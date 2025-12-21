NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

Cuộc thi Hair Colorist 2025 Awards do quy tụ những gương mặt tạo mẫu tóc nổi tiếng, tài năng trên toàn quốc. Với kinh nghiệm 12 năm trong ngành tạo mẫu tóc, Nhà tạo mẫu (NTM) tóc Trần Duy Khánh đã chứng tỏ bản lĩnh, tài năng và sự sáng tạo của mình để mang đến đấu trường chuyên nghiệp hàng đầu, mẫu tóc vô cùng ấn tượng và có sức cuốn hút.

Theo Trần Duy Khánh: "Một mẫu tóc đẹp không chỉ nằm ở kỹ thuật, nó là sự kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn vững, tư duy thẩm mỹ, cảm xúc, và đặc biệt là khả năng lắng nghe, thấu hiểu con người phía sau mái tóc đó. Ngoài ra, việc cập nhật xu hướng, hiểu rõ chất tóc và biết cách kể một câu chuyện qua màu sắc, đường cắt cũng là yếu tố rất quan trọng…".

Nói về cơ duyên đến với ngành tạo mẫu tóc, NTM tóc đến từ Thủ Đô cho biết: "Khánh đến với nghề tóc từ sự tò mò và yêu thích cái đẹp. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra tóc là một chất liệu rất đặc biệt có thể thay đổi cảm xúc, thần thái và cả sự tự tin của một con người. Chính khoảnh khắc nhìn thấy khách hàng hạnh phúc khi soi gương đã giữ tôi ở lại với nghề và nuôi dưỡng tình yêu này suốt nhiều năm…".

Với 12 năm hoạt động trong ngành tạo mẫu tóc, hành trình sáng tạo nghệ thuật tóc của Trần Duy Khánh bắt đầu từ những công việc rất cơ bản trong salon, sau đó anh từng bước học hỏi, rèn luyện tay nghề và tư duy thẩm mỹ. Trong suốt quá trình làm nghề, Khánh luôn đặt mục tiêu không chỉ làm đẹp cho khách hàng mà còn phát triển bản thân theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và có chiều sâu nghệ thuật.

Có thể nó, với hành trình 12 năm không dài đối với một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, nhưng đây là một chặng đường đủ trải nghiệm để NTM tóc Trần Duy Khánh hiểu rằng: đây không chỉ là một công việc, mà là đam mê và sự nghiệp mà anh muốn theo đuổi lâu dài.

Giải thưởng Top 10 thí sinh xuất sắc cuộc thi Hair Colorist 2025 Awards là động lực để Trần Duy Khánh tiếp tục bước đi vững vàng hơn trên con đường nghệ thuật, là cột mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp tạo mẫu tóc của chàng trai tài hoa đất Hà Thành này.