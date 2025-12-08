Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Bản lĩnh sống 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Chuyện của Sao 15:10

Nhà hàng Gold Fish tọa lạc tại 66 đường số 8, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM (Quận 7 cũ) giới thiệu buổi tiệc đặc biệt với chủ đề "Người đẹp và Biển cả".

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Bản lĩnh sống 21:04

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Điểm đến 21:01

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế

Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế

Khoẻ - Đẹp 16:39

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Chubb Life tăng cường hiện diện với văn phòng Infinity mới tại Hải Phòng

Chubb Life tăng cường hiện diện với văn phòng Infinity mới tại Hải Phòng

Tiêu dùng thông minh 16:38

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Khoẻ - Đẹp 16:37

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Điểm đến 11:02

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Độc đáo bẫy muỗi Mosla

Độc đáo bẫy muỗi Mosla

Tiêu dùng thông minh 09:16

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

Điểm đến 12:47

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Điểm đến 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh cho xe điện vừa ký biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

8 tháng 12, 2025 | 18:26

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cộng đồng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nguy cơ lừa đảo trực tuyến một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác nhất.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 1.

Anh Ngô Minh Hiếu – CEO Chống Lừa Đảo

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, việc tra cứu và xác minh thông tin đòi hỏi sự tức thời. Hiểu được thói quen sử dụng Zalo thường xuyên của người Việt, Chống Lừa Đảo đã phát triển Chatbot AI với vai trò như một "trợ lý an ninh mạng" cá nhân, sẵn sàng hỗ trợ người dùng mọi lúc, mọi nơi.

Anh Ngô Minh Hiếu – CEO Chống Lừa Đảo chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là mang công cụ bảo vệ đến gần hơn với người dùng. Thông qua việc tích hợp AI vào Zalo – ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi nhất tại Việt Nam, Chống Lừa Đảo hy vọng sẽ giúp người dân, đặc biệt là những người ít am hiểu về công nghệ, có thể tự bảo vệ mình chỉ bằng vài thao tác đơn giản như đang nhắn tin với bạn bè".

Các tính năng nổi bật của Chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo:

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 2.

Các tính năng chính của Chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo

 1. Kiểm tra Web và Số điện thoại lừa đảo tức thì

Dễ sử dụng: Người dùng có thể gửi bất kỳ đường link (URL) hoặc số điện thoại nghi ngờ vào Chatbot. Hệ thống sẽ lập tức đối soát với cơ sở dữ liệu khổng lồ của Chống Lừa Đảo cùng các đối tác an ninh mạng uy tín (bao gồm ScamAdviser, Hudson Rock, Google Web Risk, APWG, iCallme) và trả về kết quả ngay lập tức.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 3.

Hệ thống trả về kết quả kiểm tra một trang web lừa đảo

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 4.

Hệ thống trả về kết quả kiểm tra một số điện thoại lừa đảo

Cơ chế cảnh báo thông minh: Trong trường hợp trang web chưa có trong "danh sách đen", Chatbot sẽ tự động đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn người dùng sử dụng công cụ AI chuyên sâu của Chống Lừa Đảo để quét mã nguồn và cấu trúc trang web nhằm tìm ra các rủi ro tiềm ẩn.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 5.

Chatbot hướng dẫn người dùng sử dụng công cụ AI để kiểm tra chuyên sâu hơn

 2. Phân tích dấu hiệu lừa đảo qua hình ảnh

Đây là tính năng đột phá giúp người dùng đối phó với các chiêu trò giả mạo văn bản ngân hàng hoặc tin nhắn trúng thưởng. Người dùng chỉ cần gửi hình ảnh chụp màn hình hoặc ảnh chụp văn bản nghi ngờ cho Chatbot. AI sẽ phân tích các điểm bất thường (font chữ, bố cục, logo giả mạo, nội dung phi logic) và đưa ra cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hình ảnh đó.

Không chỉ nhanh chóng đưa ra kết luận với độ chính xác cao, Chatbot của Chống Lừa Đảo còn đưa các khuyến cáo cũng như lời khuyên cho người dùng tùy thuộc vào từng trường hợp lừa đảo khác nhau.

Ví dụ: Trong trường hợp dưới đây, người dùng nhận được một tin nhắn phishing nhắm vào tài khoản Telegram. Chatbot AI của Chống Lừa Đảo đã nhanh chóng nhận diện được nguy cơ lừa đảo, đồng thời đưa ra:

- Khuyến cáo: Không nhấp vào đường link và không cung cấp thông tin cá nhân 

 - Lời khuyên: Nếu đã lỡ nhập thông tin và tài khoản, hãy nhanh chóng đổi mật khẩu tài khoản Telegram và bật xác thực hai bước (2FA) cho tài khoản.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 6.

AI tiến hành phân tích bức ảnh chụp tin nhắn Telegram do người dùng gửi đến

Trong trường hợp người dùng gửi đến một email phishing, Chatbot cũng nhanh chóng đưa ra nhận định và khuyến cáo đến người dùng không nên cung cấp bất kỳ thông tin nào theo yêu cầu của email.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 7.

AI tiến hành phân tích bức ảnh chụp email do người dùng gửi đến

 3. Báo cáo lừa đảo trực tiếp

Chatbot đóng vai trò là cổng tiếp nhận thông tin cộng đồng. Người dùng có thể nhanh chóng báo cáo các trang web độc hại ngay trên giao diện trò chuyện bằng cách cung cấp đường link website, mô tả ngắn gọn hành vi lừa đảo và địa chỉ email liên hệ (của người báo cáo). Toàn bộ thông tin báo cáo sẽ được đội ngũ kỹ thuật của Chống Lừa Đảo xác minh, thẩm định và cập nhật vào hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ cộng đồng.

Email báo cáo của người dùng sẽ được ghi nhận để tham gia chương trình Scam Fighter hằng tháng của Chống Lừa Đảo. Top người dùng có lượng báo cáo được thông qua cao nhất sẽ được trao thường hằng tháng và hằng năm. 

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 8.

Người dùng được hướng dẫn để báo cáo website lừa đảo ngay tại khung trò chuyện

 Đặc biệt, Chatbot AI có thể tư vấn kiến thức về lừa đảo.

Chatbot AI đã được đội ngũ các chuyên gia AI và an ninh mạng của Chống Lừa Đảo huấn luyện chuyên biệt cho lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, Chatbot có khả năng:

Đưa ra nhận định về các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo Giải đáp thắc mắc về các hình thức lừa đảo. Tư vấn quy trình xử lý khi lỡ trở thành nạn nhân. 

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 9.

AI đưa ra nhận định về một trường hợp có dấu hiệu lừa đảo

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 10.

AI trả lời câu hỏi về các hình thức lừa đảo hiện nay

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 11.

AI hướng dẫn người dùng xử lý khi trở thành nạn nhân của lừa đảo

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 12.

AI hướng dẫn người dùng xử lý khi trở thành nạn nhân của việc tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 13.

Tùy trường hợp mà AI có thể đưa ra hướng dẫn cụ thể khác nhau

 4. Trả lời các câu hỏi liên quan đến Chống Lừa Đảo

Ngoài các chức năng tư vấn và kiểm tra, Chatbot cũng có thể hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm các thông tin về Chống Lừa Đảo cũng như kiểm chứng các thông tin liên quan

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 14.

AI trả lời câu hỏi về dịch vụ do Chống Lừa Đảo cung cấp

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 15.

AI trả lời về các câu hỏi liên quan đến Chống Lừa Đảo

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 16.

Người dùng có thể sử dụng Chatbot này để xác minh thông tin nếu có người mạo danh thành viên Chống Lừa Đảo

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 17.

AI không chỉ cung cấp câu trả lời mà còn đưa ra một số khuyến cáo cho người dùng

 CÁCH THỨC TRUY CẬP

Người dùng có thể trải nghiệm ngay bằng nhiều cách khác nhau:

Cách 1: Tìm kiếm từ khóa "Chống Lừa Đảo" trên thanh tìm kiếm của Zalo 

Cách 2: Truy cập link https://zalo.me/chongluadao 

Cách 3: Quét QR code bên dưới 

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 18.

QR code truy cập tài khoản OA của Chống Lừa Đảo

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 19.

Kết quả khi tìm kiếm Chống Lừa Đảo trên Zalo

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: bảo vệ người dùng Việt 24/7 - Ảnh 20.

Thông tin về tài khoản OA của Chống Lừa Đảo trên Zalo



P.Đình

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Chubb Life tăng cường hiện diện với văn phòng Infinity mới tại Hải Phòng

Chubb Life tăng cường hiện diện với văn phòng Infinity mới tại Hải Phòng

Tiêu dùng thông minh 16:38

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Độc đáo bẫy muỗi Mosla

Độc đáo bẫy muỗi Mosla

Tiêu dùng thông minh 09:16

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh cho xe điện vừa ký biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Tiêu dùng thông minh 10:07

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Tiêu dùng thông minh 09:40

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

Món ngon

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.