TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

Với dự án "Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ", phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, TCP Việt Nam mang đến môi trường tập luyện hiện đại, an toàn và truyền cảm hứng cho giới trẻ cả nước.

Dự án"Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ

Khởi động từ năm 2024, dự án đặt mục tiêu nâng cấp và cải tạo 20 địa điểm thể thao trong 3 năm, đáp ứng nhu cầu vận động đa dạng của cộng đồng với các bộ môn như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, pickleball và khu tập luyện ngoài trời.

Ngay trong năm đầu tiên, 9 cơ sở đã hoàn thiện tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, TPHCM, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Dương. Tiếp nối thành công, năm 2025, 5 công trình mới đi vào hoạt động tại Tuyên Quang, Gia Lai, Đà Nẵng, Hải Phòng và Thái Nguyên.

Không gian Thể thao Thanh niên tại Thái Nguyên rộng 1.000 m² tại Xóm Đuổm, xã Phú Lương, được kỳ vọng trở thành điểm tập luyện quen thuộc của khoảng 200 người mỗi ngày, phục vụ hơn 15.000 cư dân cùng 3.000 thanh niên, công nhân và học sinh trong khu vực.

Công trình bao gồm sân bóng chuyền, sân pickleball và khu tập luyện thể dục ngoài trời, được thiết kế nhằm khuyến khích giới trẻ rèn luyện thể lực, nuôi dưỡng tinh thần kỷ luật, ý chí bền bỉ và lối sống năng động, tích cực.

Không gian Thể thao Thanh niên vừa khánh thành tại Thái Nguyên

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều bạn trẻ gặp hạn chế về không gian và điều kiện rèn luyện thể chất, việc phát triển các địa điểm tập luyện hiện đại trở nên vô cùng cần thiết. Những không gian thể thao vừa khánh thành không chỉ đáp ứng nhu cầu này mà còn khơi dậy tinh thần kỷ luật, ý chí bền bỉ và lối sống tích cực ở giới trẻ.

"Qua các công trình cộng đồng, TCP Việt Nam mong muốn tiếp thêm năng lượng, tạo động lực và đồng hành cùng thanh niên Việt Nam sống khỏe và không ngừng vươn lên. Chúng tôi tin rằng một cộng đồng khỏe mạnh chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững ngày mai, và đầu tư cho thanh niên luôn là cam kết lâu dài của TCP Việt Nam"- ông nói.