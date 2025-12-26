Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình





Bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân tên thật là Nguyễn Văn Học, đang công tác tại Bệnh viện Y dược TPHCM. Dù công việc khá bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian để sáng tác, viết nhạc. "Có khi chỉ là một đoạn nhạc hay một tứ nhạc nào đó. Với tôi viết nhạc cũng là một cách để giải trí, để thả lỏng tâm hồn sau những giờ làm việc căng thẳng" - nhạc sĩ Phùng Y Nhân tâm sự.

Anh cho biết thêm, nhờ viết nhạc mà anh được trãi lòng mình với những câu chuyện trong tình yêu, trong công việc và trong bộn bề cuộc sống không chỉ của riêng anh. Đó có thể là chuyện tình của một người bạn, người quen hay nỗi lòng của một người thân hay đồng nghiệp... Nhưng phần lớn những ca khúc của Phùng Y Nhân vẫn là những hoài niệm, suy tư, là tiếng lòng của người nhạc sĩ có tâm hồn nhạy cảm và lãng mạn, cảm xúc của năm tháng thăng trầm đời sinh viên, đời bác sĩ...





Phùng Y Nhân viết nhạc từ khi còn là sinh viên y khoa, tức từ năm 1994 đến nay, tính ra cũng hơn 30 năm. Số lượng bài hát do anh sáng tác đến nay cũng khoảng 600 bài và trong số đó đã phát hành gần 300 bài trên nhiều nền tảng nhạc số khác nhau như ZingMe, Nhạc Của Tui, Pop Music, Hợp Âm Việt, Apple Music, YouTube... Nhiều ca khúc đã được phát hành Karaoke và được phổ biến rộng rãi để mọi người cùng hát.

Nhạc sĩ - bác sĩ Phùng Y Nhân đang sở hữu Kênh YouTube Tình Vang Official có hơn 300.000 lượt đăng ký theo dõi. Đây là nơi đăng tải, cập nhật và phát hành những sáng tác của anh qua tiếng hát của Ka Tiên, Khánh Dư, Ngọc Lưu Luyến... là những giọng ca trẻ, mới lạ, đang đi vào quỹ đạo âm nhạc bằng những ca khúc mới, trong đó có những ca khúc đã và đang được yêu thích như: Lỡ rồi, Đi qua cơn mơ, Tình đẹp trong mắt đời, Yêu trong lặng câm, Tình chết trong cô độc…

Nói về cơ duyên đến với âm nhạc, nhạc sĩ Phùng Y Nhân cho biết có lẽ do anh được sinh ra trong gia đình có truyền thống về âm nhạc. Ba anh là một người chơi tài tử cải lương ở huyện Nhà Bè, biết đàn, hát vọng cổ và từ nhỏ anh đã được nghe những làn điệu cải lương tài tử đó nên dường như đã thắm vào máu chất nghệ sĩ miệt vườn ấy.

"Tuy là có máu nghệ thuật nhưng được cái hồi đó mình học rất giỏi. Mà ngày xưa ở quê cha mẹ cứ hay thích con cái phải làm kỹ sư hay bác sĩ mới vẻ vang, thế là mình thi vào Đại học Y dược và may mắn đậu. Rồi từ đó vào học và ra trường làm bác sĩ luôn cho đến nay" - bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân bộc bạch.

Nói về bút danh Phùng Y Nhân, anh cho biết Phùng là gặp gỡ, Y Nhân là người làm ngành y. Phùng Y Nhân là gặp gỡ người làm ngành y, vậy thôi. Thế mới hay dù là bút danh bên âm nhạc, nhưng bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân vẫn muốn giữ cái nghề chính của mình là ngành y. Còn âm nhạc thì chỉ là cái nghiệp, là niềm đam mê. Mà đã là nghiệp thì khó mà bỏ được, nên nhờ cái nghiệp này mà anh cân bằng được cuộc sống và công việc của mình để giữ tâm hồn luôn sảng khoái, bay bổng.