Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Khởi nghiệp với... 6 triệu đồng từ sợi dây chuyền của mẹ

Từ những ngày lặn lội thu mua từng ký hoa lục bình mang lên Vĩnh Long bán kiếm sống, đến việc sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất sang thị trường nước ngoài, và gần đây là bước tiến sang lĩnh vực nghệ thuật, Ngọc Hân đã viết nên một câu chuyện đầy nghị lực và bứt phá.

Năm 2020, khi vừa bắt đầu chạm ngõ kinh doanh, Ngọc Hân không có gì trong tay ngoài quyết tâm và lòng tin của mẹ. Cô từng đem sợi dây chuyền vàng của mẹ tặng mình bán được 6 triệu đồng để có vốn thu mua hoa lục bình. Vốn ít, kinh nghiệm không có, cô gái trẻ liên tục gặp thua lỗ và nhiều lần rơi vào cảnh trắng tay.

Không bỏ cuộc, Ngọc Hân tiếp tục vay thêm tiền của mẹ và dì để duy trì việc buôn bán. "Nếu không liều, sẽ chẳng bao giờ biết mình làm được gì", cô từng nói. Chính sự kiên trì ấy đã giúp cô trụ lại trong những tháng ngày gian khó.

Ngọc Hân (Lục Bình) cùng anh trai, con cậu ruột, nghệ sĩ Nhật Nguyên (Chuông vàng vọng cổ)

Tỏa sáng nhờ mạng xã hội và… cơ duyên từ Hà Nội

Nhận ra sức mạnh của quảng bá trực tuyến, Ngọc Hân bắt đầu quay video về hoa lục bình, về quá trình làm hàng thủ công mỹ nghệ rồi đăng vào các hội nhóm. Từ đó, sản phẩm của cô bất ngờ được cộng đồng mạng yêu thích, đặc biệt là khách hàng ở Hà Nội.

Thế nhưng lúc ấy, cô lại đối mặt một thử thách khác: không có tiền mua máy ép để đóng kiện hàng. Điều bất ngờ đã xảy ra khi chính một khách hàng Hà Nội gọi điện… cho cô mượn tiền để đầu tư máy móc. Nhờ sự tin tưởng ấy, Ngọc Hân có thể gửi những kiện hàng đầu tiên ra thủ đô và mở rộng quy mô sản xuất.

Các sản phẩm túi xách, bình hoa, vật dụng trang trí làm từ sợi lục bình thủ công dần trở thành mặt hàng được nhiều người săn đón. Khi kinh doanh ổn định, cô hoàn trả đầy đủ số tiền vay và xem đây là "ân nhân của bước ngoặt".

Mở rộng hợp tác ra nước ngoài

Từ những video mang màu sắc đời sống miền sông nước, khách hàng từ Trung Quốc đã tìm đến và đề xuất hợp tác sản xuất các mặt hàng tinh xảo hơn. Sự kiên trì và thay đổi hướng tiếp cận giúp con đường kinh doanh của cô ngày càng rộng mở, đưa sản phẩm lục bình Việt Nam đến nhiều thị trường mới.

Bước ngoặt 2024: Chạm ngõ nghệ thuật qua những bộ phim ngắn

Thành công trong kinh doanh giúp Ngọc Hân nuôi dưỡng ước mơ làm nghệ thuật – điều cô ấp ủ từ lâu. Năm 2024, cô bắt đầu sản xuất các video ngắn dựa trên chính cuộc đời mình.

Hình ảnh ê-kíp trong phim "Lục bình ngày nắng" do Ngọc Hân thực hiện.

Hai phim ngắn "Lục bình ngày nắng" và "Giấc mơ Sài Gòn" do các đạo diễn trẻ hỗ trợ đã vô tình chạm đến cảm xúc của người xem. Hình ảnh cô gái nghèo từ Long An, vượt qua khó khăn để trở thành nữ doanh nhân trẻ, đã nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ. Cũng từ đây, cái tên Ngọc Hân bắt đầu được khán giả biết đến với vai trò diễn viên nghiệp dư đầy tiềm năng.

Điều đặc biệt, trong mỗi thước phim, cô luôn mang theo túi xách và các sản phẩm lục bình – như một cách quảng bá tinh tế cho sản phẩm do chính tay mình tạo ra. Đây là chiến lược kết hợp giữa kinh doanh và nghệ thuật được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

"Kinh doanh và nghệ thuật hỗ trợ rất tốt cho nhau"

Nói về hành trình của mình, Ngọc Hân chia sẻ: "Mọi người thường nghĩ kinh doanh và nghệ thuật là hai thế giới khác nhau. Nhưng với tôi, nghệ thuật giúp tôi đến gần hơn với công chúng, còn kinh doanh cho tôi nguồn thu ổn định để tiếp tục ước mơ nghệ thuật".

Không chỉ quảng bá thương hiệu cá nhân, những sản phẩm từ sợi hoa lục bình của Ngọc Hân còn góp phần tạo thêm thu nhập cho bà con quê nhà. Đó cũng là cách cô mang ý nghĩa nhân văn vào công việc kinh doanh của mình.

Doanh nhân, diễn viên Ngọc Hân bên túi xách từ chất liệu sợi hoa lục bình do mình sản xuất.

Câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ

Từ cô gái nghèo không vốn, bán từng ký lục bình, đến nữ doanh nhân và diễn viên trẻ trên mạng xã hội, hành trình của Ngọc Hân là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của nghị lực, sáng tạo và dám thử thách.

Câu chuyện của cô – giản dị nhưng đầy cảm hứng – đang trở thành nguồn động lực cho nhiều bạn trẻ: bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, kiên trì theo đuổi, rồi thành công sẽ đến theo cách rất riêng.