Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Tiêu dùng thông minh 10:07

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Khoẻ - Đẹp 18:16

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến vững chắc trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến vững chắc trong kỷ nguyên y học hiện đại

Khoẻ - Đẹp 11:18

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng" đã chính thức khai mạc tại TP HCM.

BIDV MetLife đẩy mạnh chuỗi hoạt động vì cộng đồng năm 2025

BIDV MetLife đẩy mạnh chuỗi hoạt động vì cộng đồng năm 2025

Khoẻ - Đẹp 11:16

BIDV MetLife triển khai nhiều hoạt động xã hội trong năm 2025, hướng đến trẻ em và cộng đồng với các sáng kiến về giáo dục, năng lượng và phát triển bền vững.

Lê Thị Đào đạt giải khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Lê Thị Đào đạt giải khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Bản lĩnh sống 11:34

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Vân Khải Minh: “Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc”

Vân Khải Minh: “Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc”

Bản lĩnh sống 11:33

Vân Khải Minh, Chàng MC – hướng dẫn viên du lịch quê Vĩnh Long xúc động khi được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Giải thưởng Ca sĩ Triển vọng là bước đệm đưa Hoàng Nhựt đến ca hát chuyên nghiệp

Giải thưởng Ca sĩ Triển vọng là bước đệm đưa Hoàng Nhựt đến ca hát chuyên nghiệp

Chuyện của Sao 18:05

Giọng ca nội lực, sở hữu ngoại hình đẹp, Hoàng Nhựt xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Bản lĩnh sống 09:55

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Tiêu dùng thông minh 09:40

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

27 tháng 11, 2025 | 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Có lẽ, trong thời đại mà nhịp sống trở nên gấp gáp, ít ai còn lắng tai nghe tiếng chuyển động thầm lặng của đất dưới chân mình. Đất, nền tảng bền bỉ nâng đỡ sự sống, lại chính là thực thể mà con người thường quên mất sự hiện hữu thiêng liêng.

Triển lãm tranh "Hơi Thở Của Đất" của họa sĩ Ngô Thanh Hùng tại TAAGallery mở ra một không gian nơi đất không còn là vật chất thụ động, mà trở thành chủ thể đối thoại, một sinh thể có tiếng nói, có ký ức, có hơi thở và có linh hồn.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung, nơi gió Lào bỏng rát và cát trắng quẩn quanh suốt bốn mùa, ký ức tuổi thơ của họa sĩ đã được khắc sâu bằng những hình ảnh khắc nghiệt và dữ dội của thiên nhiên: mùa bão về, lũ cuốn trôi mọi thứ, để lại lớp phù sa màu mỡ đồng thời vùi lấp bao kỷ niệm. Những biến động ấy đã trở thành nền tảng cảm xúc không thể tách rời khỏi hành trình nghệ thuật của anh.

Miền Trung còn là nơi tích tụ trầm tích văn hóa lâu đời, dấu ấn chiến tranh, và những thay đổi địa tầng liên tục do thiên tai. Đặc biệt, Huế, thành phố di sản, nơi anh thường xuyên khảo sát thực địa, đã trở thành không gian tinh thần quan trọng, nơi đất mang theo nhiều tầng ký ức lịch sử.

Từ những trải nghiệm nguyên bản ấy, bộ tác phẩm lần này được thai nghén không chỉ từ cảm xúc, mà còn từ vật chất của đất, từ những mẫu đất anh trực tiếp thu nhặt dọc miền Trung: đất bờ sông Hương, đất ruộng sau lũ, đất từ di tích chiến tranh, đất từ những khu công nghiệp bị bỏ hoang. Mỗi hạt đất mang theo câu chuyện của riêng nó, trở thành bằng chứng sống của ký ức tập thể và ký ức địa chất.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng - Ảnh 2.

Tác phẩm ‘’ Mầm của Đất 01’’ - họa sĩ Ngô Thanh Hùng

Ở bình diện kỹ thuật, Ngô Thanh Hùng sử dụng chất liệu mixed media như một phương pháp khai quật, không ngừng xếp lớp, cào xước, mài phá, nung nóng, phủ mới, rồi lại phá vỡ. Bề mặt tranh được tạo dựng như những địa tầng, nơi mỗi lớp vật liệu mang dấu ấn của thời gian. Pigment khoáng, vụn thực vật, chất kết dính, mảnh kim loại, đất thô đã qua xử lý… được thao tác nhiều lần, để lại vết nứt, khe sâu, vệt xước, khoảng trồi và vùng trũng như những chứng tích địa chất.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng - Ảnh 3.

Tác phẩm ‘’Tiếng Vọng của Đất’’ - họa sĩ Ngô Thanh Hùng

Trong kỹ thuật ấy, sự giằng co giữa hủy diệt và tái sinh trở thành động lực nội tại cho hình thức. Kết cấu bề mặt gợi cảm giác điêu khắc hơn là hội họa: ánh sáng không chỉ nằm trên mặt tranh mà len lỏi trong từng nếp gấp, khiến bề mặt trở thành một địa mạo cảm xúc. Ánh sáng quét qua bề mặt không còn đơn thuần là thị giác, mà mở ra những chiều sâu khác nhau: chỗ thẳm tối như vực, chỗ sáng rực như khoảnh khắc phun trào.

Từ sự phức hợp vật chất ấy, người xem nhận ra rằng đất có tiếng nói.

"Đất là nơi chim về / Nước là nơi rồng ở" (Nguyễn Khoa Điềm - Đất Nước)

Trong các sáng tác như Đất Khát, Mạch Ngầm của Đất hay Đất Khát, màu đỏ áp lực như máu, màu đen đậm như khói, màu nâu sâu như gốc rễ, màu xám như bụi phai mòn. Chúng không phải lựa chọn trang trí mà là nhãn quan triết học về tồn tại: mọi sự sống đều mang trong mình bóng tối và ánh sáng, cái chết và hồi sinh, tan rã và kiến tạo.

Ở những tác phẩm khổ lớn, như Ký Ức của Đất (240cm x 600cm) hay Sóng Ngầm Từ Đất (170cm x 500cm), không gian tranh bao trùm người xem như một địa mạch khổng lồ. Ta đứng trước nó không phải để ngắm nhìn, mà để được bao bọc bởi sức mạnh của đất mẹ, như đứng giữa thiên nhiên nguyên thủy nơi linh hồn con người trở nên bé nhỏ và khiêm cung. Ngược lại, ở các tác phẩm kích thước nhỏ hơn như Hơi Thở của Đất 02, Lời Thì Thầm của Đất 01, bề mặt trở nên nhẹ hơn, mềm hơn, như những trang ghi chép riêng tư về đời sống thầm kín đang chuyển động dưới lòng đất.

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn" (Chế Lan Viên - Tiếng Hát Con Tàu)

Có lẽ đó cũng chính là tinh thần của triển lãm này: Đất không còn là nền, mà là bản thể. Hơi thở của đất là hơi thở của con người. Vết nứt của đất là vết thương của thời đại. Mầm xanh từ đất là hy vọng. Và sự im lặng sâu thẳm của đất là bài học lớn nhất về sự bền bỉ.

Như một triết gia từng nói:
"Trong lòng đất tối tăm nhất, hạt giống học cách tìm đến ánh sáng"
Đó là bài học của kiên nhẫn, của phục sinh, của niềm tin.

Ở đây, tôi tin rằng Ngô Thanh Hùng không chỉ dựng lên thế giới của đất, mà còn dựng lên một trải nghiệm thiêng liêng về tồn tại. Khi con người đối diện với thương tổn và khủng hoảng, nghệ thuật không chỉ phản ánh hiện thực, mà mở ra khả năng biến đổi. Hội họa của anh không kêu gào giận dữ, mà thì thầm, âm thầm nhưng bền bỉ như mạch ngầm nuôi sự sống trong im lặng.

Và có lẽ, chính sự im lặng ấy là nơi triết lý của đất được cất giữ.
Rằng mọi thứ đều chuyển động. Rằng tất cả đều từ đất mà sinh ra, rồi trở về với đất. Rằng chúng ta chỉ thật sự sống khi biết lắng nghe.

Lấy cảm hứng từ giả thuyết Gaia của James Lovelock, quan niệm rằng Trái Đất là một siêu sinh vật sống, có khả năng tự điều chỉnh và phản ứng, họa sĩ nhìn nhận đất không phải nền trống, mà là thực thể biết cảm, biết thở, biết đau và biết hồi sinh. Từ đây, nghệ thuật trở thành một hành động khảo cổ cảm xúc, một cuộc đối thoại với linh hồn trái đất.

"Bụi đất chịu mọi phũ phàng / và đáp lại bằng những đóa hoa dâng hiến." (The dust receives insult and in return offers her flowers - Rabindranath Tagore, Stray Birds, số 101)

Trong câu thơ ấy, ta thấy bản chất của đất: âm thầm đón nhận vết thương, nhưng đáp lại bằng sự sống mới. Cũng vậy, Hơi Thở Của Đất không chỉ là phản ánh sự khắc nghiệt của thiên nhiên, mà là bản giao hưởng của hy vọng, của khả năng tái sinh bất tận.

Ngày nay, khủng hoảng khí hậu không còn là cảnh báo xa xôi mà là trải nghiệm thường nhật: nước biển dâng, thiên tai cực đoan, hệ sinh thái suy thoái. Con người đã can thiệp sâu vào địa chất hành tinh, hình thành lớp địa tầng nhân tạo. Và trong bối cảnh ấy, triển lãm đặt ra câu hỏi bức thiết: đất lưu giữ ký ức của sự sống như thế nào? Đất đang thầm nói điều gì với chúng ta? Và con người có đủ lặng im để nghe?

Ở đây, nghệ thuật không nhằm miêu tả, mà nhằm kích hoạt khả năng cảm nhận. Không nhằm kết thúc, mà nhằm mở ra một cuộc đối thoại trách nhiệm giữa con người và đất mẹ.

Khi rời khỏi không gian triển lãm, điều còn lại có lẽ không phải là hình ảnh cụ thể, mà là một dư âm của hơi thở: Hơi thở của sự trân trọng. Hơi thở của ký ức. Hơi thở của sự tái sinh.

Bởi chỉ khi chúng ta biết lắng nghe, đất mới tiếp tục nở hoa.

"Trong nhịp sống ngày càng gấp gáp, con người dường như ít còn lắng nghe chuyển động thầm lặng của đất dưới chân mình. Đất – nền tảng bền bỉ nâng đỡ sự sống – lại thường bị quên mất tính thiêng liêng vốn có. Với ‘Hơi Thở Của Đất’, tôi muốn mở ra một không gian nơi đất không còn là chất liệu thụ động, mà trở thành chủ thể đối thoại: một sinh thể có ký ức, có hơi thở và mang trong mình tiếng nói riêng" - Giám tuyển Ngô Kim Khôi.

Dấu ấn cá nhân "Hơi Thở Của Đất Mẹ"

TAA Gallery mở ra một hành trình nghệ thuật mới với triển lãm "Hơi Thở Của Đất Mẹ". Tại đây, người xem không chỉ tiếp cận tác phẩm như những thực thể thẩm mỹ, mà còn như những mạch ngầm ký ức – nơi đất, thời gian và con người gặp nhau trong một cuộc đối thoại đầy xúc cảm.

Triển lãm có sự đồng hành chuyên môn của Giám tuyển Ngô Kim Khôi, một chuyên gia nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam hiện đại và đương đại, hiện sinh sống và làm việc tại Pháp. Ông từng công tác nhiều năm tại Bảo tàng Cernuschi (Paris), nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập lớn nhất về nghệ thuật Á Đông tại châu Âu.

Với nền tảng nghiên cứu sâu rộng và góc nhìn độc lập, giám tuyển Ngô Kim Khôi mang đến triển lãm một chiều sâu học thuật, góp phần làm rõ ngôn ngữ chất liệu đặc thù mà Ngô Thanh Hùng theo đuổi, cũng như mạch tư tưởng xuyên suốt về "đất như một chủ thể sống".

Ở trung tâm của hành trình này là họa sĩ Ngô Thanh Hùng, người dành trọn hai năm (2023–2025) để miệt mài khai phá chất liệu đất miền Trung – vùng đất khắc nghiệt của gió Lào, cát trắng và phù sa tuổi thơ. Dựa trên giả thuyết Gaia và ý niệm về "ý thức địa chất", anh xem đất không chỉ là vật chất, mà là một chủ thể sống, là ký ức của lịch sử, là nhân chứng của văn hóa và là tấm gương phản chiếu những biến động môi trường.

Trong triển lãm 26 tác phẩm mixed media lần này, mỗi bề mặt, mỗi dấu vết, mỗi lớp đất đều trở thành một "bản giao hưởng vật chất và ký ức" – nơi thiên nhiên và con người cùng cất lời. Tác phẩm không chỉ là đối thoại của nghệ sĩ với đất, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội, ý thức về môi trường và sự cần thiết của việc lắng nghe Đất Mẹ.

"Hơi Thở Của Đất" tại TAA Gallery mở ra một không gian nơi ký ức địa chất và hiện thực xã hội giao thoa. Trong sự tĩnh lặng của phòng trưng bày, đất – tưởng như vô ngôn – trở nên sống động, dẫn người xem bước vào một lớp cảm thụ khác: trầm, tinh tế và đầy đối thoại giữa con người và thiên nhiên.

Triển lãm Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth.
TAAGallery, ngày 30 tháng 11 năm 2025.


Một số tranh tại triển lãm:

Có gì thu hút tại triển lãm tranh: Hơi Thở Của Đất của họa sĩ Ngô Thanh Hùng - Ảnh 1.

Tác phẩm "Tiếng vọng từ Đất" - họa sĩ Ngô Thanh Hùng

Có gì thu hút tại triển lãm tranh: Hơi Thở Của Đất của họa sĩ Ngô Thanh Hùng - Ảnh 2.

Tác phẩm "Ký ức của Đất" - họa sĩ Ngô Thanh Hùng

Có gì thu hút tại triển lãm tranh: Hơi Thở Của Đất của họa sĩ Ngô Thanh Hùng - Ảnh 3.

Tác phẩm "Hơi thở của Đất" - họa sĩ Ngô Thanh Hùng

Tác phẩm ‘’Tiếng Vọng của Đất’’ - họa sĩ Ngô Thanh Hùng

Tác phẩm ‘’ Mầm của Đất 01’’ - họa sĩ Ngô Thanh Hùng

Thông tin triển lãm:

NGÔ THANH HÙNG - HƠI THỞ của ĐẤT MẸ

  • Giám tuyển: NGÔ KIM KHÔI
  • Thời gian: 30/11/2025 – 15/12/2025 I khai mạc: 18h00 ngày 30/11/2025
  • Địa điểm: TAA Gallery, 29 đường số 103-TML, Phường Cát Lái, TP HCM

(Vị trí tham khảo: gần 02 đường 64, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM - cạnh sân pickleball Fusion)


P.Đình

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

Điểm đến 08:44

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Điểm đến 14:53

Trong dòng chảy toàn cầu hóa ngày nay, hiểu người khác cũng là một cách để hiểu chính mình.

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Điểm đến 12:44

Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Masterise Group tổ chức

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Điểm đến 20:33

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Phụ nữ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

TÁM

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Tiêu dùng thông minh 10:07

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Khoẻ - Đẹp 18:16

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến vững chắc trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến vững chắc trong kỷ nguyên y học hiện đại

Khoẻ - Đẹp 11:18

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng" đã chính thức khai mạc tại TP HCM.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.