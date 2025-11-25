Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Thầy giáo tiếng Anh với đam mê dân ca – trữ tình

Sở hữu thế mạnh ở dòng nhạc dân ca và trữ tình, Tấn Tài lựa chọn những ca khúc có giai điệu tươi vui, gần gũi, mang lại cảm giác thân quen cho người nghe. Bên cạnh đó, anh còn thể hiện tốt bolero và nhạc trẻ, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều thể loại.

Ít ai biết rằng trước khi bước lên sân khấu ca hát, Tấn Tài từng có nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch, sau đó chuyển sang công tác tại một khách sạn lớn ở trung tâm TPHCM. Hiện tại, anh đang là giáo viên tiếng Anh tại Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (xã Bà Điểm, TPHCM) – một công việc mà anh trân trọng và gìn giữ song song với niềm đam mê âm nhạc.

Chia sẻ về những người đã truyền cảm hứng trên hành trình nghệ thuật, Tấn Tài cho biết anh chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ca sĩ Như Quỳnh và Quang Lê. "Chị Như Quỳnh cho em sự tinh tế, ngọt ngào đậm chất dân ca; còn anh Quang Lê lại truyền cho em cái tình, sự sâu lắng và cách kể chuyện bằng âm nhạc rất chân thành", anh bày tỏ. Chính âm nhạc của hai giọng ca nổi tiếng đã giúp anh định hình phong cách riêng và luôn giữ thái độ nghiêm túc mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Sau khi giành Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt, Tấn Tài cho biết kế hoạch sắp tới của anh là tiếp tục trau dồi thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn, đồng thời chuẩn bị ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng trên kênh Âm Nhạc Tình Quê Channel – kênh chính thức của anh.

Song song đó, anh định hướng phát triển hình ảnh "thầy giáo – ca sĩ", mang năng lượng tích cực và những ca khúc đong đầy cảm xúc đến với khán giả. "Em hy vọng sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của mọi người để có thêm động lực bước tiếp trên hành trình nghệ thuật của mình", Á quân Tấn Tài chia sẻ.