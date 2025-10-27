Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo "Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt" dành cho 140 nữ nông dân tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Khoảnh khắc đặc biệt ghi dấu hành trình Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt năm 2025

Sự kiện là dịp tôn vinh vai trò của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp bền vững, đồng thời khẳng định cam kết của Syngenta trong việc trao quyền, nâng cao năng lực và cải thiện đời sống của phụ nữ nông thôn Việt Nam.

Sự kiện thu hút 140 nữ nông dân tiêu biểu đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long - đại diện cho hàng triệu phụ nữ đang ngày đêm gìn giữ màu xanh của đồng ruộng; các chuyên gia nông nghiệp, đại diện cơ quan quản lý…

Các phiên thảo luận và tọa đàm tại Hội thảo được dẫn dắt bởi các chuyên gia nông nghiệp, bác sĩ dinh dưỡng, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ và các nữ nông dân tiêu biểu. Chương trình còn có "Hội thi Nấu ăn & Cắm hoa" và tiệc tri ân, với các tiết mục trình diễn hấp dẫn - tạo không gian ấm cúng để gắn kết, sẻ chia và lan tỏa cảm xúc.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, chia sẻ: "Với Syngenta, phát triển bền vững không chỉ nằm ở năng suất cây trồng, mà còn ở việc nuôi dưỡng giá trị con người - đặc biệt là những người phụ nữ đang ngày đêm vun đắp cho cánh đồng quê hương. Khi họ được trao quyền, được học hỏi và được trân trọng, cả cộng đồng sẽ cùng phát triển bền vững hơn".

Trong suốt hơn 30 năm đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam, Syngenta không chỉ mang đến những giải pháp và công nghệ tiên tiến giúp nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, còn đặc biệt chú trọng đến việc trao quyền và cải thiện đời sống cho phụ nữ nông thôn.

Từ định hướng đó, Syngenta đã triển khai nhiều sáng kiến cụ thể trên đồng ruộng, thông qua các giải pháp bảo vệ thực vật, giống cây trồng tiên tiến và các chương trình tập huấn kỹ thuật tại địa phương, giúp hàng ngàn nữ nông dân tiếp cận tri thức mới, áp dụng quy trình canh tác an toàn, tiết kiệm chi phí và bảo vệ sức khỏe bản thân.

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, mà còn giúp phụ nữ có thêm thời gian chăm sóc gia đình, lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống hạnh phúc trong cộng đồng.