề "CITY-MAZE-ING – Muôn sắc bất ngờ", sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31-12, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TPHCM.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh TPHCM đang phát triển mạnh mẽ theo định hướng Mega City - đô thị đa trung tâm, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm văn hóa – sáng tạo năng động hàng đầu khu vực.

Nếu HOZO là liên hoan âm nhạc quốc tế mang tinh thần hội nhập toàn cầu thì CITY TẾT FEST là thương hiệu lễ hội văn hóa đương đại đặc trưng mỗi dịp Tết. Sự kết hợp giữa hai mô hình tạo nên HOZO CITY TẾT FEST – một biểu tượng văn hóa – du lịch quốc tế mới, hứa hẹn trở thành "sự kiện phải đến" cuối năm.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng giám đốc The Purpose Group, Nhà sáng lập CITY TẾT FEST, chia sẻ: "Với HOZO CITY TẾT FEST, chúng tôi muốn mời gọi người dân và du khách không chỉ đến tham dự một liên hoan âm nhạc, mà là đến để 'lạc' trong một mê cung của những trải nghiệm bất ngờ. Từ ẩm thực cao cấp lần đầu tiên xuất hiện, sân khấu âm nhạc bùng nổ, không gian nghệ thuật tân tiến, đến các hoạt động cộng đồng đa dạng, mỗi góc của sự kiện đều là một khám phá mới, thể hiện đúng tinh thần trẻ trung, không ngừng vận động và sáng tạo của TPHCM".

Theo ông Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc HOZO CITY TẾT FEST, sự kiện là mô hình đa trải nghiệm đầu tiên với rất nhiều điểm mới mang tới những chuyến phiêu lưu cảm xúc, nơi âm nhạc kết hợp cùng công nghệ, hình ảnh và văn hoá sâu sắc, nơi nghệ thuật được thăng hoa, dẫn dắt khán giả qua nhiều tầng trải nghiệm khác nhau, phản chiếu nhịp sống của một TPHCM sáng tạo, trẻ trung và giàu năng lượng".

Một loạt hoạt động về văn hóa, âm nhạc, triển lãm sẽ được diễn ra. Chẳng hạn, âm nhạc - trái tim của HOZO City Tết Fest, là đại nhạc hội được thiết kế theo ba chương, tái hiện ba sắc thái của một thành phố trẻ trung, sáng tạo, năng động và không ngừng hội nhập. Nổi bật là "Countdown night - City-maze-ing" (ngày 31-12): Màn trình diễn đêm giao thừa bùng nổ với âm nhạc - ánh sáng - công nghệ, mở ra hành trình mới của siêu đô thị sáng tạo…