CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Đây không chỉ là một hoạt động trao tặng học bổng mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của CJ trong việc hỗ trợ những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ hiện thực hóa ước mơ thông qua tri thức.

Buổi lễ vinh dự chào đón sự hiện diện của nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện Tập đoàn CJ. Sự kiện này khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa CJ và chính quyền địa phương trong nỗ lực thúc đẩy giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Năm nay, Tập đoàn CJ đã trao tặng tổng cộng 450 triệu đồng tiền mặt và hơn 80 triệu đồng quà học tập cho 100 học sinh, sinh viên từ các cấp học khác nhau. Các suất học bổng được phân chia cụ thể: 30 suất cho học sinh tiểu học, 25 suất cho cấp THCS, 20 suất cho cấp THPT, 15 suất cho sinh viên cao đẳng và 10 suất cho sinh viên đại học.

Được khởi động từ năm 2013, chương trình học bổng CJ đã trở thành một hành trình bền bỉ, mang lại cơ hội học tập cho hơn 1.200 học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng. Sau 13 năm, tổng giá trị học bổng ước tính gần 5 tỷ đồng, phản ánh cam kết lâu dài của CJ trong việc đầu tư vào tương lai giáo dục của địa phương.