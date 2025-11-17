Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Văn hóa không dừng lại ở di sản của quá khứ, mà là ngôn ngữ của bản sắc, nơi con người nhận ra chính mình trong tương quan với người khác, trong mối liên hệ giữa cá nhân, quốc gia và nhân loại.

Trải qua nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều phương diện, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu tri thức. Cùng với sự gia tăng nhu cầu tìm hiểu, học hỏi và kết nối giữa hai quốc gia, Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp với GoetheInstitut TP. HCM tổ chức chuỗi talkshow “Nước Đức, Người trẻ và Di sản” – một chuỗi trò chuyện, đối thoại nhằm khơi gợi tinh thần khám phá và tiếp nhận giá trị di sản Đức trong thế hệ trẻ Việt Nam và ngược lại.

Chương trình mở ra cơ hội để người trẻ mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tư duy phản biện và bản lĩnh hội nhập quốc tế qua lăng kính nước Đức từ triết học, nghệ thuật, công nghệ đến tư duy phát triển bền vững. Chuỗi trò chuyện khuyến khích người trẻ học để hiểu, hiểu để kết nối và kết nối để kiến tạo. Tại đây, trò chuyện trở thành phương thức của học hỏi. Sự khác biệt không còn là ranh giới, mà là điểm khởi đầu của sáng tạo – động lực của tinh thần cầu thị và phát triển.

Tri thức như cầu nối của văn hóa

Văn hóa Đức từ lâu đã được biết đến như một hệ sinh thái của tư tưởng – sáng tạo – kỷ luật,góp phần định hình nền văn minh châu Âu nói riêng và ảnh hưởng đến nhân loại nói chung: triết học của Kant, Hegel, Nietzsche; âm nhạc của Bach, Beethoven; cùng tinh thần chính xác, thực nghiệm trong khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, chuỗi sự kiện “Nước Đức, Người trẻ và Di sản” – dựa trên nền tảng khổng lồ của những công trình vĩ đại, những vĩ nhân của Đức – mong muốn mở ra một cách tiếp cận gần gũi với đời sống người trẻ, nhìn nước Đức như một “vùng tri thức sống”, được cảm nhận qua những câu chuyện, ký ức và trải nghiệm của con người thật.

Đồng thời, chương trình đặt những giá trị đó trong đối thoại với văn hóa Việt Nam: từ tinh thần hiếu học, khả năng thích nghi và sáng tạo của người Việt, đến khát vọng phát triển bền vững của thế hệ trẻ hôm nay. Sự gặp gỡ giữa tính kỷ luật Đức và sự linh hoạt Việt tạo nên một không gian trao đổi đa chiều.

Sáu chuyên đề – Sáu lăng kính nhìn vào con người và thời đại

Chuỗi talkshow kéo dài từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, gồm 06 chuyên đề lớn (6 chủ đềdự kiến), phản ánh những chiều kích khác nhau của nước Đức trong tương quan với ViệtNam:

1. “Made in Germany” – Công nghệ và Tư duy số hóa (ngày 16/11/2025)

2. Triết học & Tư duy Đức – Góc nhìn từ gen Z (ngày 13/12/2025)

3. Âm nhạc & Điện ảnh - Linh hồn Đức (tháng 1/2026)

4. Nước Đức qua Mỹ thuật & Kiến trúc (tháng 2/2026)

5. Tôi là ai trong thế giới này? Người trẻ Đức và giới (tháng 3/2026)

6. Sống xanh, sống Đức (tháng 4/2026)

Mỗi sự kiện sẽ có các khách mời là các chuyên gia, học giả, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và cựu du học sinh Đức… – những người đã từng học tập, nghiên cứu hoặc sinh sống tại quốc gia này.Họ mang đến những câu chuyện chân thực, trải nghiệm cá nhân và suy ngẫm sâu sắc, giúp người tham dự thực sự bước vào hành trình học hỏi và “bước ra thế giới” không chỉ với tinh thần Đức, mà với chính bản thân cá nhân mỗi người với bản sắc văn hóa Việt Nam để định vị một công dân toàn cầu người Việt Nam.

Đặc biệt, chuỗi chương trình còn có sự tham gia của các diễn giả và khách mời người Đức đang sinh sống, làm việc và sáng tạo tại Việt Nam. Họ là cầu nối sống động của văn hóa Đức trong đời sống Việt đương đại, mang đến góc nhìn hai chiều về sự gặp gỡ, hòa nhập và học hỏi giữa hai nền văn hóa trong không gian hiện tại.

Hiểu người – Hiểu mình – Hiểu thế giới

Trong thời đại hội nhập, “hiểu người khác” không còn là sự tò mò, mà là năng lực văn hóa cốt lõi của thế hệ toàn cầu. Hiểu nước Đức với tinh thần kỷ luật, tư duy phản biện, tôn trọng cánhân và ý thức cộng đồng là dịp để người trẻ Việt Nam soi chiếu chính mình: nhận ra điểm mạnh, giới hạn và tiềm năng của bản thân trong mối tương quan giữa các nền văn hóa.

Đồng thời, khi người Đức học hỏi về Việt Nam – đất nước của sức sống, sáng tạo và lòng nhân ái – họ cũng tìm thấy trong đó những giá trị bổ trợ cho chính mình: sự linh hoạt, khả năng thí chứng và tinh thần cộng đồng.

Bởi chỉ khi hiểu mình trong thế giới, ta mới có thể bước ra thế giới mà không đánh mất mình. Đó chính là giá trị cốt lõi mà “Nước Đức, Người trẻ và Di sản” hướng tới: nuôi dưỡng năng lực nhận thức, năng lực đồng cảm và bản lĩnh văn hóa, để người trẻ hôm nay có thể vừa là công dân Việt Nam, vừa là công dân toàn cầu.

Mục đích

- Giao lưu, kết nối với cộng đồng có cùng đam mê

- Cung cấp, trang bị tổng quan về các lĩnh vực cơ bản của Đức, những hiểu biết về con người,văn hóa, triết học, âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, kỹ thuật-công nghệ....

- Kết nối các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công ty và khách mời và cá nhân người tham dự...

Đối tượng tham dự:

- Tất cả mọi người: học sinh, sinh viên, người đi làm, người làm việc với Đức, trong công ty Đức, người đi du học, làm việc, sinh sống ở Đức, người quan tâm, muốn tìm hiểu, muốn kết nối và mở rộng quan hệ…

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH CHUỖI TALKSHOW “NƯỚC ĐỨC, NGƯỜI TRẺ VÀ DI SẢN”

Mỗi tháng/một sự kiện từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026Tại Ngôi nhà Đức – 33 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Goethe-Institut TP.HCM

Đơn vị đồng tổ chức:

- Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK)

- Hội Hữu nghị Việt - Đức TP.HCM

- Ngành Ngôn ngữ Đức – Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Châu Âu, Trường ĐH KHXH&NVĐHQG-HCM

Đơn vị tài trợ vàng: Deutsches Haus Ho Chi Minh City

Đơn vị tài trợ bạc: The Forum