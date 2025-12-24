Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tat Pick là thương hiệu Pickleball được đầu tư bài bản, đánh dấu bước "lấn sân" nghiêm túc sang bộ môn đang phát triển nhanh bậc nhất thế giới.

Không đơn thuần là một nhánh kinh doanh mới, TAT PICK được xem như "đứa con chiến lược" của TAT GOLF, thừa hưởng nền tảng vận hành, kinh nghiệm phân phối và cộng đồng thể thao mà TAT GOLF đã gây dựng trong suốt hành trình phát triển.

Pickleball – mảnh ghép tiếp theo trong hệ sinh thái TAT GOLF

Pickleball đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu nhờ tính dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều độ tuổi nhưng vẫn giữ được yếu tố chiến thuật và tính thi đấu cao. Nhận thấy tiềm năng dài hạn của bộ môn này tại Việt Nam, TAT GOLF lựa chọn Pickleball như bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thể thao, hướng đến phong cách sống năng động, hiện đại và mang tính cộng đồng cao.

Với định hướng đó, TAT PICK ra đời với sứ mệnh:

Đưa Pickleball đến gần hơn với cộng đồng người chơi Việt Nam Xây dựng sân chơi năng động, hiện đại, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp Kết nối những người yêu thể thao bằng tinh thần vui vẻ, tích cực và bền vững.

Nhà phân phối chính hãng các thương hiệu Pickleball uy tín

Một trong những điểm nhấn quan trọng của TAT PICK là vai trò nhà phân phối chính hãng các sản phẩm Pickleball từ nhiều thương hiệu quốc tế lớn, được tuyển chọn kỹ lưỡng về chất lượng, công năng và trải nghiệm người chơi.

Theo thông tin công bố trên website chính thức tatpick.vn, TAT PICK xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm vợt, bóng, phụ kiện và trang phục Pickleball, đáp ứng nhu cầu từ người mới chơi đến người chơi nâng cao. Việc tham gia phân phối các thương hiệu lớn cho thấy định hướng rõ ràng của TAT PICK trong việc chuẩn hóa thị trường Pickleball tại Việt Nam, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Hệ thống TAT PICK và thời điểm ra mắt chính thức

Để sẵn sàng phục vụ cộng đồng Pickleball, TAT PICK đã hoàn thiện hệ thống phân phối tại nhiều khu vực trọng điểm tại Hà Nội, bao gồm:

TAT PICK chính thức ra mắt vào ngày 21-12, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thể thao của TAT GOLF VIỆT NAM, đồng thời mở ra một không gian trải nghiệm Pickleball chuyên nghiệp, hiện đại cho người chơi trong nước.

Khẳng định bước đi dài hạn

Việc thành lập TAT PICK cho thấy Pickleball không phải là "cuộc chơi thử", mà là một mảnh ghép chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của TAT GOLF. Từ hệ thống showroom, kênh phân phối đến dịch vụ tư vấn và hoạt động cộng đồng, TAT PICK được xây dựng dựa trên cùng triết lý phát triển bền vững mà TAT GOLF theo đuổi.