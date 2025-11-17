Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

Bản lĩnh sống 12:38

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Tổng Giám đốc ESUHAI Group - ông Lê Long Sơn - ra mắt MV “Ơn thầy”, ca khúc nổi bật trong album đầu tay "Trường đời".

Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Khoẻ - Đẹp 22:19

Rất nhiều người, đặc biệt người trẻ, muốn phẫu thuật để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tìm lại sự tự tin.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Chuyện của Sao 22:00

Tiến sĩ – nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.

Phúc Lộc Thọ Honey và KingBee: Tinh hoa mật ong Việt chinh phục thị trường

Phúc Lộc Thọ Honey và KingBee: Tinh hoa mật ong Việt chinh phục thị trường

Khoẻ - Đẹp 21:15

Với gần hai thập kỷ phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ đang khẳng định vị thế tiên phong của ngành ong mật Việt Nam.

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Điểm đến 20:33

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Tiêu dùng thông minh 20:14

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An

Khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An

Khoẻ - Đẹp 09:04

Bệnh viện Da liễu Trung ương khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An, và kêu gọi ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

Sinh viên ngành truyền thông học tập sáng tạo cùng dự án Black PR Universe

Sinh viên ngành truyền thông học tập sáng tạo cùng dự án Black PR Universe

Bản lĩnh sống 13:56

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

Khoẻ - Đẹp 10:09

Trong thế giới của quý ông tinh tế, có một "bản giao hưởng" của giác quan, đó là trải nghiệm may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service.

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

Khoẻ - Đẹp 10:06

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

Bản lĩnh sống 14:11

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Hướng đến mục tiêu “Lão hóa khỏe mạnh”

Hướng đến mục tiêu “Lão hóa khỏe mạnh”

Khoẻ - Đẹp 12:48

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Người trẻ đi chữa lành

Người trẻ đi chữa lành

Bản lĩnh sống 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

In An Khánh chuyên in hộp giấy theo yêu cầu và số lượng ít tại TP HCM

In An Khánh chuyên in hộp giấy theo yêu cầu và số lượng ít tại TP HCM

Tiêu dùng thông minh 17:40

In hộp giấy TP HCM với In An Khánh, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in hộp giấy và nhận in số lượng ít tại TP HCM mang đến giải pháp bao bì chuyên nghiệp.

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách

17 tháng 11, 2025 | 12:44

Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Masterise Group tổ chức

Quy tụ sự tham gia của ba đơn vị kiến trúc danh tiếng trên thế giới: Gensler (Mỹ), SOM (Mỹ) và Nikken Sekkei (Nhật Bản), nhằm tìm kiếm phương án thiết kế tối ưu cho biểu tượng mới của Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình kiến tạo hạ tầng chiến lược quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Khởi đầu hành trình kiến tạo cửa ngõ hàng không miền Bắc, trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa và là cơ sở MRO của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Ngày 8-11, vòng trình bày Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (CHKQT Gia Bình) đã chính thức diễn ra tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội với sự góp mặt của ba công ty kiến trúc hàng đầu thế giới: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) – Mỹ, Nikken Sekkei Ltd. – Nhật Bản, và Gensler – Mỹ. Ba đơn vị này đều là những tên tuổi uy tín đứng sau thiết kế nhà ga của những sân bay 5 sao Skytrax hàng đầu thế giới, tiêu biểu như Incheon (Hàn Quốc), Haneda (Nhật Bản) và Changi (Singapore).

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách - Ảnh 1.

Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình quy tụ ba đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển quốc tế với mục tiêu lựa chọn phương án thiết kế phù hợp cho Nhà ga hành khách - CHKQT Gia Bình, quy trình thuyết trình trực tiếp, đánh giá độc lập, bỏ phiếu kín, công bố minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, các nguyên tắc chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và xây dựng.

Vòng trình bày phương án được chấm điểm bởi Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đến từ các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, hàng không và phát triển hạ tầng, tiêu biểu như Giáo sư Richard De Neufville (MIT, Mỹ), Kiến trúc sư Moshe Safdie (Safdie Architects) – tác giả Marina Bay Sands và Jewel Changi Airport, ông Cristiano Ceccato de Sabata (Zaha Hadid Architects), KTS. Laurence Liauw (SPADA, Hong Kong - Trung Quốc) và Ông Trevor Carnahoff (Jacobs, Australia).

Bên cạnh các chuyên gia quốc tế, hội đồng còn có sự tham dự của đại diện Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo Masterise Group, đảm bảo cuộc thi tuân thủ đầy đủ quy chế, quy định của pháp luật và các nguyên tắc chuyên môn quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và phát triển hạ tầng.

Thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách: Bừng Sáng Bản Sắc Việt và Chuẩn Mực Quốc Tế!

Trong không khí tập trung, chuyên nghiệp của vòng trình bày, ba đơn vị tham dự đều mang đến các ý tưởng đậm bản sắc riêng, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu vực và định hướng dài hạn của ngành hàng không Việt Nam.

Theo đuổi mô hình "thông minh - xanh - bền vững" thế hệ mới, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề xuất thiết kế nhà ga hành khách đều lấy văn hoá và cảnh quan Việt Nam làm nền tảng sáng tạo, con người làm trung tâm - tối ưu trải nghiệm hành khách, đồng thời bảo đảm tính khả thi và bền vững trong khai thác lâu dài.

Nhiều ý tưởng nổi bật được giới chuyên môn đánh giá cao, như hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước mưa, tối ưu chiếu sáng tự nhiên qua giếng trời, thông gió tự nhiên về đêm, hay việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, ít phát thải carbon như gỗ và đất nung, cùng hệ thống pin năng lượng mặt trời tích hợp trên mái nhà ga.

Những giải pháp này thể hiện tâm huyết và năng lực sáng tạo của ba đội thi quốc tế trong việc tham gia kiến tạo một sân bay tích hợp toàn diện – nơi kiến trúc, kỹ thuật và trải nghiệm hành khách được kết nối hài hòa trong cùng một tầm nhìn phát triển bền vững. Mỗi ý tưởng đều hướng tới việc tôn vinh bản sắc Việt Nam, đồng thời định hình chuẩn mực mới cho mô hình sân bay xanh, thông minh và hiệu quả.

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách - Ảnh 2.

Các bài dự thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, chuyên môn cao và tinh thần sáng tạo của ba đơn vị dự thi

Ông Jordan Pierce, Kiến trúc sư cấp cao của Skidmore, Owings & Merrill (SOM) - Đơn vị tham gia cuộc thi, chia sẻ: "Ngay từ giai đoạn đầu nghiên cứu, chúng tôi mong muốn tạo nên một công trình có thể chạm đến cảm xúc của mọi người Việt Nam, lấy cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên của đất nước. Đặc biệt là yếu tố nước - biểu tượng văn hóa và tinh thần dân tộc, được phát triển thành ý tưởng 'Nhà ga của những khu vườn thủy sinh', nơi mỗi hành trình của hành khách đều gắn liền với trải nghiệm thiên nhiên và bản sắc Việt Nam".

Các phương án dự thi được Hội đồng Giám khảo đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí toàn diện, bao gồm tính khả thi, sáng tạo và bền vững, cùng sự hài hòa giữa bản sắc văn hóa và các yếu tố công năng, thẩm mỹ. Các phương án đồng thời phải đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế và vận hành cảng hàng không hiện đại. Quy trình chấm chọn được tiến hành một cách khách quan, với các phân tích độc lập và đối thoại chuyên môn trực tiếp giữa các bên, bảo đảm tính minh bạch và chất lượng trong từng quyết định.

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách - Ảnh 3.

Quy trình chấm chọn độc lập và minh bạch nhằm tìm kiếm phương án thiết kế tối ưu cho Cảng hàng không quốc tế tiêu chuẩn kỹ thuật 4F (ICAO) và hướng tới tiêu chuẩn 5 sao Skytrax.

Ông Laurence Liauw, Giám đốc điều hành Sparta (Hồng Kông) - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, nhận định: "Đây là thời điểm thích hợp để Hà Nội phát triển một cảng hàng không mới - một dự án mang ý nghĩa chiến lược, góp phần mở rộng vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch và hàng không toàn cầu. Trong quá trình chấm thi, Hội đồng giám khảo đã thảo luận kỹ lưỡng về từng phương án, đánh giá trên các tiêu chí từ giá trị kỹ thuật, tầm nhìn ý tưởng đến sự phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam. Nguyên tắc quan trọng nhất là tối ưu trải nghiệm hành khách, để mỗi người khi đến hay rời Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đều có những trải nghiệm tốt nhất".

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Biểu tượng sức mạnh mới của Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Là cửa ngõ hàng không miền Bắc, trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa và là cơ sở MRO của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, CHKQT Gia Bình góp phần tạo động lực tăng trưởng cho vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về logistics, công nghiệp công nghệ cao, và thương mại dịch vụ quy mô lớn, tạo nền tảng phát triển dài hạn trong chiến lược tăng trưởng của Việt Nam.

Quy hoạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 4F của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và hướng tới đạt chuẩn dịch vụ 5 sao Skytrax trong vận hành, CHKQT Gia Bình là một công trình hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia mang ý nghĩa chiến lược về kinh tế, an ninh - quốc phòng và đối ngoại. Với quy mô khai thác dự kiến 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm vào giai đoạn 2030, mở rộng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2050, dự án được kỳ vọng sánh vai với các trung tâm hàng không hàng đầu khu vực như Changi (Singapore), Incheon (Hàn Quốc) hay Suvarnabhumi (Thái Lan). Đây sẽ là tâm điểm giao thương mới của Việt Nam, nơi hội tụ các tiêu chuẩn vận hành tiên tiến, hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ và khả năng kết nối toàn cầu mạnh mẽ, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không quốc tế.

Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách - Ảnh 4.

Các phiên trình bày diễn ra trong không khí chuyên nghiệp và cởi mở, sôi nổi nhằm tìm ra phương án thiết kế xứng tầm với quy mô của CHKQT Gia Bình

Bên cạnh mục tiêu kỹ thuật và công năng, CHKQT Gia Bình còn là biểu tượng cho phát triển hạ tầng gắn với các tiêu chí xanh - thông minh - bền vững. Từ quy hoạch không gian, vật liệu xây dựng đến công nghệ vận hành, dự án đặt trọng tâm vào yếu tố bền vững, tiết kiệm năng lượng, viết bảo vệ môi trường và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Cuộc thi Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được tổ chức với quy mô quốc tế, sự đầu tư nghiêm túc và quy trình chuyên nghiệp, thể hiện tầm vóc, ý nghĩa chiến lược của dự án cũng như cam kết mạnh mẽ của Masterise Group trong việc huy động tối đa nguồn lực, trí tuệ và công nghệ quốc tế nhằm đóng góp cho phát triển hạ tầng chiến lược quốc gia theo hướng bền vững, chuẩn mực và giàu bản sắc Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi tuyển Kiến trúc Nhà ga Hành khách Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình bao gồm các chuyên gia quốc tế:

  • GS. Richard De Neufville - Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Hoa Kỳ), Chủ tịch Hội đồng Giám khảo
  • KTS. Moshe Safdie - Kiến trúc sư, nhà quy hoạch đô thị tại Safdie Architects
  • KTS. Cristiano Ceccato de Sabata - Giám đốc Zaha Hadid Architects (Anh)
  • KTS. Laurence Liauw - Giám đốc Điều hành SPADA (Hong Kong), Phó Giáo sư thỉnh giảng, Khoa Kiến trúc, Đại học Hồng Kông
  • Ông Trevor Carnahoff - Giám đốc Chương trình & Trưởng nhóm Giải pháp Thị trường Khu vực Châu Á, Jacobs
Mỹ Hạnh

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Điểm đến 20:33

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Phụ nữ

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

Bản lĩnh sống 12:38

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Tổng Giám đốc ESUHAI Group - ông Lê Long Sơn - ra mắt MV “Ơn thầy”, ca khúc nổi bật trong album đầu tay "Trường đời".

Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Khoẻ - Đẹp 22:19

Rất nhiều người, đặc biệt người trẻ, muốn phẫu thuật để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tìm lại sự tự tin.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Chuyện của Sao 22:00

Tiến sĩ – nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.

TÁM

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

Tổng giám đốc ESUHAI Group Lê Long Sơn ra mắt MV “Ơn thầy”

Bản lĩnh sống 12:38

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Tổng Giám đốc ESUHAI Group - ông Lê Long Sơn - ra mắt MV “Ơn thầy”, ca khúc nổi bật trong album đầu tay "Trường đời".

Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Điều trị khúc xạ mắt ngày càng an toàn, hiệu quả

Khoẻ - Đẹp 22:19

Rất nhiều người, đặc biệt người trẻ, muốn phẫu thuật để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tìm lại sự tự tin.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Chuyện của Sao 22:00

Tiến sĩ – nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.

Phúc Lộc Thọ Honey và KingBee: Tinh hoa mật ong Việt chinh phục thị trường

Phúc Lộc Thọ Honey và KingBee: Tinh hoa mật ong Việt chinh phục thị trường

Khoẻ - Đẹp 21:15

Với gần hai thập kỷ phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ đang khẳng định vị thế tiên phong của ngành ong mật Việt Nam.

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Điểm đến 20:33

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Tiêu dùng thông minh 20:14

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Du học Đức: Nên chọn du học nghề hay du học đại học?

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An

Khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An

Khoẻ - Đẹp 09:04

Bệnh viện Da liễu Trung ương khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An, và kêu gọi ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

Sinh viên ngành truyền thông học tập sáng tạo cùng dự án Black PR Universe

Sinh viên ngành truyền thông học tập sáng tạo cùng dự án Black PR Universe

Bản lĩnh sống 13:56

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

Khoẻ - Đẹp 10:09

Trong thế giới của quý ông tinh tế, có một "bản giao hưởng" của giác quan, đó là trải nghiệm may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.