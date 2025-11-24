Vân Khải Minh: “Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc”

Với Vân Khải Minh, danh hiệu này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là nguồn động viên lớn lao để anh kiên định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Xúc động khi được xướng tên

Chia sẻ cảm xúc ngay sau đêm chung kết, Vân Khải Minh cho biết anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi nhận giải thưởng:

"Danh hiệu giúp tôi tự tin hơn trên con đường nghệ thuật. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót và cần cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của khán giả".

Sinh ra tại Bến Tre (cũ), nay thuộc Vĩnh Long, hiện sống và làm việc tại TPHCM, Vân Khải Minh vốn được biết đến là người đa tài với nhiều vai trò: kinh doanh du lịch lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, MC chương trình và giáo viên. Dù vậy, niềm đam mê ca hát luôn cháy bỏng trong anh từ những ngày còn nhỏ.

Được dìu dắt bởi những người thầy tận tâm

Thời gian đầu, Khải Minh chủ yếu ca hát theo bản năng. Chỉ đến khi gặp thầy Minh Lộc và ca sĩ Thái Hoàng, anh mới bắt đầu được định hướng và rèn luyện kỹ thuật bài bản.

"Nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy và các anh chị nghệ sĩ đi trước, tôi hiểu rằng muốn làm nghề nghiêm túc thì phải học tập, phải rèn luyện mỗi ngày", anh chia sẻ.

Vân Khải Minh cho biết anh đặc biệt yêu thích dòng nhạc trữ tình – bolero, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ giọng hát của các nghệ sĩ gạo cội như Chế Linh, Trường Vũ, Giao Linh, Phương Dung… Đây cũng là chất liệu âm nhạc tạo nên màu sắc riêng của anh trên sân khấu.

Định hướng sau giải thưởng: Học tập – hoàn thiện – ra mắt MV

Sau thành công tại Ngôi sao nhạc Việt 2025, Vân Khải Minh khẳng định mục tiêu tiếp theo của mình là tiếp tục học tập nâng cao kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn.

"Tôi sẽ tiếp tục học thầy và các anh chị nghệ sĩ để hoàn thiện bản thân hơn. Sắp tới, tôi dự định ra mắt nhiều MV bằng chính sự nỗ lực của bản thân và sự hướng dẫn của thầy" – anh cho biết.