Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Hạng mục được thực hiện bởi 1.111 Trà Nương trong hệ sinh thái Đôi Dép – màn trình diễn nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Tiết mục đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức được thực hiện bởi 1.111 Trà Nương trong hệ sinh thái Đôi Dép

Khoảnh khắc đồng diễn không chỉ tôn vinh nét thanh tao của nghi lễ trà Việt, mà còn truyền tải vẻ đẹp văn hóa lâu đời qua ngôn ngữ chuyển động, nhạc lễ và tinh thần hòa hợp.

Đề cử kỷ lục lần này vượt xa ý nghĩa của những con số. Đây là hành trình khẳng định giá trị của nghi lễ trà truyền thống, lan tỏa tinh thần Việt Trà Thức và tôn vinh sự đoàn kết – tài hoa của 1.111 Trà Nương trong nỗ lực gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Kỷ lục sẽ được trao trong Lễ khai mạc WORLD T.E.A FEST 2025 ngày 5-12 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân hương - Lâm Đồng.