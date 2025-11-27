Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp





Tiến sĩ – Nhà thiết kế Quỳnh Paris, Đại sứ CICON Quốc tế, đồng thời là đại diện của cộng đồng CICON tại Việt Nam, đã có mặt và đồng hành xuyên suốt, góp phần tạo nên cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp hai quốc gia.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao: Chủ tịch Park Bong Kyu – Chủ tịch & Nhà sáng lập CICON; Chủ tịch Son Jong Hyeon – Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã Quốc gia Hàn Quốc kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH HEUNG GWANG; Chủ tịch Kim – Công ty Xây dựng Thành phố Busan (Hàn Quốc); Chủ tịch Lê Văn Minh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Khu vực Gia Định; Tiến sĩ Danh dự – NTK Quỳnh Paris – Đại sứ CICON Quốc tế; Tiến sĩ Trần Đức Thịnh – Giám đốc Dự án Bản lĩnh Doanh nhân…

Dù không phải một hội nghị quy mô lớn, nhưng các buổi làm việc diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở và mang lại nhiều giá trị hợp tác thiết thực. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự kết nối đa lĩnh vực giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong chuỗi sự kiện lần này, Chủ tịch Park Bong Kyu – người mang sứ mệnh tiên phong đưa các diễn đàn Đô thị sáng tạo và Công nghiệp hội tụ của CICON đến Việt Nam – đã có buổi làm việc quan trọng với các doanh nghiệp và đại diện cộng đồng tại TP HCM.

Với tâm huyết và trách nhiệm lớn dành cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Park đã góp phần kết nối thành công nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, đô thị sáng tạo và công nghệ AI trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ CICON Quỳnh Paris gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến các lãnh đạo, đại biểu và khách mời đã hiện diện và đồng hành. Bà khẳng định: "Sự góp mặt của quý lãnh đạo và doanh nghiệp chính là chìa khóa tạo nên thành công tốt đẹp cho sự kiện lần này".

Cuộc họp tập trung thảo luận và thống nhất các định hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới, bao gồm:

Công nghiệp văn hóa - Công nghiệp đô thị- Kinh tế và hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Đánh giá về buổi làm việc, TS – NTK Quỳnh Paris chia sẻ: "Tôi nhận thấy một tinh thần cởi mở, thiện chí và mong muốn hợp tác mạnh mẽ từ cả hai phía. Tôi rất vui khi mình có thể góp phần kết nối và lan tỏa giá trị của CICON đến cộng đồng doanh nhân Việt Nam, đồng thời mở ra những bước khởi đầu đáng trân trọng ở các phương diện đã thảo luận".

Chuỗi sự kiện được xem là tiền đề quan trọng cho các thỏa thuận hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao thương – sáng tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực trọng điểm.