United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

24 tháng 12, 2025 | 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Dàn hợp xướng United Youth Harmony Choir (UYHC), đã mang đến những cảm xúc âm nhạc bay bổng và lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua lễ trao học bổng Homtamin dành cho sinh viên, học sinh xuất sắc trên địa bàn thành phố.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TP HCM - Ảnh 1.

Dấu ấn trở lại của United Youth Harmony Choir (Dàn hợp xướng trẻ hòa điệu)

United Family Concert - hòa nhạc tình thân - là chương trình hòa nhạc định kỳ hằng năm của Dàn hợp xướng UYHC, được đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển chờ đón. Sau một thời gian vắng bóng, sự trở lại của dàn hợp xướng trẻ trong đêm nhạc lần này mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ khẳng định sức sống bền bỉ của mô hình nghệ thuật cộng đồng mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét về chuyên môn, phong cách trình diễn và chiều sâu cảm xúc.

Với tinh thần gắn kết, chương trình tạo nên một không gian giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ những giảng viên giàu kinh nghiệm của Nhạc viện TPHCM đến các thành viên trẻ trung, đầy nhiệt huyết của dàn hợp xướng.

Hòa quyện các thời kỳ âm nhạc cổ điển

United Family Concert 2025 mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết nối các tác phẩm âm nhạc cổ điển qua nhiều thời kỳ. Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc cho hợp xướng là các tiết mục trình diễn hòa tấu, độc tấu nhạc cụ đặc sắc như trích đoạn Waltz of the flowers (Vở Ballet - Kẹp hạt dẻ) được trình diễn ở hình thức piano bốn tay, mang lại không khí vừa trang trọng, vừa tươi sáng, gợi mở tinh thần lễ hội cuối năm; bên cạnh đó, tiết mục độc tấu guitar với tác phẩm Conceirto de Aranjuez của Joaquin Rodrigo và West Side story của Leonard Bernstein đã để lại ấn tượng sâu sắc. Các tiết mục được trình diễn tinh tế cùng chiều sâu cảm xúc đã giúp những tác phẩm kinh điển trở nên gần gũi hơn với công chúng đương đại.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TP HCM - Ảnh 2.

Trao học bổng cho HSSV các trường trên địa bàn TPHCM

Khép lại chương trình là chuỗi tác phẩm Giáng sinh vui tươi, rộn ràng, được trình diễn bởi dàn hợp xướng UYHC, mang đến bầu không khí ấm áp, chào đón một mùa lễ hội cuối năm đang tới rất gần.

Âm nhạc gắn liền với trách nhiệm xã hội

Hợp xướng UYHC là một tập thể đặc biệt khi sử dụng âm nhạc là cầu nối giữa những người trẻ yêu thích hát, cùng đến với nhau để được "góp giọng" trong các tiết mục nghệ thuật, để thêm yêu đời, yêu người. Vì vậy, bên cạnh hoạt động rèn luyện và trình diễn nghệ thuật, UYHC còn thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện – mang âm nhạc đến với các bệnh viện – đem yêu thương thêm động lực chiến đấu đẩy lùi bệnh tật cho các bệnh nhân.

Không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật, United Family Concert 2025 còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với lễ trao học bổng Homtamin dành cho 60 học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đến từ Nhạc viện TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Trường THCS và THPT Bình Dương.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TP HCM - Ảnh 3.

Tiết mục piano 4 tay Walt of the flowers – Tchaikovsky- NS. Minh Trang – Sơn Ca

Khoảnh khắc trao học bổng trong không gian trang trọng đã tạo nên sự giao thoa ý nghĩa giữa nghệ thuật và giáo dục, giữa cảm xúc thẩm mỹ và tinh thần sẻ chia. Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà chương trình hướng tới: âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn là cầu nối lan tỏa yêu thương và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Một đêm nhạc trọn vẹn cảm xúc

United Family Concert 2025 tại Nhạc viện TPHCM khép lại trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả. Chương trình không chỉ mang đến một trải nghiệm âm nhạc cổ điển chất lượng cao, mà còn để lại dư âm đẹp về sự gắn kết, trách nhiệm xã hội và niềm tin vào thế hệ trẻ.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TP HCM - Ảnh 4.

Độc tấu guitar Conceirto de Aranjuez của Joaquin Rodrigo – NS. Phương Thư

Với định hướng nghệ thuật bền vững và giá trị nhân văn rõ nét, United Family Concert và UYHC tiếp tục khẳng định vị thế là một điểm hẹn văn hóa đáng mong đợi mỗi dịp cuối năm của đời sống âm nhạc TPHCM.

P.Nguyễn

