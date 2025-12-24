Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Chuyện của Sao 11:40

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Chuyện của Sao 11:38

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Khoẻ - Đẹp 18:58

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Khoẻ - Đẹp 16:16

Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo bà ba còn là biểu tượng văn hoá gắn liền với lịch sử, đời sống và tinh thần của con người Nam Bộ.

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

Chuyện của Sao 17:15

Nhận giải "Hair Colorist 2025 Awards", NTM tóc Trần Duy Khánh biết ơn những người thầy, những cộng sự… Tất cả cùng đồng hành để anh trưởng thành hơn mỗi ngày.

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Tiêu dùng thông minh 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Tiêu dùng thông minh 22:19

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Tiêu dùng thông minh 22:17

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone triển khai chương trình HiPlay dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

PhenikaaMec phẫu thuật thành công u nang buồng trứng 15 cm

PhenikaaMec phẫu thuật thành công u nang buồng trứng 15 cm

Khoẻ - Đẹp 19:21

Ca mổ của bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) không chỉ loại bỏ khối u mà còn bảo tồn buồng trứng, giữ trọn khả năng sinh sản cho người bệnh 36 tuổi.

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Tiêu dùng thông minh 19:18

Beyond Oil Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội, giới thiệu giải pháp bột lọc dầu Beyond Oil, một bước tiến mới hướng tới chiên rán sạch hơn, an toàn hơn.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng

Bản lĩnh sống 10:37

Cái tên Nguyễn Thị Y Bình đang dần tạo được dấu ấn riêng khi trở thành một TikToker nổi bật với hơn 100.000 người theo dõi.

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Khoẻ - Đẹp 10:13

Quỹ Coca-Cola vừa tiếp tục đồng hành cùng Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối trong 2 ngày.

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

24 tháng 12, 2025 | 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

Không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật, sự kiện do ROX Living tổ chức còn trở thành điểm hẹn văn hóa hiếm có, nơi người dân địa phương cùng nhau tận hưởng mùa lễ hội trong một không gian đô thị đang chuyển mình.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 1.

Sân vận động nội khu ROX Living Aquamarine Diễn Châu được thắp sáng lung linh trong đêm Giáng sinh, trở thành trung tâm của lễ hội âm nhạc mở cửa miễn phí cho cộng đồng.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 2.

Ngay từ đầu giờ tối, người dân Diễn Châu cùng các gia đình, các bạn trẻ đã có mặt đông đủ, tạo nên bầu không khí háo hức hiếm thấy tại một sự kiện âm nhạc quy mô địa phương.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 3.

Các em nhỏ thích thú với những bộ môn nghệ thuật đường phố

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ lần lượt mang đến những tiết mục đa sắc màu, từ những bản tình ca sâu lắng đến những điệu nhảy sôi động

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 5.

Các tiết mục tạo thành bức tranh lễ hội đa màu sắc và giàu cảm xúc.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 6.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mãn nhãn, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đúng tinh thần một lễ hội cộng đồng.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 7.

Các nghệ sĩ đã thổi bùng không gian tại ROX Living Aquamarine, nhiều khản giả hòa nhịp cùng các tiết mục trên sân khấu

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 8.

Sự xuất hiện của ca sĩ Đan Trường khiến khán giả nhiều thế hệ xúc động khi những giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian đô thị mới.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 9.

Khán giả vui mừng được gặp thần tượng ngoài đời thực

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 10.

Lễ hội là dịp để cộng đồng Diễn Châu xích lại gần nhau hơn.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 11.

Ông Vũ Văn Tuyên đại diện ROX Living cảm ơn các nghệ sĩ, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng cư dân đã góp phần làm nên một đêm lễ hội tuyệt vời và đáng nhớ

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu - Ảnh 12.

Qua “Tình khúc Giáng sinh”, ROX Living thể hiện định hướng phát triển khu đô thị không chỉ qua hạ tầng đồng bộ, tiện ích nội khu phong phú mà còn xây dựng cộng đồng cư dân sống chất nhờ các hoạt động văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho cư dân và người dân địa phương.

 

T.Nguyên

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Điểm đến 21:01

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Điểm đến 11:02

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Phụ nữ

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

TÁM

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Chuyện của Sao 11:40

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Chuyện của Sao 11:38

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Khoẻ - Đẹp 18:58

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Khoẻ - Đẹp 16:16

Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo bà ba còn là biểu tượng văn hoá gắn liền với lịch sử, đời sống và tinh thần của con người Nam Bộ.

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

Chuyện của Sao 17:15

Nhận giải "Hair Colorist 2025 Awards", NTM tóc Trần Duy Khánh biết ơn những người thầy, những cộng sự… Tất cả cùng đồng hành để anh trưởng thành hơn mỗi ngày.

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Tiêu dùng thông minh 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Tiêu dùng thông minh 22:19

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.