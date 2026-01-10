Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

10 tháng 1, 2026 | 10:54

Danh Hiển Jewelers vừa được vinh danh với giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year tại LUXUO ASIA AWARDS 2025.

Giải thưởng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 65 năm hình thành, phát triển và gìn giữ nghệ thuật kim hoàn cao cấp tại Việt Nam.

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Giám đốc Danh Hiển Jewelers (đứng giữa) nhận giải từ ban tổ chức

Với hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển, Danh Hiển Jewelers là một trong số ít thương hiệu trang sức Việt Nam xây dựng được nền tảng di sản trang sức thủ công vững chắc, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ những năm đầu đặt nền móng cho nghề kim hoàn truyền thống, Danh Hiển đã kiên định theo đuổi triết lý: lấy chữ tín làm kim chỉ nam xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu; mỗi thiết kế trang sức không chỉ là một sản phẩm, mà là kết tinh của tay nghề, tư duy thẩm mỹ và giá trị văn hóa.

Hội đồng giải thưởng đánh giá cao Danh Hiển Jewelers ở khả năng dung hòa giữa giá trị thủ công truyền thống, chuẩn mực thẩm mỹ quốc tế và trải nghiệm dành cho phân khúc khách hàng cao cấp.

LUXUO ASIA AWARDS 2025 được tổ chức với chủ đề "Vietnam Legacy Arise", nhằm tôn vinh những thương hiệu xuất sắc đã góp phần định hình diện mạo phong cách sống cao cấp, đồng thời tạo ra dấu ấn mới cho ngành công nghiệp xa xỉ tại Việt Nam và châu Á. 

Giải thưởng nhằm tôn vinh thương hiệu trang sức cao cấp xuất sắc nhất trong năm – nơi nghệ thuật chế tác tinh xảo gặp gỡ ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng; đồng thời phản ánh chiều sâu di sản, bản sắc và tư duy sáng tạo bền vững của thương hiệu trong dòng chảy đương đại.

P.Thanh

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Khoẻ - Đẹp 10:10

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Khoẻ - Đẹp 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

Khoẻ - Đẹp 17:38

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khoẻ - Đẹp 08:29

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

Điểm đến 10:53

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).

5 lý do khiến Samsung Galaxy S26 đáng chờ đợi hơn bao giờ hết

Tiêu dùng thông minh 10:12

Vài năm trở lại đây, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc smartphone cao cấp nhờ chiến lược phát triển nhất quán cùng định hướng công nghệ rõ ràng.

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Khoẻ - Đẹp 10:10

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Tiêu dùng thông minh 16:14

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Khoẻ - Đẹp 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Điểm đến 09:45

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

Khoẻ - Đẹp 17:38

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Điểm đến 13:20

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Bản lĩnh sống 10:36

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Điểm đến 10:34

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.