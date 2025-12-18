Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Sự kiện có chủ đề "Thúc đẩy tài chính bền vững cho các giải pháp kết hợp dựa vào thiên nhiên tăng cường sức chống chịu vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long".

Chương trình bao gồm tập huấn và tham quan thực tế đến 8 trang trại nuôi tôm tại Sóc Trăng (nay thuộc thành phố Cần Thơ) và Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) đang thí điểm hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn kết hợp đa loài (IMTA-RAS) kết hợp khôi phục rừng ngập mặn.

Buổi tập huấn về mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn.

Sự kiện thuộc khuôn khổ dự án "Tăng cường khả năng chống chịu vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long – ĐBSCL thông qua phục hồi rừng ngập mặn và các giải pháp kết hợp dựa vào thiên nhiên", do Quỹ Coca-Cola (TCCF) tài trợ 1 triệu USD trong giai đoạn 2024 - 2026.

Trước đó, TCCF cũng hợp tác với IUCN trong dự án "Túi má khỉ" (Monkey Cheek) tại khu vực ĐBSCL giai đoạn 2018-2020, nhằm thí điểm mô hình sinh kế mùa lũ để giúp tăng khả năng giữ nước, phục hồi và bảo vệ 450 ha đất sinh kế cho khu vực này.

Mô hình thí điểm: Hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn và nuôi ghép đa loài kết hợp khôi phục rừng ngập mặn.

Đến tháng 11-2025, dự án đã hỗ trợ 21 trang trại hoàn tất chuyển đổi mô hình sang IMTA-RAS kết hợp phục hồi rừng ngập mặn. Cần Thơ và Cà Mau hiện có 200.000 ha diện tích nuôi tôm. Nếu phục hồi chỉ 5% diện tích rừng khu vực này, diện tích rừng ngập mặn mới có thể tăng thêm 10.000 ha - đây là cơ hội phục hồi rừng ngập mặn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Từ năm 2007, Quỹ Coca-Cola đã hợp tác cùng WWF Việt Nam triển khai dự án "Bảo tồn Đa dạng sinh học - Phát triển Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng" tại Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp - vùng đất ngập nước đặc biệt được công nhận là Ramsar site thứ 2000 trên thế giới. Dự án đã hỗ trợ các hoạt động khôi phục và điều tiết nguồn nước tự nhiên, giúp phục hồi hệ sinh thái ngập nước và bảo tồn môi trường sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Trong giai đoạn 2024–2027, Quỹ Coca-Cola cam kết đầu tư thêm 500.000 USD để tiếp tục thúc đẩy mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh thái tại địa phương.