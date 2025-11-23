Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Chủ tài khoản Grab cho cả nhà có thể thêm thành viên tuổi teen trong gia đình mình vào tài khoản trên ứng dụng Grab, từ đó có thể đặt dịch vụ Grab cho thành viên teen hoặc cho phép thành viên teen chủ động tự đặt dịch vụ và giám sát toàn bộ hành trình.

Hướng dẫn thêm thành viên teen vào tài khoản Grab cho Cả Nhà

Đây là lần đầu tiên Grab giới thiệu một giải pháp được thiết kế dành riêng cho người dùng tuổi teen, tiếp tục khẳng định cam kết đưa dịch vụ số chất lượng, tiện lợi và an toàn đến với ngày càng nhiều người dân Việt Nam.

Grab đã chính thức triển khai tài khoản Grab cho cả nhà tại Việt Nam từ năm ngoái và nhận được sự ủng hộ lớn từ người dùng, với số lượng tài khoản Grab cho dịch vụ này trong quý 3/2025 đã tăng gấp 3,6 lần so với quý 1/2025. Việt Nam là nước thứ tư trong khu vực Đông Nam Á thử nghiệm tính năng tài khoản Grab cho cả nhà dành cho người dùng tuổi teen, sau Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết: "Người dùng tuổi teen có nhu cầu trải nghiệm cuộc sống hằng ngày và có nhiều nơi cần đến mỗi tuần, từ các địa điểm học tập, rèn luyện cho đến các địa chỉ ăn uống, giải trí hoặc các trung tâm thương mại. Với giải pháp này, người dùng trong lứa tuổi 13-17 tuổi có thể chủ động đặt xe và trải nghiệm các dịch vụ đa dạng của Grab, đồng thời mang đến sự an tâm cho phụ huynh, người giám hộ khi có thể dễ dàng theo dõi, quản lý và thanh toán không tiền mặt cho hành trình di chuyển của con em mình".

Tính năng mới phục vụ người dùng tuổi teen được thiết kế kèm với các tính năng an toàn tăng cường, cụ thể như tuyển lọc đội ngũ đối tác tài xế: Grab sẽ phân bổ chuyến xe đến những đối tác tài xế có đánh giá 5 sao và không có lịch sử vi phạm các hành vi liên quan đến an toàn trên ứng dụng Grab. Mã PIN dành riêng cho chuyến xe: tất cả chuyến xe của thành viên teen bắt buộc có xác thực mã PIN để đảm bảo người dùng tuổi teen không lên nhầm xe và nhầm tài xế.

Tính năng AudioProtect được mặc định kích hoạt cho tất cả chuyến xe GrabCar và GrabBike của thành viên teen. AudioProtect sẽ ghi âm toàn bộ hành trình, các tệp ghi âm sẽ được mã hóa, lưu trữ và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và chính sách bảo mật của Grab…

Ngoài dịch vụ GrabCar và GrabBike, thành viên teen cũng có thể sử dụng dịch vụ GrabFood và GrabMart.