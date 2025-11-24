Vân Khải Minh: “Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc”

Lê Thị Đào đạt giải khuyến khích cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Giọng ca nội lực, sở hữu ngoại hình đẹp, Hoàng Nhựt xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, giữ vị trí top 4 toàn ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe.

Từ Nhật Bản đến Thái Lan rồi sang New Zealand, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Nhất Hương Group đang được rất nhiều người Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 150 chuyên gia và nhà đầu tư nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho ngành y tế Việt Nam.

Vietnam Airlines vừa chính thức hoàn thiện và giới thiệu hệ sinh thái mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent).

Priméd’Or khai trương showroom tại Hà Nội, giới thiệu sản phẩm “Đẹp và Thơm” làm từ thành phần thiên nhiên, hướng tới trở thành thương hiệu quà tặng tinh túy.

Đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được Truyền hình trực tiếp trên HTV đã khép lại với nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

DADA Wine chọn cho mình hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh, khép lại hành trình tìm kiếm những giọng ca mới đầy ấn tượng.

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Nestlé Việt Nam khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tang cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026.

DSLR Đà Nẵng tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Canon Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm máy ảnh, ống kính và phụ kiện Canon chính hãng 100%.

Vân Khải Minh: “Giải thưởng giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc”

24 tháng 11, 2025 | 11:33

Vân Khải Minh, Chàng MC – hướng dẫn viên du lịch quê Vĩnh Long xúc động khi được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Với Vân Khải Minh, danh hiệu này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là nguồn động viên lớn lao để anh kiên định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Vân Khải Minh: “Giải thưởng Ca sĩ triển vọng” giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc” - Ảnh 1.

Xúc động khi được xướng tên

Chia sẻ cảm xúc ngay sau đêm chung kết, Vân Khải Minh cho biết anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi nhận giải thưởng:

"Danh hiệu giúp tôi tự tin hơn trên con đường nghệ thuật. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót và cần cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của khán giả".

Sinh ra tại Bến Tre (cũ), nay thuộc Vĩnh Long, hiện sống và làm việc tại TPHCM, Vân Khải Minh vốn được biết đến là người đa tài với nhiều vai trò: kinh doanh du lịch lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, MC chương trình và giáo viên. Dù vậy, niềm đam mê ca hát luôn cháy bỏng trong anh từ những ngày còn nhỏ.

Vân Khải Minh: “Giải thưởng Ca sĩ triển vọng” giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc” - Ảnh 2.

Được dìu dắt bởi những người thầy tận tâm

Thời gian đầu, Khải Minh chủ yếu ca hát theo bản năng. Chỉ đến khi gặp thầy Minh Lộc và ca sĩ Thái Hoàng, anh mới bắt đầu được định hướng và rèn luyện kỹ thuật bài bản.

"Nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy và các anh chị nghệ sĩ đi trước, tôi hiểu rằng muốn làm nghề nghiêm túc thì phải học tập, phải rèn luyện mỗi ngày", anh chia sẻ.

Vân Khải Minh cho biết anh đặc biệt yêu thích dòng nhạc trữ tình – bolero, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ giọng hát của các nghệ sĩ gạo cội như Chế Linh, Trường Vũ, Giao Linh, Phương Dung… Đây cũng là chất liệu âm nhạc tạo nên màu sắc riêng của anh trên sân khấu.

Định hướng sau giải thưởng: Học tập – hoàn thiện – ra mắt MV

Sau thành công tại Ngôi sao nhạc Việt 2025, Vân Khải Minh khẳng định mục tiêu tiếp theo của mình là tiếp tục học tập nâng cao kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn.

Vân Khải Minh: “Giải thưởng Ca sĩ triển vọng” giúp tôi tự tin hơn trên con đường âm nhạc” - Ảnh 3.

"Tôi sẽ tiếp tục học thầy và các anh chị nghệ sĩ để hoàn thiện bản thân hơn. Sắp tới, tôi dự định ra mắt nhiều MV bằng chính sự nỗ lực của bản thân và sự hướng dẫn của thầy" – anh cho biết.

Việt Quang.

