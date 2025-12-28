Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Lễ hội mở ra chuỗi hoạt động Văn hóa - Âm nhạc - Sáng tạo - Cộng đồng sôi động. Sự kiện sẽ diễn ra trong 5 ngày liên tiếp và khép lại bằng đêm Countdown 31-12-2025.

Lễ hội là kết quả hợp tác chiến lược giữa Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM - HOZO, do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM chủ trì tổ chức, và Lễ hội City Tết Fest do The Purpose Group (Purpose.Ant, Vietnam Brand Purpose và X+P-collective) khởi xướng.

Từ sự gặp gỡ này, HOZO CITY TẾT FEST hình thành như một mô hình lễ hội đô thị mới, nơi bản sắc văn hóa Việt Nam được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, phát triển thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn kết nối âm nhạc, sáng tạo và cộng đồng trong không gian đô thị mở.

Chia sẻ về tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài, bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng giám đốc The Purpose Group, Nhà sáng lập CITY TẾT FEST, nhấn mạnh: "Với HOZO CITY TẾT FEST, chúng tôi xem lễ hội là một nền tảng xây dựng thương hiệu văn hóa, nơi các giá trị Việt Nam được chuyển hóa thành trải nghiệm mang tính chuẩn mực và nhất quán.

Bản sắc chỉ thực sự có sức sống khi được thể hiện bằng trải nghiệm đủ chất lượng để chạm đến công chúng trong nước và đủ ngôn ngữ để bước ra thế giới. Với TPHCM được định vị hình ảnh thành phố như một điểm đến lễ hội và trải nghiệm đô thị trên bản đồ quốc tế, đồng hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài."

Bà Trần Đỗ Quỳnh Lê – Giám đốc Điều hành HOZO CITY TẾT FEST, chia sẻ: "HOZO CITY TẾT FEST là một sân chơi mở - nơi các tập thể, các tiểu văn hóa cùng gặp gỡ, cùng đặt những dòng chảy văn hóa cạnh nhau một cách tôn trọng và cởi mở để tạo nên bản sắc chung của thành phố trong những ngày đầu năm. Chúng tôi tạo nên một lễ hội chung cho thành phố - nơi mọi người không chỉ đến để xem, mà còn để cùng làm, cùng chơi, cùng sáng tạo và cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cho một cộng đồng lớn hơn".

Đêm khai mạc HOZO CITY TẾT FEST 2025 đã thu hút rất đông khán giả đổ về Công viên Bờ sông Sài Gòn, mở màn cho chuỗi ngày lễ hội sôi động cuối năm của thành phố. Tâm điểm là đêm nhạc MAZE-ING VIỆT NAM, tái hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên, Thanh Thụy…