Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 15:57

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Điểm đến 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Chuyện của Sao 11:40

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Chuyện của Sao 11:38

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Khoẻ - Đẹp 18:58

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Khoẻ - Đẹp 16:16

Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo bà ba còn là biểu tượng văn hoá gắn liền với lịch sử, đời sống và tinh thần của con người Nam Bộ.

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

Chuyện của Sao 17:15

Nhận giải "Hair Colorist 2025 Awards", NTM tóc Trần Duy Khánh biết ơn những người thầy, những cộng sự… Tất cả cùng đồng hành để anh trưởng thành hơn mỗi ngày.

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Tiêu dùng thông minh 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Tiêu dùng thông minh 22:19

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

28 tháng 12, 2025 | 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Lễ hội mở ra chuỗi hoạt động Văn hóa - Âm nhạc - Sáng tạo - Cộng đồng sôi động. Sự kiện sẽ diễn ra trong 5 ngày liên tiếp và khép lại bằng đêm Countdown 31-12-2025.

Khai mạc siêu lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025 - Ảnh 1.

Lễ hội là kết quả hợp tác chiến lược giữa Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - HOZO, do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM chủ trì tổ chức, và Lễ hội City Tết Fest do The Purpose Group (Purpose.Ant, Vietnam Brand Purpose và X+P-collective) khởi xướng.

Từ sự gặp gỡ này, HOZO CITY TẾT FEST hình thành như một mô hình lễ hội đô thị mới, nơi bản sắc văn hóa Việt Nam được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, phát triển thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn kết nối âm nhạc, sáng tạo và cộng đồng trong không gian đô thị mở.

Khai mạc siêu lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025 - Ảnh 2.

Chia sẻ về tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài, bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng giám đốc The Purpose Group, Nhà sáng lập CITY TẾT FEST, nhấn mạnh: "Với HOZO CITY TẾT FEST, chúng tôi xem lễ hội là một nền tảng xây dựng thương hiệu văn hóa, nơi các giá trị Việt Nam được chuyển hóa thành trải nghiệm mang tính chuẩn mực và nhất quán. 

Bản sắc chỉ thực sự có sức sống khi được thể hiện bằng trải nghiệm đủ chất lượng để chạm đến công chúng trong nước và đủ ngôn ngữ để bước ra thế giới. Với TPHCM được định vị hình ảnh thành phố như một điểm đến lễ hội và trải nghiệm đô thị trên bản đồ quốc tế, đồng hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài."

Khai mạc siêu lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025 - Ảnh 3.

Bà Trần Đỗ Quỳnh Lê – Giám đốc Điều hành HOZO CITY TẾT FEST, chia sẻ: "HOZO CITY TẾT FEST là một sân chơi mở - nơi các tập thể, các tiểu văn hóa cùng gặp gỡ, cùng đặt những dòng chảy văn hóa cạnh nhau một cách tôn trọng và cởi mở để tạo nên bản sắc chung của thành phố trong những ngày đầu năm. Chúng tôi tạo nên một lễ hội chung cho thành phố - nơi mọi người không chỉ đến để xem, mà còn để cùng làm, cùng chơi, cùng sáng tạo và cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cho một cộng đồng lớn hơn".

Đêm khai mạc HOZO CITY TẾT FEST 2025 đã thu hút rất đông khán giả đổ về Công viên Bờ sông Sài Gòn, mở màn cho chuỗi ngày lễ hội sôi động cuối năm của thành phố. Tâm điểm là đêm nhạc MAZE-ING VIỆT NAM, tái hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên, Thanh Thụy…

Song Hà

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Điểm đến 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 15:57

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Điểm đến 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.