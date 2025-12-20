Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone triển khai chương trình HiPlay dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

Ca mổ của bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) không chỉ loại bỏ khối u mà còn bảo tồn buồng trứng, giữ trọn khả năng sinh sản cho người bệnh 36 tuổi.

Beyond Oil Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội, giới thiệu giải pháp bột lọc dầu Beyond Oil, một bước tiến mới hướng tới chiên rán sạch hơn, an toàn hơn.

Cái tên Nguyễn Thị Y Bình đang dần tạo được dấu ấn riêng khi trở thành một TikToker nổi bật với hơn 100.000 người theo dõi.

Quỹ Coca-Cola vừa tiếp tục đồng hành cùng Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối trong 2 ngày.

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

20 tháng 12, 2025 | 15:09

20 tháng 12, 2025 | 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Công trình bao gồm một căn nhà kiên cố cho hộ nông dân tại Bản Bó Quỳnh và điểm trường với hai phòng học dành cho học sinh vùng cao tại điểm trường Tong Tải, trường Tiểu học và THCS Chiềng Chăn. Đây không chỉ là một sự kiện khép lại chương trình CSR của Syngenta năm 2025, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của công ty trong việc đồng hành cùng cộng đồng nông thôn tại các vùng khó khăn.

Hành trình "Mái Ấm Syngenta" của Syngenta bắt đầu từ năm 2010 với mục tiêu cải thiện điều kiện sống và học tập cho cộng đồng nông thôn. Sau 15 năm triển khai, chương trình đã trở thành một dấu ấn đặc trưng trong chiến lược phát triển bền vững của Syngenta Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, Syngenta đã xây dựng và bàn giao 171 căn nhà cho các hộ nông dân nghèo, đồng thời hỗ trợ xây mới 5 điểm trường cho trẻ em vùng cao. Riêng trong năm nay, ngoài Sơn La, chương trình còn được triển khai tại Nghệ An và Gia Lai, mang thêm nhiều công trình an sinh đến cộng đồng.

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La - Ảnh 1.

Đại diện Xã Chiềng Sung tặng hoa cho ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, vì những đóng góp của công ty thông qua chương trình Mái ấm Syngenta.

Đại diện Syngenta Việt Nam, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc, chia sẻ về tầm nhìn phát triển bền vững mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi nhiều năm qua. Theo ông Vũ: "Mái Ấm Syngenta không chỉ là một căn nhà hay một điểm trường. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược ESG của Syngenta. Khi cuộc sống của người nông dân tốt hơn và trẻ em có cơ hội học tập tốt hơn, đó là khi tương lai của nông nghiệp Việt Nam trở nên bền vững hơn".

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La - Ảnh 2.

Thầy trò tại điểm trường Tong Tài và Syngenta Việt Nam đã có một lễ khánh thành hai phòng học thật ý nghĩa.

Chương trình Mái Ấm Syngenta là một phần trong chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Syngenta tại Việt Nam, hướng đến việc tạo ra giá trị xã hội song hành với giá trị nông nghiệp.

Song Hà

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone triển khai chương trình HiPlay dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

Beyond Oil Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội, giới thiệu giải pháp bột lọc dầu Beyond Oil, một bước tiến mới hướng tới chiên rán sạch hơn, an toàn hơn.

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

