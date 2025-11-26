Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, nhu cầu khám phá những điểm đến mới cũng tăng lên đáng kể. Khảo sát của Agoda cho thấy 91% người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ đi du lịch thường xuyên hơn nếu các thủ tục thị thực được nới lỏng và việc tiếp cận các quốc gia mới trở nên dễ dàng hơn.

58% du khách Việt cho biết việc gỡ bỏ rào cản thị thực sẽ khuyến khích họ lên kế hoạch đến nhiều quốc gia và điểm đến mới hơn. Theo Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley 2025, hộ chiếu Việt Nam xếp hạng 89 với 50 quốc gia cho phép nhập cảnh không cần thị thực, cho thấy tiềm năng lớn đối với những thị trường muốn thu hút thêm du khách Việt.

Điều này cũng dễ lý giải khi khách du lịch Việt Nam ưu tiên các chuyến đi trong nước, ghi nhận du lịch nội địa ngày càng có sức hút vượt trội . Cụ thể, 50% du khách lên kế hoạch du lịch trong nước thay vì quốc tế, tăng cao hơn so với 26% của năm trước.

Ngoài yếu tố thị thực, khách du lịch Việt Nam ưu tiên các lựa chọn tiết kiệm chi phí khi chọn nơi lưu trú. Hơn 90% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chi tối đa khoảng 2,6 triệu đồng/đêm…

Nhu cầu nghỉ dưỡng và thư giãn là động lực chính của du khách Việt khi đi du lịch, với 45% xem kỳ nghỉ như khoảng thời gian lý tưởng để tái tạo năng lượng. Các yếu tố khám phá văn hóa (43%) và trải nghiệm ẩm thực (35%) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, mang đến góc nhìn thấu đáo cho các điểm đến đang tìm cách tiếp cận và thu hút du khách Việt trong năm 2026.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ: “Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 mang đến góc nhìn rõ nét về những gì du khách Việt Nam tìm kiếm trong năm tới, từ khả năng tiếp cận thị thực tại các điểm đến mới dễ dàng hơn, đến các lựa chọn lưu trú tiết kiệm và những hành trình đáng nhớ bên gia đình, người thân”.

Với hơn 6 triệu cơ sở lưu trú, 130.000 đường bay và 300.000 hoạt động trải nghiệm được tích hợp trong một lần đặt duy nhất, Agoda sẵn sàng đồng hành cùng du khách Việt trên hành trình khám phá thế giới trong năm 2026.

