NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Tiêu dùng thông minh 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Tiêu dùng thông minh 22:19

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Tiêu dùng thông minh 22:17

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone triển khai chương trình HiPlay dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

Khoẻ - Đẹp 19:21

Ca mổ của bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) không chỉ loại bỏ khối u mà còn bảo tồn buồng trứng, giữ trọn khả năng sinh sản cho người bệnh 36 tuổi.

Tiêu dùng thông minh 19:18

Beyond Oil Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội, giới thiệu giải pháp bột lọc dầu Beyond Oil, một bước tiến mới hướng tới chiên rán sạch hơn, an toàn hơn.

Bản lĩnh sống 10:37

Cái tên Nguyễn Thị Y Bình đang dần tạo được dấu ấn riêng khi trở thành một TikToker nổi bật với hơn 100.000 người theo dõi.

Khoẻ - Đẹp 10:13

Quỹ Coca-Cola vừa tiếp tục đồng hành cùng Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối trong 2 ngày.

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Tiêu dùng thông minh 19:08

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Tiêu dùng thông minh 19:06

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

21 tháng 12, 2025 | 17:15

Nhận giải "Hair Colorist 2025 Awards", NTM tóc Trần Duy Khánh biết ơn những người thầy, những cộng sự… Tất cả cùng đồng hành để anh trưởng thành hơn mỗi ngày.

NTM tóc Trần Duy Khánh: Xuất sắc nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards" - Ảnh 1.

Cuộc thi Hair Colorist 2025 Awards do quy tụ những gương mặt tạo mẫu tóc nổi tiếng, tài năng trên toàn quốc. Với kinh nghiệm 12 năm trong ngành tạo mẫu tóc, Nhà tạo mẫu (NTM) tóc Trần Duy Khánh đã chứng tỏ bản lĩnh, tài năng và sự sáng tạo của mình để mang đến đấu trường chuyên nghiệp hàng đầu, mẫu tóc vô cùng ấn tượng và có sức cuốn hút.

Theo Trần Duy Khánh: "Một mẫu tóc đẹp không chỉ nằm ở kỹ thuật, nó là sự kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn vững, tư duy thẩm mỹ, cảm xúc, và đặc biệt là khả năng lắng nghe, thấu hiểu con người phía sau mái tóc đó. Ngoài ra, việc cập nhật xu hướng, hiểu rõ chất tóc và biết cách kể một câu chuyện qua màu sắc, đường cắt cũng là yếu tố rất quan trọng…".

NTM tóc Trần Duy Khánh: Xuất sắc nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards" - Ảnh 2.

Nói về cơ duyên đến với ngành tạo mẫu tóc, NTM tóc đến từ Thủ Đô cho biết: "Khánh đến với nghề tóc từ sự tò mò và yêu thích cái đẹp. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra tóc là một chất liệu rất đặc biệt có thể thay đổi cảm xúc, thần thái và cả sự tự tin của một con người. Chính khoảnh khắc nhìn thấy khách hàng hạnh phúc khi soi gương đã giữ tôi ở lại với nghề và nuôi dưỡng tình yêu này suốt nhiều năm…".

NTM tóc Trần Duy Khánh: Xuất sắc nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards" - Ảnh 3.

Với 12 năm hoạt động trong ngành tạo mẫu tóc, hành trình sáng tạo nghệ thuật tóc của Trần Duy Khánh bắt đầu từ những công việc rất cơ bản trong salon, sau đó anh từng bước học hỏi, rèn luyện tay nghề và tư duy thẩm mỹ. Trong suốt quá trình làm nghề, Khánh luôn đặt mục tiêu không chỉ làm đẹp cho khách hàng mà còn phát triển bản thân theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và có chiều sâu nghệ thuật.

NTM tóc Trần Duy Khánh: Xuất sắc nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards" - Ảnh 4.

Có thể nó, với hành trình 12 năm không dài đối với một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, nhưng đây là một chặng đường đủ trải nghiệm để NTM tóc Trần Duy Khánh hiểu rằng: đây không chỉ là một công việc, mà là đam mê và sự nghiệp mà anh muốn theo đuổi lâu dài.

NTM tóc Trần Duy Khánh: Xuất sắc nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards" - Ảnh 5.

Giải thưởng Top 10 thí sinh xuất sắc cuộc thi Hair Colorist 2025 Awards là động lực để Trần Duy Khánh tiếp tục bước đi vững vàng hơn trên con đường nghệ thuật, là cột mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp tạo mẫu tóc của chàng trai tài hoa đất Hà Thành này.

P.Nguyễn

