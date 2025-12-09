Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Sau nhiều vòng tranh tài tại TPHCM và Lâm Đồng, đội Cửu Long Đổi Dòng đến từ Trường Đại học Văn hóa TPHCM và Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM giành ngôi quán quân, vượt hơn 100 đội dự thi trên toàn quốc.

Các đội đoạt giải cao tại Cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ"

Theo ban tổ chức, các đội thi thể hiện rõ tinh thần "dám nghĩ, dám làm", mạnh dạn bảo vệ ý tưởng trước hội đồng chuyên môn. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi đạt 300 triệu đồng.

Quán quân Cửu Long Đổi Dòng gây ấn tượng với dự án "Ghé ghe uống trà" – mô hình khởi nghiệp mang đậm sắc màu miền Tây, ứng dụng trải nghiệm đa giác quan để lan tỏa văn hóa trà gắn với đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Đội nhận phần thưởng 30 triệu đồng, quà tặng, voucher từ nhà tài trợ, cơ hội xuất hiện trên đặc san Đầu tư & Thương hiệu, cùng sự đồng hành tư vấn từ các chuyên gia phát triển dự án.

Giải Nhì thuộc về đội Green Tea đến từ Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) với thương hiệu Reborn Tea, hướng đến tái định nghĩa trải nghiệm trà theo thị hiếu giới trẻ. Đội được trao 20 triệu đồng và các gói hỗ trợ phát triển dự án.

Giải Ba – đội Mộc An, gồm sinh viên từ Đại học FPT, Ngoại thương và Fordham – phát triển ý tưởng tái sinh lá trà không đạt chuẩn thương mại thành các sản phẩm mùi hương độc quyền. Phần thưởng trị giá 10 triệu đồng cùng các gói hỗ trợ.

Hai giải Khuyến khích thuộc về đội Nhẩn nha với trà (ĐH Công thương TPHCM) và đội Đồng Tâm (ĐH Quang Trung), với các ý tưởng sản phẩm trà khác biệt, có tiềm năng thương mại. Mỗi đội nhận 5 triệu đồng và quà tặng từ nhà tài trợ.

Trước khi bước vào chung kết, hơn 100 bài thi online được gửi về, ban giám khảo chọn ra 16 đội vào vòng trực tiếp. Các đội trải qua phần thuyết trình sản phẩm, tranh biện chiến lược truyền thông và trình bày tiềm năng đầu tư. Top 5 đội cuối cùng tiếp tục thử thách tại Bảo Lộc trong Gen Tea Tour, nơi họ phải sản xuất video 3 phút giới thiệu dự án, ghi hình hoàn toàn bằng điện thoại tại hai địa điểm: nông trường chè và Nhà máy chè 1927 – chứng tích gần một thế kỷ của vùng chè B'Lao.

GENTEA 2025 là hoạt động trọng điểm nhân dịp Tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu Nông thôn kỷ niệm 20 năm thành lập, đồng thời hướng đến xây dựng sân chơi sáng tạo cho thế hệ trẻ yêu trà. Cuộc thi đặt mục tiêu khơi gợi tinh thần khởi nghiệp, biến ý tưởng thành những mô hình thực tiễn gắn với văn hóa trà Việt.