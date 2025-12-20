Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Công trình bao gồm một căn nhà kiên cố cho hộ nông dân tại Bản Bó Quỳnh và điểm trường với hai phòng học dành cho học sinh vùng cao tại điểm trường Tong Tải, trường Tiểu học và THCS Chiềng Chăn. Đây không chỉ là một sự kiện khép lại chương trình CSR của Syngenta năm 2025, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của công ty trong việc đồng hành cùng cộng đồng nông thôn tại các vùng khó khăn.

Hành trình "Mái Ấm Syngenta" của Syngenta bắt đầu từ năm 2010 với mục tiêu cải thiện điều kiện sống và học tập cho cộng đồng nông thôn. Sau 15 năm triển khai, chương trình đã trở thành một dấu ấn đặc trưng trong chiến lược phát triển bền vững của Syngenta Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, Syngenta đã xây dựng và bàn giao 171 căn nhà cho các hộ nông dân nghèo, đồng thời hỗ trợ xây mới 5 điểm trường cho trẻ em vùng cao. Riêng trong năm nay, ngoài Sơn La, chương trình còn được triển khai tại Nghệ An và Gia Lai, mang thêm nhiều công trình an sinh đến cộng đồng.

Đại diện Xã Chiềng Sung tặng hoa cho ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, vì những đóng góp của công ty thông qua chương trình Mái ấm Syngenta.

Đại diện Syngenta Việt Nam, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc, chia sẻ về tầm nhìn phát triển bền vững mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi nhiều năm qua. Theo ông Vũ: "Mái Ấm Syngenta không chỉ là một căn nhà hay một điểm trường. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược ESG của Syngenta. Khi cuộc sống của người nông dân tốt hơn và trẻ em có cơ hội học tập tốt hơn, đó là khi tương lai của nông nghiệp Việt Nam trở nên bền vững hơn".

Thầy trò tại điểm trường Tong Tài và Syngenta Việt Nam đã có một lễ khánh thành hai phòng học thật ý nghĩa.

Chương trình Mái Ấm Syngenta là một phần trong chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Syngenta tại Việt Nam, hướng đến việc tạo ra giá trị xã hội song hành với giá trị nông nghiệp.