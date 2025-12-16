Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Độc đáo món phở Astiso

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Theo ThS-BS Tôn Nữ Thùy Linh, Bác sĩ trưởng chi nhánh Tim-Mạch-Tiểu Đường 315 (địa chỉ: 592-594 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TPHCM), tại Việt Nam, công tác chuẩn bị và ứng phó với dịch cúm mùa thường bao gồm các biện pháp sau:

Tuyên truyền và giáo dục sức khỏe; Dự trữ thuốc và trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo dự trữ đủ thuốc chống cúm và các thiết bị y tế cần thiết để điều trị bệnh nhân nếu dịch bùng phát; Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp sẵn sàng đối phó với tình huống dịch bệnh…


Một trong những nội dung được Chính phủ và các cơ sở y tế khuyến khích đó là việc tiêm phòng vắc-xin cúm cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh mạn tính và nhân viên y tế. 

Đối với người lớn tuổi, thời tiết thay đổi thất thường thường, cơ thể đã có bệnh nền nên dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cảm cúm. Đối với người lớn, việc nhiễm cảm cúm thường đột ngột, có thể làm cơ thể suy kiệt nhanh, dẫn đến nhập viện. Hiện nay, tại Hệ Thống Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 có đủ các loại vắc xin phòng bệnh hô hấp cho trẻ em và người lớn như vắc xin cúm, phế cầu cho người lớn. 

Vắc xin phòng cúm bao gồm: Vaxigrip tetra (Pháp), Influvac Tetra (Hà Lan); Vắc xin phòng phế cầu gồm: Prevenar 13 (Bỉ). Trong đó, vắc xin phòng cúm tứ giá, được sản xuất theo công nghệ mới cho hiệu quả phòng bệnh tối ưu lên đến 96%, phòng được 4 chủng virus cúm phổ biến tại Việt Nam gồm 2 chủng cúm A (H1N1, H3N2) và 2 chủng cúm B (Yamagata, Victoria).

Ngoài ra, tại Hệ Thống Tim Mạch - Tiểu Đường 315 còn có các vaccine như:  Viêm gan A-B: Twinrix; Viêm gan B: Gene Hbvax; Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván: ADACEL, Boostrix; Uốn ván: VAT; Huyết thanh kháng uốn ván: SAT; Viêm não Nhật Bản: Imojev; Não mô cầu BC: VA- Mengoc BC; Não mô cầu ACWY: Menactra; Sởi- Quai bị- Rubella: MMR II; Thủy đậu: Varivax.

Thời gian cuối năm luôn bận rộn nhưng cũng là thời điểm tốt nhất, dễ nhớ, nên đặt lịch khám tổng quát và phòng vệ nhiều bệnh trong năm. Hệ Thống Y Tế Tim Mạch – Tiểu Đường 315 cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, từ thăm khám, chẩn đoán, điều trị đến tư vấn và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Các dịch vụ nổi bật gồm:

- Khám tổng quát, tim mạch, nội tiết, cơ xương khớp, tiêu hóa, hô hấp, thần kinh,...

- Siêu âm, xét nghiệm, đo điện tim, đo đường huyết, mỡ máu, kiểm tra chức năng gan thận,...

- Tiêm phòng người lớn (cúm, viêm gan, viêm não, thuỷ đậu, ung thư cổ tử cung, sốt xuất huyết, zona thần kinh,...).

- Dịch vụ cấp cứu, thủ thuật, theo dõi định kỳ – tất cả trong một hệ thống khép kín.

Tại Hệ Thống Tim Mạch - Tiểu Đường 315 có gói tầm soát được thiết kế theo tiêu chuẩn lâm sàng, tập trung kiểm tra các chỉ số quan trọng:

* Khám Nội tổng quát cùng bác sĩ chuyên khoa

* Đo huyết áp

* Đo chỉ số đường lúc đói và HbA1C

* Kiểm tra mỡ trong máu: Cholesterol, Triglycerides, LDL-C, HDL-C

* Đo điện tim

* Siêu âm tim

 Tất cả được gói gọn trong một lần kiểm tra, giúp bạn và gia đìnhdễ dàng theo dõi sức khỏe và nhận tư vấn điều chỉnh phù hợp từ bác sĩ.

