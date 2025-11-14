VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Sáng 13-11, tại Trung tâm Triển lãm WTC EXPO, Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc 2025 (VKCLF 2025) đã chính thức khai mạc tại phường Bình Dương, TP HCM trong không khí sôi nổi, mở đầu cho ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo giữa hai quốc gia. Sự kiện do Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA Việt Nam) tổ chức, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp được tổ chức tại Việt Nam.

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc 2025

Buổi lễ khai mạc được tổ chức với sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán Đại Hàn Dân Quốc tại TP HCM, Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA Việt Nam), Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Tổng cục du lịch Hàn Quốc (KTO), Cơ quan xúc tiến ngành Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) cùng đại diện UBND TP HCM.

Sự hiện diện này khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính phủ hai nước trong việc phát triển ngành công nghiệp nội dung sáng tạo.

VKCLF 2025 vừa là sự kiện xúc tiến thương mại, vừa là điểm đến giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhân vật biểu tượng, phim hoạt hình giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn cho cộng đồng yêu thích nội dung sáng tạo và văn hóa đại chúng.

Năm nay, VKCLF 2025 hướng tới mục tiêu quảng bá các IP (sở hữu trí tuệ) về nhân vật biểu tượng, phim hoạt hình Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ 30 doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng thị trường tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của VKCLF 2025 là chương trình Showcase giới thiệu những IP đặc biệt tiêu biểu mới ra mắt tại thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chương trình thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và đơn vị truyền thông Việt Nam, tạo cơ hội khám phá xu hướng, đánh giá tiềm năng thương mại và thảo luận cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt - Hàn.

Tư vấn B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động doanh nghiệp kết nối giao thương, VKCLF 2025 còn tạo nên một sân chơi sinh động dành cho công chúng thông qua chuỗi hoạt động tương tác như Quiz show, Thử thách Chụp ảnh xinh, trò chơi Stamp Tour và workshop Tô màu nhân vật cùng quà tặng độc quyền hấp dẫn.

Những hoạt động này không chỉ lan tỏa tinh thần và giá trị văn hóa Hàn Quốc đến giới trẻ và các gia đình Việt Nam, mà còn mang đến niềm vui, sự kết nối và trải nghiệm gần gũi cho khách tham quan.

VKCLF 2025 tạo nên một sân chơi sinh động dành cho công chúng thông qua chuỗi hoạt động tương tác

VKCLF 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 15-11, diễn ra song song với Vietnam Licensing Expo (VLE 2025), trở thành chuỗi sự kiện kết nối giao thương đầy hứa hẹn, đồng thời mang đến không gian trải nghiệm phong phú với nhiều hoạt động hấp dẫn cho khách tham quan.