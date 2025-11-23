Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Ít ai biết trước khi trở thành nữ doanh nhân hoạt động trên sân khấu quốc tế, chị từng là cô giáo dạy âm nhạc tại Trường Phan Bội Châu (quận 12 cũ-TP HCM). Những năm tháng đứng lớp đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên phong cách sống và cách làm việc của chị hôm nay.

Kim Hồng chia sẻ, nghề giáo là “mối tình đầu” và cũng là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Chính sự nhẫn nại, yêu thương và tinh thần trách nhiệm của người thầy đã theo chị trong mọi môi trường, từ kinh doanh, văn hóa đến các hoạt động nhân đạo.

Rời bục giảng để bước vào lĩnh vực truyền thông - sự kiện, chị xây dựng Công ty CIAT thành một trong những đơn vị tiên phong trong tổ chức sự kiện và các cuộc thi sắc đẹp lớn. Chị là người đứng sau nhiều chương trình tầm cỡ như Hoa hậu Quý bà Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam… Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới khi thúc đẩy đưa Miss Universe 2008 về Nha Trang.

Không chỉ ở trong nước, những năm gần đây, Kim Hồng tiếp tục lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam tại Mỹ qua nhiều hoạt động cộng đồng. Chị được trao danh hiệu “Woman of the Year 2025” tại Las Vegas - ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ trong lĩnh vực nhân đạo và kết nối văn hóa.

Dù đi xa và đảm nhận nhiều vai trò, Kim Hồng luôn nhắc mình xuất phát điểm là một giáo viên. Trong các cuộc gặp cựu học sinh hay hoạt động cộng đồng, chị luôn nhấn mạnh tình yêu sâu sắc dành cho nghề giáo - nơi hun đúc nhân cách, lý tưởng và bản lĩnh của chị.

Từ cô giáo trẻ đến doanh nhân toàn cầu, hành trình của Kim Hồng là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên định và những giá trị sống bền bỉ. Dù danh hiệu hay vị trí thay đổi, chị vẫn giữ trọn lòng nhân ái và sự trân trọng với nghề giáo. Đây cũng là nền tảng làm nên một Kim Hồng rất riêng, đẹp từ tâm hồn đến hành động.