Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Theo ThS-BS Tôn Nữ Thùy Linh, Bác sĩ trưởng chi nhánh Tim-Mạch-Tiểu Đường 315 (địa chỉ: 592-594 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TPHCM), tại Việt Nam, công tác chuẩn bị và ứng phó với dịch cúm mùa thường bao gồm các biện pháp sau:

Tuyên truyền và giáo dục sức khỏe; Dự trữ thuốc và trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo dự trữ đủ thuốc chống cúm và các thiết bị y tế cần thiết để điều trị bệnh nhân nếu dịch bùng phát; Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp sẵn sàng đối phó với tình huống dịch bệnh…





Một trong những nội dung được Chính phủ và các cơ sở y tế khuyến khích đó là việc tiêm phòng vắc-xin cúm cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh mạn tính và nhân viên y tế.

Đối với người lớn tuổi, thời tiết thay đổi thất thường thường, cơ thể đã có bệnh nền nên dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cảm cúm. Đối với người lớn, việc nhiễm cảm cúm thường đột ngột, có thể làm cơ thể suy kiệt nhanh, dẫn đến nhập viện. Hiện nay, tại Hệ Thống Phòng Khám Tim Mạch - Tiểu Đường 315 có đủ các loại vắc xin phòng bệnh hô hấp cho trẻ em và người lớn như vắc xin cúm, phế cầu cho người lớn.

Vắc xin phòng cúm bao gồm: Vaxigrip tetra (Pháp), Influvac Tetra (Hà Lan); Vắc xin phòng phế cầu gồm: Prevenar 13 (Bỉ). Trong đó, vắc xin phòng cúm tứ giá, được sản xuất theo công nghệ mới cho hiệu quả phòng bệnh tối ưu lên đến 96%, phòng được 4 chủng virus cúm phổ biến tại Việt Nam gồm 2 chủng cúm A (H1N1, H3N2) và 2 chủng cúm B (Yamagata, Victoria).



Ngoài ra, tại Hệ Thống Tim Mạch - Tiểu Đường 315 còn có các vaccine như: Viêm gan A-B: Twinrix; Viêm gan B: Gene Hbvax; Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván: ADACEL, Boostrix; Uốn ván: VAT; Huyết thanh kháng uốn ván: SAT; Viêm não Nhật Bản: Imojev; Não mô cầu BC: VA- Mengoc BC; Não mô cầu ACWY: Menactra; Sởi- Quai bị- Rubella: MMR II; Thủy đậu: Varivax.

Thời gian cuối năm luôn bận rộn nhưng cũng là thời điểm tốt nhất, dễ nhớ, nên đặt lịch khám tổng quát và phòng vệ nhiều bệnh trong năm. Hệ Thống Y Tế Tim Mạch – Tiểu Đường 315 cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, từ thăm khám, chẩn đoán, điều trị đến tư vấn và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Các dịch vụ nổi bật gồm:

- Khám tổng quát, tim mạch, nội tiết, cơ xương khớp, tiêu hóa, hô hấp, thần kinh,...

- Siêu âm, xét nghiệm, đo điện tim, đo đường huyết, mỡ máu, kiểm tra chức năng gan thận,...

- Tiêm phòng người lớn (cúm, viêm gan, viêm não, thuỷ đậu, ung thư cổ tử cung, sốt xuất huyết, zona thần kinh,...).

- Dịch vụ cấp cứu, thủ thuật, theo dõi định kỳ – tất cả trong một hệ thống khép kín.

Tại Hệ Thống Tim Mạch - Tiểu Đường 315 có gói tầm soát được thiết kế theo tiêu chuẩn lâm sàng, tập trung kiểm tra các chỉ số quan trọng:

* Khám Nội tổng quát cùng bác sĩ chuyên khoa

* Đo huyết áp

* Đo chỉ số đường lúc đói và HbA1C

* Kiểm tra mỡ trong máu: Cholesterol, Triglycerides, LDL-C, HDL-C

* Đo điện tim

* Siêu âm tim

Tất cả được gói gọn trong một lần kiểm tra, giúp bạn và gia đìnhdễ dàng theo dõi sức khỏe và nhận tư vấn điều chỉnh phù hợp từ bác sĩ.

