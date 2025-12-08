Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cộng đồng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nguy cơ lừa đảo trực tuyến một cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác nhất.

Anh Ngô Minh Hiếu – CEO Chống Lừa Đảo

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, việc tra cứu và xác minh thông tin đòi hỏi sự tức thời. Hiểu được thói quen sử dụng Zalo thường xuyên của người Việt, Chống Lừa Đảo đã phát triển Chatbot AI với vai trò như một "trợ lý an ninh mạng" cá nhân, sẵn sàng hỗ trợ người dùng mọi lúc, mọi nơi.

Anh Ngô Minh Hiếu – CEO Chống Lừa Đảo chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là mang công cụ bảo vệ đến gần hơn với người dùng. Thông qua việc tích hợp AI vào Zalo – ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi nhất tại Việt Nam, Chống Lừa Đảo hy vọng sẽ giúp người dân, đặc biệt là những người ít am hiểu về công nghệ, có thể tự bảo vệ mình chỉ bằng vài thao tác đơn giản như đang nhắn tin với bạn bè".

Các tính năng nổi bật của Chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo:

1. Kiểm tra Web và Số điện thoại lừa đảo tức thì

Dễ sử dụng: Người dùng có thể gửi bất kỳ đường link (URL) hoặc số điện thoại nghi ngờ vào Chatbot. Hệ thống sẽ lập tức đối soát với cơ sở dữ liệu khổng lồ của Chống Lừa Đảo cùng các đối tác an ninh mạng uy tín (bao gồm ScamAdviser, Hudson Rock, Google Web Risk, APWG, iCallme) và trả về kết quả ngay lập tức.

Hệ thống trả về kết quả kiểm tra một trang web lừa đảo

Hệ thống trả về kết quả kiểm tra một số điện thoại lừa đảo

Cơ chế cảnh báo thông minh: Trong trường hợp trang web chưa có trong "danh sách đen", Chatbot sẽ tự động đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn người dùng sử dụng công cụ AI chuyên sâu của Chống Lừa Đảo để quét mã nguồn và cấu trúc trang web nhằm tìm ra các rủi ro tiềm ẩn.

Chatbot hướng dẫn người dùng sử dụng công cụ AI để kiểm tra chuyên sâu hơn

2. Phân tích dấu hiệu lừa đảo qua hình ảnh

Đây là tính năng đột phá giúp người dùng đối phó với các chiêu trò giả mạo văn bản ngân hàng hoặc tin nhắn trúng thưởng. Người dùng chỉ cần gửi hình ảnh chụp màn hình hoặc ảnh chụp văn bản nghi ngờ cho Chatbot. AI sẽ phân tích các điểm bất thường (font chữ, bố cục, logo giả mạo, nội dung phi logic) và đưa ra cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hình ảnh đó.

Không chỉ nhanh chóng đưa ra kết luận với độ chính xác cao, Chatbot của Chống Lừa Đảo còn đưa các khuyến cáo cũng như lời khuyên cho người dùng tùy thuộc vào từng trường hợp lừa đảo khác nhau.

Ví dụ: Trong trường hợp dưới đây, người dùng nhận được một tin nhắn phishing nhắm vào tài khoản Telegram. Chatbot AI của Chống Lừa Đảo đã nhanh chóng nhận diện được nguy cơ lừa đảo, đồng thời đưa ra:

- Khuyến cáo: Không nhấp vào đường link và không cung cấp thông tin cá nhân

- Lời khuyên: Nếu đã lỡ nhập thông tin và tài khoản, hãy nhanh chóng đổi mật khẩu tài khoản Telegram và bật xác thực hai bước (2FA) cho tài khoản.

AI tiến hành phân tích bức ảnh chụp tin nhắn Telegram do người dùng gửi đến

Trong trường hợp người dùng gửi đến một email phishing, Chatbot cũng nhanh chóng đưa ra nhận định và khuyến cáo đến người dùng không nên cung cấp bất kỳ thông tin nào theo yêu cầu của email.

AI tiến hành phân tích bức ảnh chụp email do người dùng gửi đến

3. Báo cáo lừa đảo trực tiếp

Chatbot đóng vai trò là cổng tiếp nhận thông tin cộng đồng. Người dùng có thể nhanh chóng báo cáo các trang web độc hại ngay trên giao diện trò chuyện bằng cách cung cấp đường link website, mô tả ngắn gọn hành vi lừa đảo và địa chỉ email liên hệ (của người báo cáo). Toàn bộ thông tin báo cáo sẽ được đội ngũ kỹ thuật của Chống Lừa Đảo xác minh, thẩm định và cập nhật vào hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ cộng đồng.

Email báo cáo của người dùng sẽ được ghi nhận để tham gia chương trình Scam Fighter hằng tháng của Chống Lừa Đảo. Top người dùng có lượng báo cáo được thông qua cao nhất sẽ được trao thường hằng tháng và hằng năm.

Người dùng được hướng dẫn để báo cáo website lừa đảo ngay tại khung trò chuyện

Đặc biệt, Chatbot AI có thể tư vấn kiến thức về lừa đảo.

Chatbot AI đã được đội ngũ các chuyên gia AI và an ninh mạng của Chống Lừa Đảo huấn luyện chuyên biệt cho lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, Chatbot có khả năng:

Đưa ra nhận định về các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo Giải đáp thắc mắc về các hình thức lừa đảo. Tư vấn quy trình xử lý khi lỡ trở thành nạn nhân.

AI đưa ra nhận định về một trường hợp có dấu hiệu lừa đảo

AI trả lời câu hỏi về các hình thức lừa đảo hiện nay

AI hướng dẫn người dùng xử lý khi trở thành nạn nhân của lừa đảo

AI hướng dẫn người dùng xử lý khi trở thành nạn nhân của việc tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm

Tùy trường hợp mà AI có thể đưa ra hướng dẫn cụ thể khác nhau

4. Trả lời các câu hỏi liên quan đến Chống Lừa Đảo

Ngoài các chức năng tư vấn và kiểm tra, Chatbot cũng có thể hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm các thông tin về Chống Lừa Đảo cũng như kiểm chứng các thông tin liên quan

AI trả lời câu hỏi về dịch vụ do Chống Lừa Đảo cung cấp

AI trả lời về các câu hỏi liên quan đến Chống Lừa Đảo

Người dùng có thể sử dụng Chatbot này để xác minh thông tin nếu có người mạo danh thành viên Chống Lừa Đảo

AI không chỉ cung cấp câu trả lời mà còn đưa ra một số khuyến cáo cho người dùng

CÁCH THỨC TRUY CẬP

Người dùng có thể trải nghiệm ngay bằng nhiều cách khác nhau:

Cách 1: Tìm kiếm từ khóa "Chống Lừa Đảo" trên thanh tìm kiếm của Zalo

Cách 2: Truy cập link https://zalo.me/chongluadao

Cách 3: Quét QR code bên dưới

QR code truy cập tài khoản OA của Chống Lừa Đảo

Kết quả khi tìm kiếm Chống Lừa Đảo trên Zalo

Thông tin về tài khoản OA của Chống Lừa Đảo trên Zalo







