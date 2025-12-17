CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Chuyện của Sao 21:20

Tân Nguyễn, Á quân 1 cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt tổ chức tiệc kỷ niệm một năm sau ngày đăng quang và ra mắt loạt album và MV do anh thực hiện.

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 18:58

PepsiCo và nông dân tham gia chuỗi giá trị khoai tây bền vững PepsiCo Việt Nam chia sẻ về Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 (Global Farmers Awards).

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Chuyện của Sao 18:56

Đêm chung kết Tình Bolero 2025 khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc của Hiền Trang, giọng ca đến từ Bến Tre từng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn.

AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

AstraZeneca Việt Nam nhận bằng khen vì những đóng góp cho phát triển bền vững

Tiêu dùng thông minh 17:24

AstraZeneca Việt Nam nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) vì những đóng góp nổi bật cho phát triển bền vững giai đoạn 2020–2025.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Khoẻ - Đẹp 07:29

Chuỗi nhà thuốc Tây Tường Vy Đam Rông (Lâm Đồng) không chỉ là nơi cung cấp dược phẩm, còn là "điểm tựa" sức khỏe tin cậy cho hàng ngàn bà con dân tộc thiểu số.

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Tiêu dùng thông minh 07:27

Lazada định vị LazMall là hệ sinh thái hàng chính hãng dẫn đầu trong thương mại điện tử chất lượng cao.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Chuyện của Sao 07:30

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

17 tháng 12, 2025 | 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

 Đây không chỉ là một hoạt động trao tặng học bổng mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của CJ trong việc hỗ trợ những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ hiện thực hóa ước mơ thông qua tri thức.

Buổi lễ vinh dự chào đón sự hiện diện của nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện Tập đoàn CJ. Sự kiện này khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa CJ và chính quyền địa phương trong nỗ lực thúc đẩy giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

CJ 13 Năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Năm nay, Tập đoàn CJ đã trao tặng tổng cộng 450 triệu đồng tiền mặt và hơn 80 triệu đồng quà học tập cho 100 học sinh, sinh viên từ các cấp học khác nhau. Các suất học bổng được phân chia cụ thể: 30 suất cho học sinh tiểu học, 25 suất cho cấp THCS, 20 suất cho cấp THPT, 15 suất cho sinh viên cao đẳng và 10 suất cho sinh viên đại học.

Được khởi động từ năm 2013, chương trình học bổng CJ đã trở thành một hành trình bền bỉ, mang lại cơ hội học tập cho hơn 1.200 học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng. Sau 13 năm, tổng giá trị học bổng ước tính gần 5 tỷ đồng, phản ánh cam kết lâu dài của CJ trong việc đầu tư vào tương lai giáo dục của địa phương.

Linh Phạm

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Điểm đến 21:01

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Điểm đến 11:02

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

Điểm đến 12:47

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Điểm đến 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Phụ nữ

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

TÁM

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Chuyện của Sao 21:20

Tân Nguyễn, Á quân 1 cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt tổ chức tiệc kỷ niệm một năm sau ngày đăng quang và ra mắt loạt album và MV do anh thực hiện.

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Vinh danh nông dân Việt Nam tại Giải thưởng Nông dân PepsiCo toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 18:58

PepsiCo và nông dân tham gia chuỗi giá trị khoai tây bền vững PepsiCo Việt Nam chia sẻ về Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 (Global Farmers Awards).

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025"

Chuyện của Sao 18:56

Đêm chung kết Tình Bolero 2025 khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc của Hiền Trang, giọng ca đến từ Bến Tre từng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.