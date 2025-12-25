Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Tối 24-12, Trường ĐH Thăng Long tổ chức chuỗi hoạt động chào đón Giáng sinh. Chương trình không chỉ dành riêng cho sinh viên Thăng Long mà còn mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người ở đa dạng độ tuổi.

Đêm Giáng sinh năm nay tại nhà trường được xây dựng theo chủ đề hoàn toàn mới với tông màu chủ đạo là xanh dương và trắng, tạo cảm giác hiện đại, trẻ trung.

Điểm nhấn tại sự kiện là khu vực cây thông Noel cao gần 15m cùng màn trình diễn phun tuyết và bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài gần 1 tiếng. Máy phun tuyết được đặt trên đỉnh cây thông, tạo ra những cơn "mưa tuyết" phủ trắng khuôn viên trường khiến người tham dự có cảm giác tận hưởng không gian Giáng sinh nơi trời Âu.

Không chỉ có tuyết rơi trên cây thông khổng lồ duy nhất tại Hà Nội, trường còn tổ chức bắn pháo hoa, các gian hàng ẩm thực và đồ lưu niệm Giáng sinh.

Không khí Giáng sinh còn được kết nối thông qua đêm nhạc liveshow "Thang Long Christmas Tunes". Những tiết mục do chính sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng biểu diễn đưa người xem đến với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đêm nhạc có sự góp mặt của những gương mặt tiêu biểu của Khoa Âm nhạc ứng dụng như Nguyễn Lê Duy Anh, thí sinh vừa đạt giải tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025" và Nguyễn Đức Vĩnh - Quán quân Vietnam’s Got Talent 2015.

Đỗ Thu Phương, sinh viên năm thứ 4 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cho biết, điểm đặc biệt của sự kiện là mỗi năm trường lại xây dựng một chủ đề khác nhau, khiến sinh viên luôn hào hứng và mong chờ.

Trong khi đó, em Phạm Hữu Cao, sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chia sẻ, sự kiện là điểm nhấn lớn trong chuỗi hoạt động năm học. Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp sinh viên không chỉ tham gia hoạt động tập thể cùng bạn bè mà còn có thể gắn kết với người thân, tăng tinh thần kết nối.

Trong sự kiện đặc biệt trong đêm giáng sinh, các sinh viên cũng trực tiếp tham gia quá trình tổ chức. Sinh viên ngành Âm nhạc ứng dụng đảm nhiệm phần tổ chức chương trình biểu diễn buổi tối, còn sinh viên ngành Du lịch tham gia làm bánh và bán tại gian ẩm thực. Các hoạt động này không chỉ tạo nên kỷ niệm đẹp thời sinh viên mà còn giúp tăng sự gắn kết và mang lại những trải nghiệm thực tế ý nghĩa trong quá trình học tập.