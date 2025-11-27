Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khảo sát được thực hiện trực tuyến với 4.656 người từ 50 tuổi trở lên tại 8 quốc gia, cho thấy phần lớn người có bệnh nền lo ngại nguy cơ mắc RSV nhưng lại đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Cụ thể, 80% người được hỏi bày tỏ lo ngại, song gần một nửa (45%) cho rằng RSV không nghiêm trọng, ngay cả ở nhóm lớn tuổi hoặc đang mắc các bệnh mạn tính.



Chiến dịch năm nay với chủ đề "Make Your Move Against RSV

Đáng chú ý, RSV gây hơn 5 triệu ca nhiễm mỗi năm trên toàn cầu, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền như đái tháo đường, COPD, hen suyễn, bệnh mạch vành hoặc suy tim. Tại Việt Nam, ước tính 5 năm qua có khoảng 4,6 triệu ca nhiễm trùng hô hấp cấp do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên.

Dù RSV là virus phổ biến gây bệnh đường hô hấp, nhưng có thể phòng ngừa bằng vắc-xin. Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ khiến RSV bị xem nhẹ, dẫn đến tăng nguy cơ diễn tiến nặng và nhập viện.

Người lớn tuổi, người có bệnh nền tim, phổi hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc RSV nặng cao hơn. Khoảng 14% bệnh nhân trưởng thành nhập viện vì RSV cần tiếp tục chăm sóc y tế sau xuất viện

Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV diễn ra từ 3 đến 9-11, là hoạt động toàn cầu nhằm nâng cao hiểu biết về mức độ nguy hiểm và rủi ro của RSV. Chương trình do GSK đồng hành, khuyến khích người trưởng thành chủ động trao đổi với chuyên gia y tế về RSV.

Tiến sĩ Elena DeAngelis, Giám đốc Y khoa GSK Việt Nam, cho biết kết quả khảo sát phản ánh thực tế đáng lo ngại: "Ngay cả trong nhóm nguy cơ cao – người từ 50 tuổi trở lên mắc bệnh nền – nhiều người vẫn đánh giá thấp RSV.

Bệnh có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng sống, vì vậy nâng cao nhận thức là hết sức cần thiết. Chúng tôi khuyến khích người dân, đặc biệt nhóm nguy cơ, trao đổi với chuyên gia y tế để hiểu rõ hơn về RSV".