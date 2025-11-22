AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

22 tháng 11, 2025 | 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

Cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh đàn ông Việt bản lĩnh, tài năng, truyền cảm hứng đến bạn bè quốc tế.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025. - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ý Nhạc (thứ hai, từ trái qua) tại thảm đỏ họp báo khởi động cuộc thi Manhunt Vietnam

Vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi Manhunt Vietnam đã tổ chức họp báo thông tin về cuộc thi, đồng thời ký kết hợp tác với các đơn vị tài trợ. Theo đó, Gu Vietnam được công bố là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025. - Ảnh 2.

Manhunt Vietnam tri ân những đơn vị đồng hành cùng cuộc thi

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Nguyễn Ý Nhạc - CEO Gu Vietnam nói: "Các cuộc thi sắc đẹp dù khác tiêu chí nhưng đều hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể lẫn giá trị nội tại của con người, từ đó đóng góp tích cực cho cộng đồng. Gu Vietnam mong muốn tiếp thêm năng lượng cho ban tổ chức và thí sinh trên hành trình tỏa sáng, khám phá giá trị bản thân. Đồng thời, chúng tôi cũng hướng đến việc hạn chế những thông tin tiêu cực để thí sinh tự tin hoàn thành vai trò và sứ mệnh của mình".

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025. - Ảnh 3.

Gu Vietnam với đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025. - Ảnh 4.

Đội ngũ nhân viên Gu Vietnam tại cuộc thi Duyên dáng sinh viên Bình Định

Gu Vietnam với phong cách làm việc sáng tạo, chỉn chu và khả năng triển khai mạnh trên đa nền tảng: social media, báo chí, sự kiện, KOL/KOC, quảng cáo số… 

Với nhiều năm kinh nghiệm, Gu Vietnam đã khẳng định sự quan tâm và đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hoá như Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Miss & Mister Celebrity Vietnam, Duyên dáng Sinh viên Bình Định… cùng các hội thảo, lễ kỷ niệm, chiến dịch truyền thông thương hiệu. Trong tương lai, đơn vị định hướng đồng hành cùng nhiều sự kiện giải trí, giáo dục để thúc đẩy sự phát triển cộng đồng, lan tỏa thông tin tích cực.

Việc Gu Vietnam đồng hành cùng Manhunt Vietnam 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực của doanh nghiệp trong việc truyền tải hình ảnh cuộc thi nhan sắc - tài năng theo hướng hiện đại, văn minh và phù hợp chuẩn quốc tế.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025. - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Ý Nhạc và Chu Tấn Văn tại sự kiện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Nói về lý do lựa chọn Gu Vietnam là đơn vị đồng hành, ông Chu Tấn Văn - Chủ tịch cuộc thi cho biết: "Với sự đầu tư chuyên nghiệp, bài bản và phong cách sáng tạo, trẻ trung của đội ngũ nhân viên, chúng tôi tin Gu Vietnam sẽ mang đến nhiều góc nhìn độc đáo cho cuộc thi và thí sinh. Sự hợp tác này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khởi động Manhunt Vietnam, mà còn là sự gắn kết giữa đơn vị tổ chức và đơn vị truyền thông để lan toả rộng rãi thông điệp, ý nghĩa của cuộc thi đến công chúng".

Bên cạnh việc truyền thông, Gu Vietnam còn hỗ trợ xây dựng hình ảnh cho thí sinh thông qua kể chuyện thương hiệu cá nhân, định hướng phong cách, truyền thông mạng xã hội và kỹ năng làm việc với báo chí. Đây là bước quan trọng giúp đại diện Việt Nam tự tin cạnh tranh tại Manhunt International – nơi đề cao sự chuyên nghiệp, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng.

Về Gu Vietnam:

Gu Vietnam cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng thương hiệu: từ tư vấn chiến lược, thiết kế hệ thống nhận diện đến truyền thông thương hiệu, hoạt động marketing, quảng cáo và tổ chức sự kiện.

Các sản phẩm mà Gu Vietnam đảm trách và thực hiện hướng đến sự sang trọng, đẳng cấp và hiệu quả. Đồng thời, luôn cập nhật những loại hình marketing, xu hướng mới trên toàn cầu nhằm tiên phong hỗ trợ các doanh nghiệp một cách toàn diện nhất.

Với Gu Vietnam, sự phát triển của thương hiệu đi kèm với sự phát triển và lớn mạnh của khách hàng.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại: https://guvietnam.vn

P.Nguyễn

