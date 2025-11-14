VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025"

Tiêu dùng thông minh 20:14

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Khoẻ - Đẹp 09:04

Bệnh viện Da liễu Trung ương khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An, và kêu gọi ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

Bản lĩnh sống 13:56

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Khoẻ - Đẹp 10:09

Trong thế giới của quý ông tinh tế, có một "bản giao hưởng" của giác quan, đó là trải nghiệm may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service.

Khoẻ - Đẹp 10:06

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Bản lĩnh sống 14:11

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Khoẻ - Đẹp 12:48

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Bản lĩnh sống 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Tiêu dùng thông minh 17:40

In hộp giấy TP HCM với In An Khánh, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in hộp giấy và nhận in số lượng ít tại TP HCM mang đến giải pháp bao bì chuyên nghiệp.

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

VKCLF 2025: Cầu nối hợp tác sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

14 tháng 11, 2025 | 20:33

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt – Hàn 2025 do KOCCA Việt Nam tổ chức khai mạc tại WTC EXPO, mở đầu ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Sáng 13-11, tại Trung tâm Triển lãm WTC EXPO, Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc 2025 (VKCLF 2025) đã chính thức khai mạc tại phường Bình Dương, TP HCM trong không khí sôi nổi, mở đầu cho ba ngày trải nghiệm và kết nối sáng tạo giữa hai quốc gia. Sự kiện do Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA Việt Nam) tổ chức, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp được tổ chức tại Việt Nam.

Ngày hội Nhân vật Biểu tượng và Bản quyền Việt Nam – Hàn Quốc 2025

Buổi lễ khai mạc được tổ chức với sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán Đại Hàn Dân Quốc tại TP HCM, Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA Việt Nam), Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Tổng cục du lịch Hàn Quốc (KTO), Cơ quan xúc tiến ngành Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) cùng đại diện UBND TP HCM.

Sự hiện diện này khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính phủ hai nước trong việc phát triển ngành công nghiệp nội dung sáng tạo.

VKCLF 2025 vừa là sự kiện xúc tiến thương mại, vừa là điểm đến giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhân vật biểu tượng, phim hoạt hình giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn cho cộng đồng yêu thích nội dung sáng tạo và văn hóa đại chúng.

Năm nay, VKCLF 2025 hướng tới mục tiêu quảng bá các IP (sở hữu trí tuệ) về nhân vật biểu tượng, phim hoạt hình Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ 30 doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng thị trường tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của VKCLF 2025 là chương trình Showcase giới thiệu những IP đặc biệt tiêu biểu mới ra mắt tại thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chương trình thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và đơn vị truyền thông Việt Nam, tạo cơ hội khám phá xu hướng, đánh giá tiềm năng thương mại và thảo luận cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt - Hàn.

Tư vấn B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động doanh nghiệp kết nối giao thương, VKCLF 2025 còn tạo nên một sân chơi sinh động dành cho công chúng thông qua chuỗi hoạt động tương tác như Quiz show, Thử thách Chụp ảnh xinh, trò chơi Stamp Tour và workshop Tô màu nhân vật cùng quà tặng độc quyền hấp dẫn.

Những hoạt động này không chỉ lan tỏa tinh thần và giá trị văn hóa Hàn Quốc đến giới trẻ và các gia đình Việt Nam, mà còn mang đến niềm vui, sự kết nối và trải nghiệm gần gũi cho khách tham quan.

VKCLF 2025 tạo nên một sân chơi sinh động dành cho công chúng thông qua chuỗi hoạt động tương tác

VKCLF 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 15-11, diễn ra song song với Vietnam Licensing Expo (VLE 2025), trở thành chuỗi sự kiện kết nối giao thương đầy hứa hẹn, đồng thời mang đến không gian trải nghiệm phong phú với nhiều hoạt động hấp dẫn cho khách tham quan.

Song Hà

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Điểm đến 17:34

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Tiêu dùng thông minh 20:14

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Khoẻ - Đẹp 09:04

Bệnh viện Da liễu Trung ương khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An, và kêu gọi ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

Bản lĩnh sống 13:56

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Tiêu dùng thông minh 20:14

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam vừa nhận danh hiệu "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025".

Điểm đến 20:13

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Đức là điểm đến học tập và làm việc.

Khoẻ - Đẹp 09:04

Bệnh viện Da liễu Trung ương khai mạc Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 tại Hội An, và kêu gọi ủng hộ Trung tâm y tế khu vực Nam Trà My khắc phục hậu quả bão lũ.

Bản lĩnh sống 13:56

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Khoẻ - Đẹp 10:09

Trong thế giới của quý ông tinh tế, có một "bản giao hưởng" của giác quan, đó là trải nghiệm may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service.

Khoẻ - Đẹp 10:06

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Bản lĩnh sống 14:11

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Khoẻ - Đẹp 12:48

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Bản lĩnh sống 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.