Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Giải thưởng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 65 năm hình thành, phát triển và gìn giữ nghệ thuật kim hoàn cao cấp tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Giám đốc Danh Hiển Jewelers (đứng giữa) nhận giải từ ban tổ chức

Với hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển, Danh Hiển Jewelers là một trong số ít thương hiệu trang sức Việt Nam xây dựng được nền tảng di sản trang sức thủ công vững chắc, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ những năm đầu đặt nền móng cho nghề kim hoàn truyền thống, Danh Hiển đã kiên định theo đuổi triết lý: lấy chữ tín làm kim chỉ nam xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu; mỗi thiết kế trang sức không chỉ là một sản phẩm, mà là kết tinh của tay nghề, tư duy thẩm mỹ và giá trị văn hóa.

Hội đồng giải thưởng đánh giá cao Danh Hiển Jewelers ở khả năng dung hòa giữa giá trị thủ công truyền thống, chuẩn mực thẩm mỹ quốc tế và trải nghiệm dành cho phân khúc khách hàng cao cấp.

LUXUO ASIA AWARDS 2025 được tổ chức với chủ đề "Vietnam Legacy Arise", nhằm tôn vinh những thương hiệu xuất sắc đã góp phần định hình diện mạo phong cách sống cao cấp, đồng thời tạo ra dấu ấn mới cho ngành công nghiệp xa xỉ tại Việt Nam và châu Á.

Giải thưởng nhằm tôn vinh thương hiệu trang sức cao cấp xuất sắc nhất trong năm – nơi nghệ thuật chế tác tinh xảo gặp gỡ ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng; đồng thời phản ánh chiều sâu di sản, bản sắc và tư duy sáng tạo bền vững của thương hiệu trong dòng chảy đương đại.