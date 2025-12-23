Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Chuyện tình bắt đầu từ tiếng gọi "chú" và cái kết ngọt ngào của Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc. Đoàn Minh Tài nói về bà xã: Nhẹ nhàng, thấu hiểu và đồng hành. Sunny Đan Ngọc nói về chồng sắp cưới: Sống vì gia đình và cho tôi cảm giác an tâm. Ảnh cưới Đoàn Minh Tài ghi điểm với loạt váy cưới cao cấp từ Phạm Đăng Anh Thư, Nguyễn Minh Tuấn.

Bộ ảnh cưới của Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Sau lễ Hằng thuận diễn ra vào ngày 19-12, diễn viên Đoàn Minh Tài mới đây đã gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh cưới, chính thức thông báo đến khán giả về dịp trọng đại của mình. Không chỉ khiến công chúng xuýt xoa bởi vẻ ngoài đẹp đôi, bộ ảnh cưới của Đoàn Minh Tài và bà xã Sunny Đan Ngọc còn ghi điểm nhờ concept xuyên suốt giàu cảm xúc và đậm tính nghệ thuật.

Với các thiết kế của NTK Phạm Đăng Anh Thư, bộ ảnh được thực hiện tại Đà Lạt, mang tinh thần cổ điển, trầm lắng và đầy chất điện ảnh. Không gian nội thất châu Âu, cầu thang gỗ, ánh đèn vàng ấm cùng những khung cửa lớn tạo cảm giác như một thước phim tình yêu mang hơi thở vintage. Cô dâu Sunny Đan Ngọc xuất hiện trong mẫu váy ôm dáng, đính kết tinh xảo, xử lý chất liệu xuyên thấu khéo léo, vừa tôn đường nét cơ thể vừa giữ được sự thanh lịch. Các chi tiết nơ lớn, lớp voan mỏng và trang sức tối giản giúp tổng thể trở nên sang trọng.

Bên cạnh những sắc thái nhẹ nhàng, lãng mạn, bộ ảnh cưới còn tạo điểm nhấn mạnh mẽ với concept đầm đỏ La Rose Impériale đến từ NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Thiết kế La Rose Impériale lấy cảm hứng từ hình ảnh đóa hồng đỏ ở khoảnh khắc nở rộ rực rỡ nhất, không e ấp, không che giấu, mà kiêu hãnh phô diễn vẻ đẹp vốn có. Sắc đỏ thẫm tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, quyền lực và khát vọng chinh phục, được đặt trong không gian ánh đèn vàng trầm, gợi cảm giác cổ điển và đầy chất điện ảnh.

Phom váy đuôi cá ôm sát tôn vinh đường cong cơ thể một cách đầy chủ ý, gợi cảm nhưng không phô trương. Trong những khung hình này, Sunny Đan Ngọc hiện lên với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và bản lĩnh, dám bước ra ánh sáng và làm chủ sân khấu của chính mình. Sự tương phản giữa ánh nhìn mạnh mẽ của cô dâu và phong thái điềm đạm, lịch lãm của Đoàn Minh Tài tạo nên chiều sâu cảm xúc. Cặp đôi được nhận xét xứng đôi vừa lứa, là một trong những "cặp trai tài gái sắc" được khán giả yêu mến.

Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc lần đầu gặp nhau trong một chương trình thiện nguyện vào năm 2019. Thời điểm ấy, với khoảng cách tuổi tác, Đan Ngọc từng gọi Minh Tài là "chú". Dẫu vậy, Minh Tài vẫn nhẹ nhàng phớt lờ và xưng "anh". Thời điểm đó, Đan Ngọc cho biết chưa có ấn tượng tốt vì nghĩ anh là nghệ sĩ nên có phần "khó gần".

Tuy nhiên, qua nhiều lần tiếp xúc và làm việc chung, Đan Ngọc dần nhận ra phía sau hình ảnh một nghệ sĩ là một người đàn ông hiền lành, sống trách nhiệm, giàu tình cảm và rất coi trọng gia đình. Từ sự quý mến ban đầu, tình cảm lớn dần lúc nào không hay, để rồi cả hai lựa chọn đồng hành cùng nhau suốt 6 năm bằng sự chân thành và thấu hiểu.

Với Đoàn Minh Tài, Sunny Đan Ngọc mang đến cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và luôn là người lắng nghe, chia sẻ cùng anh trong cuộc sống lẫn công việc. Ngược lại, với Đan Ngọc, nam diễn viên Dốc Sương Mù là người đàn ông tử tế, đáng tin cậy, sống vì gia đình và luôn cho cô cảm giác an tâm khi ở bên. Cả hai cùng quan niệm rằng một tình yêu bền vững không đến từ sự hào nhoáng, mà được nuôi dưỡng từ những điều giản dị, sự tôn trọng và lựa chọn ở lại bên nhau mỗi ngày.

Đoàn Minh Tài cầu hôn Sunny Đan Ngọc vào giữa tháng 9 vừa qua. Cả 2 luôn đồng hành cùng nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc. Khán giả dễ dàng bắt gặp hình ảnh nam diễn viên xuất hiện cùng bạn đời, không ngần ngại dành cho đối phương những cử chỉ và lời nói ngọt ngào trước công chúng.

Nếu Đoàn Minh Tài là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, thì Sunny Đan Ngọc cũng gây chú ý với profile ấn tượng khi vừa sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành y, bản thân cô là bác sĩ Răng Hàm Mặt, vừa đồng thời hoạt động ca hát với một số dự án đã ra mắt như Nỗi buồn đáy tim, Anh ơi, Temptation… Đoàn Minh Tài cũng chính là người đồng hành, hỗ trợ cô trong nhiều dự án âm nhạc.

Sau lễ Hằng thuận, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc sẽ chính thức về chung một nhà với hôn lễ được tổ chức vào ngày 25-12 tới. Cái kết viên mãn cho chặng đường yêu nhau nhiều năm của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả.