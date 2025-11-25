Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Khoẻ - Đẹp 18:16

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

Khoẻ - Đẹp 11:18

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng" đã chính thức khai mạc tại TP HCM.

Khoẻ - Đẹp 11:16

BIDV MetLife triển khai nhiều hoạt động xã hội trong năm 2025, hướng đến trẻ em và cộng đồng với các sáng kiến về giáo dục, năng lượng và phát triển bền vững.

Bản lĩnh sống 11:34

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Bản lĩnh sống 11:33

Vân Khải Minh, Chàng MC – hướng dẫn viên du lịch quê Vĩnh Long xúc động khi được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Chuyện của Sao 18:05

Giọng ca nội lực, sở hữu ngoại hình đẹp, Hoàng Nhựt xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Bản lĩnh sống 09:55

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Tiêu dùng thông minh 09:40

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

Khoẻ - Đẹp 11:16

AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, giữ vị trí top 4 toàn ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe.

Tiêu dùng thông minh 11:10

Từ Nhật Bản đến Thái Lan rồi sang New Zealand, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Nhất Hương Group đang được rất nhiều người Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Khoẻ - Đẹp 09:51

Sự kiện quy tụ hơn 150 chuyên gia và nhà đầu tư nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho ngành y tế Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 09:49

Vietnam Airlines vừa chính thức hoàn thiện và giới thiệu hệ sinh thái mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent).

Khoẻ - Đẹp 09:48

Priméd’Or khai trương showroom tại Hà Nội, giới thiệu sản phẩm “Đẹp và Thơm” làm từ thành phần thiên nhiên, hướng tới trở thành thương hiệu quà tặng tinh túy.

Chuyện của Sao 16:46

Đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được Truyền hình trực tiếp trên HTV đã khép lại với nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Tiêu dùng thông minh 12:08

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 12:07

DADA Wine chọn cho mình hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Chuyện của Sao 13:08

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh, khép lại hành trình tìm kiếm những giọng ca mới đầy ấn tượng.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

25 tháng 11, 2025 | 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Thầy giáo tiếng Anh với đam mê dân ca – trữ tình

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 - Ảnh 1.

Sở hữu thế mạnh ở dòng nhạc dân ca và trữ tình, Tấn Tài lựa chọn những ca khúc có giai điệu tươi vui, gần gũi, mang lại cảm giác thân quen cho người nghe. Bên cạnh đó, anh còn thể hiện tốt bolero và nhạc trẻ, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt trong nhiều thể loại.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 - Ảnh 2.

Ít ai biết rằng trước khi bước lên sân khấu ca hát, Tấn Tài từng có nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch, sau đó chuyển sang công tác tại một khách sạn lớn ở trung tâm TPHCM. Hiện tại, anh đang là giáo viên tiếng Anh tại Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (xã Bà Điểm, TPHCM) – một công việc mà anh trân trọng và gìn giữ song song với niềm đam mê âm nhạc.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 - Ảnh 3.

Chia sẻ về những người đã truyền cảm hứng trên hành trình nghệ thuật, Tấn Tài cho biết anh chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ca sĩ Như Quỳnh và Quang Lê. "Chị Như Quỳnh cho em sự tinh tế, ngọt ngào đậm chất dân ca; còn anh Quang Lê lại truyền cho em cái tình, sự sâu lắng và cách kể chuyện bằng âm nhạc rất chân thành", anh bày tỏ. Chính âm nhạc của hai giọng ca nổi tiếng đã giúp anh định hình phong cách riêng và luôn giữ thái độ nghiêm túc mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 - Ảnh 4.

Sau khi giành Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt, Tấn Tài cho biết kế hoạch sắp tới của anh là tiếp tục trau dồi thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn, đồng thời chuẩn bị ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng trên kênh Âm Nhạc Tình Quê Channel – kênh chính thức của anh.

Song song đó, anh định hướng phát triển hình ảnh "thầy giáo – ca sĩ", mang năng lượng tích cực và những ca khúc đong đầy cảm xúc đến với khán giả. "Em hy vọng sẽ nhận được sự yêu thương và ủng hộ của mọi người để có thêm động lực bước tiếp trên hành trình nghệ thuật của mình", Á quân Tấn Tài chia sẻ.

Việt Quang

