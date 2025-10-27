Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

Hàng trăm bác sĩ rời phòng khám, chạy vì sức khỏe cộng đồng

Giải chạy vì sức khỏe cộng đồng mang tên "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt" tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP HCM) vào ngày 25-10.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng 59%.

Tham luận của Nam Nguyễn (Nguyễn Tiến Năm) tại Diễn đàn quốc tế CICON ASEAN 5+ chủ đề "Kiệt tác Sóng đôi" gây ấn tượng bởi sự giản dị nhưng đầy chiều sâu.

Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm về Định phí Bảo hiểm tại Đại học Kinh tế TP HCM và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

ThS Ngô Thị Hồng – Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – được vinh danh với giải thưởng "2025 World CEO" do Korea CEO Summit (Hàn Quốc) trao tặng.

Tại Ga la "Kiệt tác sóng đôi", giảng viên - NTK Lê Minh Phú lần đầu tiên đưa trang phục cải lương ra diễn đàn quốc tế, quảng bá văn hóa Việt.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn khẳng định: "Công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định chất lượng dịch vụ".

Trong khi thời trang nhanh chiếm ưu thế, Handmade Bee chọn cho mình con đường riêng – tôn vinh thủ công, tái sinh vật liệu cũ và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy được mời dự Hội nghị Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 với tư cách là khách mời VIP, tham gia diễn giả trên sân khấu phiên tọa đàm.

Sau khi được điều trị, thị lực mắt phải của bệnh nhân đã tăng từ 2/10 lên thị lực 8/10 sau hai ngày phẫu thuật.

Sáng 24-10, tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), Lễ hội Khinh khí cầu và nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng 2025 khai mạc trong không khí rộn ràng và rực rỡ sắc màu.

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa ra mắt danh mục thẻ tín dụng được làm mới với nhiều cải tiến.

Elite Dental vừa tổ chức Lễ công bố "Hệ thống nha khoa cao cấp quốc tế Elite Dental chính thức đạt chuẩn chất lượng AACI (Mỹ)".

Thiện Nhân Hospital vừa tiếp nhận và xử lý một ca bệnh đặc biệt: Bệnh nhân nữ 28 tuổi, chưa từng sinh con, phát hiện u buồng trứng nghi ngờ ác tính.

Grab Việt Nam khởi động chương trình Vững-Xanh nhằm thúc đẩy các dự án bảo vệ môi trường thông qua hợp tác với cơ quan ban ngành địa phương và các đối tác.

Diễn đàn Cicon Quốc tế – Hội nghị Công nghiệp Đô thị Văn hóa Thông minh năm 2025 (Cicon International Forum 2025) đã diễn ra tại tòa nhà Landmark 81 (TP HCM)

Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, TS-NTK Quỳnh Paris tham gia chương trình "Tình yêu không biên giới".

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions phối hợp tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Vừa qua, giảng viên - NTK Lê Minh Phú đã mang BST “Tình yêu không biên giới - Trái đất, vũ trụ và con người” sang Nhật Bản trình diễn.

Hội nghị khoa học Điều dưỡng 2025 đã được Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức ngày 18-10, tại Hà Nội.

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

27 tháng 10, 2025 | 17:34

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo "Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt" dành cho 140 nữ nông dân tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” - Ảnh 1.

Khoảnh khắc đặc biệt ghi dấu hành trình Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt năm 2025

Sự kiện là dịp tôn vinh vai trò của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp bền vững, đồng thời khẳng định cam kết của Syngenta trong việc trao quyền, nâng cao năng lực và cải thiện đời sống của phụ nữ nông thôn Việt Nam.

Sự kiện thu hút 140 nữ nông dân tiêu biểu đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long - đại diện cho hàng triệu phụ nữ đang ngày đêm gìn giữ màu xanh của đồng ruộng; các chuyên gia nông nghiệp, đại diện cơ quan quản lý…

Các phiên thảo luận và tọa đàm tại Hội thảo được dẫn dắt bởi các chuyên gia nông nghiệp, bác sĩ dinh dưỡng, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ và các nữ nông dân tiêu biểu. Chương trình còn có "Hội thi Nấu ăn & Cắm hoa" và tiệc tri ân, với các tiết mục trình diễn hấp dẫn - tạo không gian ấm cúng để gắn kết, sẻ chia và lan tỏa cảm xúc.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, chia sẻ: "Với Syngenta, phát triển bền vững không chỉ nằm ở năng suất cây trồng, mà còn ở việc nuôi dưỡng giá trị con người - đặc biệt là những người phụ nữ đang ngày đêm vun đắp cho cánh đồng quê hương. Khi họ được trao quyền, được học hỏi và được trân trọng, cả cộng đồng sẽ cùng phát triển bền vững hơn".

Trong suốt hơn 30 năm đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam, Syngenta không chỉ mang đến những giải pháp và công nghệ tiên tiến giúp nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, còn đặc biệt chú trọng đến việc trao quyền và cải thiện đời sống cho phụ nữ nông thôn.

Từ định hướng đó, Syngenta đã triển khai nhiều sáng kiến cụ thể trên đồng ruộng, thông qua các giải pháp bảo vệ thực vật, giống cây trồng tiên tiến và các chương trình tập huấn kỹ thuật tại địa phương, giúp hàng ngàn nữ nông dân tiếp cận tri thức mới, áp dụng quy trình canh tác an toàn, tiết kiệm chi phí và bảo vệ sức khỏe bản thân.

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, mà còn giúp phụ nữ có thêm thời gian chăm sóc gia đình, lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống hạnh phúc trong cộng đồng.

Song Hà

