Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Điểm đến 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Chuyện của Sao 11:40

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Chuyện của Sao 11:38

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Khoẻ - Đẹp 18:58

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Khoẻ - Đẹp 16:16

Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo bà ba còn là biểu tượng văn hoá gắn liền với lịch sử, đời sống và tinh thần của con người Nam Bộ.

Chuyện của Sao 17:15

Nhận giải "Hair Colorist 2025 Awards", NTM tóc Trần Duy Khánh biết ơn những người thầy, những cộng sự… Tất cả cùng đồng hành để anh trưởng thành hơn mỗi ngày.

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Tiêu dùng thông minh 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Tiêu dùng thông minh 22:19

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Tiêu dùng thông minh 22:17

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone triển khai chương trình HiPlay dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

Khoẻ - Đẹp 19:21

Ca mổ của bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) không chỉ loại bỏ khối u mà còn bảo tồn buồng trứng, giữ trọn khả năng sinh sản cho người bệnh 36 tuổi.

Tiêu dùng thông minh 19:18

Beyond Oil Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội, giới thiệu giải pháp bột lọc dầu Beyond Oil, một bước tiến mới hướng tới chiên rán sạch hơn, an toàn hơn.

Bản lĩnh sống 10:37

Cái tên Nguyễn Thị Y Bình đang dần tạo được dấu ấn riêng khi trở thành một TikToker nổi bật với hơn 100.000 người theo dõi.

Khoẻ - Đẹp 10:13

Quỹ Coca-Cola vừa tiếp tục đồng hành cùng Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối trong 2 ngày.

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

25 tháng 12, 2025 | 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Sinh viên ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh - Ảnh 1.

Tối 24-12, Trường ĐH Thăng Long tổ chức chuỗi hoạt động chào đón Giáng sinh. Chương trình không chỉ dành riêng cho sinh viên Thăng Long mà còn mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người ở đa dạng độ tuổi. 

Sinh viên ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh - Ảnh 2.

Đêm Giáng sinh năm nay tại nhà trường được xây dựng theo chủ đề hoàn toàn mới với tông màu chủ đạo là xanh dương và trắng, tạo cảm giác hiện đại, trẻ trung.

Sinh viên ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh - Ảnh 3.

Điểm nhấn tại sự kiện là khu vực cây thông Noel cao gần 15m cùng màn trình diễn phun tuyết và bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài gần 1 tiếng. Máy phun tuyết được đặt trên đỉnh cây thông, tạo ra những cơn "mưa tuyết" phủ trắng khuôn viên trường khiến người tham dự có cảm giác tận hưởng không gian Giáng sinh nơi trời Âu.

Sinh viên ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh - Ảnh 4.

Không chỉ có tuyết rơi trên cây thông khổng lồ duy nhất tại Hà Nội, trường còn tổ chức bắn pháo hoa, các gian hàng ẩm thực và đồ lưu niệm Giáng sinh.

Sinh viên ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh - Ảnh 5.

Không khí Giáng sinh còn được kết nối thông qua đêm nhạc liveshow "Thang Long Christmas Tunes". Những tiết mục do chính sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng biểu diễn đưa người xem đến với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đêm nhạc có sự góp mặt của những gương mặt tiêu biểu của Khoa Âm nhạc ứng dụng như Nguyễn Lê Duy Anh, thí sinh vừa đạt giải tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025" và Nguyễn Đức Vĩnh - Quán quân Vietnam’s Got Talent 2015.

Sinh viên ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh - Ảnh 6.

Đỗ Thu Phương, sinh viên năm thứ 4 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cho biết, điểm đặc biệt của sự kiện là mỗi năm trường lại xây dựng một chủ đề khác nhau, khiến sinh viên luôn hào hứng và mong chờ.

Sinh viên ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh - Ảnh 7.

Trong khi đó, em Phạm Hữu Cao, sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chia sẻ, sự kiện là điểm nhấn lớn trong chuỗi hoạt động năm học. Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp sinh viên không chỉ tham gia hoạt động tập thể cùng bạn bè mà còn có thể gắn kết với người thân, tăng tinh thần kết nối.

Sinh viên ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh - Ảnh 8.

Trong sự kiện đặc biệt trong đêm giáng sinh, các sinh viên cũng trực tiếp tham gia quá trình tổ chức. Sinh viên ngành Âm nhạc ứng dụng đảm nhiệm phần tổ chức chương trình biểu diễn buổi tối, còn sinh viên ngành Du lịch tham gia làm bánh và bán tại gian ẩm thực. Các hoạt động này không chỉ tạo nên kỷ niệm đẹp thời sinh viên mà còn giúp tăng sự gắn kết và mang lại những trải nghiệm thực tế ý nghĩa trong quá trình học tập.

D.Nhi

