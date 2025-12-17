Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

17 tháng 12, 2025 | 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, giữa những lo toan về gia đình, công việc và trách nhiệm hàng ngày, vẫn xuất hiện những câu chuyện thầm lặng mà mạnh mẽ, về những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp, với tính nhân văn đặc trưng, trở thành bệ phóng để những câu chuyện này được viết tiếp, nơi giá trị xã hội được nuôi dưỡng từ sự kiên trì, trách nhiệm và tình yêu cuộc sống.

Tại các sự kiện thường niên của Perfect Global (Việt Nam), những câu chuyện này hiện hữu sinh động và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Họ là cô giáo mầm non tạm gác công việc để chăm con, là người mẹ đơn thân vừa đảm bảo kinh tế vừa giữ nụ cười cho con, là người phụ nữ trung niên từng nghĩ tuổi mình đã không còn phù hợp để bắt đầu điều mới.

Dù không có lợi thế đặc biệt, không có mối quan hệ rộng hay nguồn vốn lớn, họ vẫn chọn đứng dậy, chọn hy vọng và bước vào hành trình khởi nghiệp bằng trái tim và ý chí – minh chứng giá trị mà lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp mang lại: cơ hội để phụ nữ tự tin sống đúng khả năng và đam mê.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp - Ảnh 1.

Phần chia sẻ xúc động bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người bạn đồng hành tại Đại hội

Trong hành trình khởi nghiệp họ học cách lắng nghe nhu cầu của khách hàng, tìm hiểu sản phẩm một cách nghiêm túc, chia sẻ thông tin trung thực và có trách nhiệm, đồng thời cân bằng giữa công việc và gia đình – điều mà hầu hết phụ nữ luôn thử thách bản thân mỗi ngày.

Từ những hành động nhỏ nhưng đầy tâm huyết ấy, họ truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác đang tìm đường đi cho mình. Khởi nghiệp của họ không ồn ào, không phô trương; mà bằng trái tim, sự chăm sóc và ước mơ giản dị nhưng đẹp đẽ.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp - Ảnh 2.

Nữ thương nhân chia sẻ hành trình lựa chọn Perfect Global làm bệ phóng phát triển sự nghiệp, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn xa.

Những khoảnh khắc xúc động nhất tại các sự kiện Perfect Global không nằm ở ánh đèn sân khấu hay những màn vinh danh long trọng, mà nằm ở từng câu chuyện nhỏ khi họ kể về chính mình với hành trình trưởng thành từ bên trong, từ nỗ lực và quyết tâm.

Họ học cách vượt qua nỗi sợ, kiên trì, trưởng thành qua từng thử thách nhỏ và yêu bản thân, yêu cuộc sống theo cách thiết thực và mỗi ngày nỗ lực. Chính nhờ những bước đi này, phụ nữ tìm lại sức mạnh nội tại, khám phá năng lực của bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực đến xã hội.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp - Ảnh 3.

Perfect Global – nơi nữ Thương nhân thể hiện bản lĩnh, tự tin tỏa sáng


Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp - Ảnh 4.

"Hành trình từ một bà mẹ bỉm sữa đến một lãnh đạo hệ thống" - một hành trình nghị lực

Đại hội thường niên Perfect Global (Việt Nam) 2025 là nơi tôn vinh những Thương nhân – đặc biệt là phụ nữ – đã dám chọn khởi nghiệp bằng sự tử tế, kiên trì và trách nhiệm.

Các câu chuyện được chia sẻ tại đại hội không chỉ truyền cảm hứng mà còn nhấn mạnh thông điệp nhân văn sâu sắc: thành công không đến từ may mắn, mà từ sự nỗ lực, tinh thần phụng sự và ý chí vượt qua giới hạn bản thân.

Những người phụ nữ bình thường tiếp tục viết nên câu chuyện phi thường của riêng họ, để lại dấu ấn về nghị lực, lòng trắc ẩn và sự lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng. Và đó chính là giá trị xã hội chân thật, sâu sắc và bền vững nhất mà Perfect Global hướng tới.

P.Nguyễn

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 19:08

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 19:06

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Chubb Life Việt Nam cam kết "Vì một thế giới tốt đẹp hơn" tại AmCham

Bản lĩnh sống 19:12

Chubb Life Việt Nam được vinh danh Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR Recognition Award) 2025.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.